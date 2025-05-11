Путін відкинув пропозицію перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"
Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що пропонує Україні відновити прямі переговори в Туреччині.
Про це він заявив на пресконференції у ніч на неділю, 11 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава Кремля запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" в Стамбулі, в четвер, 15 травня.
Путін сказав, що у неділю, 11 травня, він поговорить із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, і під час розмови попросить про можливість проведення переговорів.
"Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані з їхнього боку наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому, підкреслю, без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі - там, де вони проводилися раніше й де були перервані", - сказав очільник РФ.
Також у своєму виступі Путін вперше так звану "СВО" назвав війною.
"Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо відновити переговори", - сказав російський диктатор.
Водночас під час свого виступу глава Кремля жодним чином не згадав про пропозицію "Коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню, яке мало би запрацювати з 12 травня.
Цитувати Лермонтова і вести розмову про "братські народи" можна було в часи Порошенко.
Це ж українським переговірникам "какая разніца". Росіяни намагаються діяти системно і підводити все під якусь основу.
І коротко і приємно і святково.
войны бы не было, условия для войны при порошенко для путина были совсем не те
І всі наступні.
Якби не розмінували були Чонгар, Путін мав би ті самі позиції на землі?
Якби не згорнули були ракетні програми, Путін так само надимов би щоки?
Якби не "сходились були посередині", він прагнув би другий раз зійтися посередині?
Можна із впевненістю писати, що перемовини в...Женеві провалилися - США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3551549
Як це повязано? Путін висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, - глава МЗС Китаю Ван Ї Джерело: https://censor.net/ua/n3551540 В заяві немає слова перемир'я...а Щоб щось із цього вийшло 12 травня, треба щоб хтось дзвонив в Пекін уточнити позицію, справа делікатна із ситуації. "Напевно" Мелоні... не встигли чи не було, або не планувалося згідно установ формату"мирного плану" Трампа.
Заява Путіна, згідно установ КПК та тезисів зовнішньої політики лідера Сі)), заводить ситуацію в глухий кут, щоб Китай почули.
Дарма бубочка меньжувався і відмовився від атаки на бєсів, на день пабєдабєсія…
"без попередніх умов" значить без виводу військ з України, без створення демілітарізованої сірої зони, без підписів країн-гарантів безпеки України (знаю, що це тільки дипломатія, але й вона важлива)
те, що він пропонує з подачі трампа, Україну не влаштовує
а ти взагалі не голосувала тому твій голос це порожній звук
Розклад фігур на великій шахівниці майже такий же, - на користь Кремля: перед другою світовою умовний Захід був у позиції "бойся!", намагаючись здачею сусідів умиротворити Гітлера, а США самоізолювалися; тепер же Трамп - опортуніст адвокат Путіна, - подає Путіну обнадійливо-заохочувальні сигнали "Давай, Вован..."
Тим часом весь партер світового політиканства на стороні Кремля. Хто відверто, а хто "во глубине души".
Китай - головна фігура, - на стороні Путіна. Китай ніби урівноважує умовний Захід... Зі значним потенціалом змістити терези історії на свою користь...
Китай працює на вічність, а все те, що відбувається, - навколо "українська криза", каталізується "українською кризою" - для Китаю банальна "суета сует" ************************************************************************************************************"Перемир'я" НЕРЕАЛЬНО ще і тому, що зупиняти м'ясний КОНВЕЄР для Путіна небезпечно
Зупинити можна, а запустити знову може стати неможливо.
Посилиться бродіння як в армії, так і в тилу. Розпочнеться процес похмілля, усвідомлення, вічне "Мне это надо?", Кто виноват?, Что делать?
Це вам не будівництво теремка зупинити на св'ята-вихідні, а конвеєр смерті з його вічним і природним "никто не хотел умирать".
Переговоры и договора могут быть только на основе Международного права и Устава ООН, другие невозможны априори!!!
нафуйна Стамбул послали?
путін - єто вайна, вайна - єто путін
Не для того ліліпутін розпочинав війну щоб мирний договір підписувати з Україною.
Це єдина методичка яку знає ліліпутін - перемовини та ескалація щоб вибити кращі умови...
"Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані з їхнього боку наприкінці 2022 року"
Несподівано Україна "перервала" переговори не в квітні 2022 року, як роzzія завжди заявляла з 2022 року, а "наприкінці" 2022 року.
Всі ж, сподіваюсь, зрозуміли, чому він так сказав?
ось вам ясно заявлені вимоги рашки на "переговорах в четверг":
всі 4 первісні цілі СВО плюс Херсонська і Запорізька область
Трамп и компания, а также наши хапуги, все было очевидно
Якщо буде погоджено хоча б щось від москальського *****, тобі в Україні кінець!
Шибиницю для тебе Народ України поставить прямо на Хрещатику!
***** віри не було, немає й не буде!
***** пропозиції - пастка для України!
Это не так.
як завгодно тут кожен може це називати - боротьбою за особисте виживання, боротьбою за своїх нащадків та братів, раціональним прийняттям ризику (прорахований ризик теорія), кличом крові, пристрастю до свободи, патріотизмом, шляхетністю чи націоналістом, прагненням до справедливості - назви вторинні. А ось необхідність ризикувати власним життям зі зброєю в руках - ось це головна та необхідна умова.
Це не порада (я не маю наміру радити іншим людям ризикувати) - це просто факт.
Євреї його наглядно довели за 2000 + 80 років: 2000 років за свою землю не воювали і їх убивали без землі. А останні 80 років за Свою землю воюють зі ЗБРОЮ В РУКАХ і тому тому є земля.