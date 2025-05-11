Путін відкинув пропозицію перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що пропонує Україні відновити прямі переговори в Туреччині.

Про це він заявив на пресконференції у ніч на неділю, 11 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава Кремля запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" в Стамбулі, в четвер, 15 травня.

Путін сказав, що у неділю, 11 травня, він поговорить із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, і під час розмови попросить про можливість проведення переговорів.

"Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані з їхнього боку наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому, підкреслю, без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі - там, де вони проводилися раніше й де були перервані", - сказав очільник РФ.

Також у своєму виступі Путін вперше так звану "СВО" назвав війною.

"Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо відновити переговори", - сказав російський диктатор.

Водночас під час свого виступу глава Кремля жодним чином не згадав про пропозицію "Коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню, яке мало би запрацювати з 12 травня.

