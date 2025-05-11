УКР
30 318 194

Путін відкинув пропозицію перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі: "Без жодних попередніх умов"

Путін попонує прямі перемовини

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що пропонує Україні відновити прямі переговори в Туреччині. 

Про це він заявив на пресконференції у ніч на неділю, 11 травня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава Кремля запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" в Стамбулі, в четвер, 15 травня.

Путін сказав, що у неділю, 11 травня, він поговорить із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, і під час розмови попросить про можливість проведення переговорів.

"Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані з їхнього боку наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори, причому, підкреслю, без жодних попередніх умов. Пропонуємо розпочати без зволікань уже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі - там, де вони проводилися раніше й де були перервані", - сказав очільник РФ.

Також у своєму виступі Путін вперше так звану "СВО" назвав війною.

"Зараз ідуть бойові дії, війна. А ми пропонуємо відновити переговори", - сказав російський диктатор.

Водночас під час свого виступу глава Кремля жодним чином не згадав про пропозицію "Коаліції охочих" щодо 30-денного припинення вогню, яке мало би запрацювати з 12 травня.

Топ коментарі
+66
АХАХХАХАХХАХАХАХХАХАХАХАХ - а там буде все те саме

- російську мову верніть
- московський патріархат
- і землі віддайте

Який сенс з того?
показати весь коментар
11.05.2025 02:01 Відповісти
+61
Зато з сухумською бібізяною ...
показати весь коментар
11.05.2025 02:01 Відповісти
+58
росія повинна бути знищена
показати весь коментар
11.05.2025 02:30 Відповісти
Ти глянь, як ***** закукурікало... А коли нафта юралс опустимться до 40 баксів за бочку, то фюрер ріпоїдів і східні області віддасть.
показати весь коментар
11.05.2025 07:37 Відповісти
Ага. Карелію, Кенігсберг, Курили вже віддав...
показати весь коментар
11.05.2025 16:13 Відповісти
Закидає пробну кулю - дивіться США я теж хочу переговорів
показати весь коментар
11.05.2025 07:46 Відповісти
Ну що домовились з маніяком? Що і требувалось доказати. ***** і рашисти ніколи не відмовляться від своєї ідеї захопити всю Україну і йому переговори потрібні тільки щоб заговорювати всім зуби поки його каліч війська лізтимуть далі на Україну
показати весь коментар
11.05.2025 08:08 Відповісти
Пукін просто відкрито знущається з Трампа ("водит его за нос"😂). Скільки ще потрібно часу рудому посміховиську і його "дивовижній команді", щоб це зрозуміти?
показати весь коментар
11.05.2025 08:20 Відповісти
Думає, приїдуть Агрохімія з Дерьмаком та все порішаєм. А так звісно, тігне час і буде тянуть без "прекращенія огня".
показати весь коментар
11.05.2025 08:27 Відповісти
Трампон витер плювок ***** з морди і натхненно прорік: "Наближається великий день у відносинах між Україною та росією!Якби я був вічним президентом ,як *****,то на планеті був би рай ,котрий зображають євангєлісти,єговісти,араби ...на своїх книжках з літом і природою в гармонії.")
показати весь коментар
11.05.2025 08:31 Відповісти
Також він дружно плюнув на вчорашні заяви,зборблені вчора в Києві представниками ЄС.
показати весь коментар
11.05.2025 08:32 Відповісти
ВВХ сподобався Стамбул, а не Мінськ
показати весь коментар
11.05.2025 08:35 Відповісти
У Мінську ВВХ рятував слов'ян від англосаксів, а в Стамбулі він вже рятує православ"я.
Цитувати Лермонтова і вести розмову про "братські народи" можна було в часи Порошенко.
Це ж українським переговірникам "какая разніца". Росіяни намагаються діяти системно і підводити все під якусь основу.
показати весь коментар
11.05.2025 09:19 Відповісти
"Путін відкинув копита"; коли вже дочекаємось такого заголовка.
І коротко і приємно і святково.
показати весь коментар
11.05.2025 08:53 Відповісти
Про це мріють більшість українців. Але ти пишеш не за тою адресою, за якою потрібно. Цензор не забезпечить виконання твоїх мрій. От коли б ти написав прямо Малюку і Буданову... результат був би той самий, що і на Цензор. .
показати весь коментар
11.05.2025 15:54 Відповісти
Наївно сподіватись що кривавий воєний злочинець терорист піде на якесь перемиря ,варвару мадло крові і людських страждань . Тільки ліквідація цієї паскуди може щось змінити ,варвари розуміють тільки силу.
показати весь коментар
11.05.2025 08:56 Відповісти
Путіна зупинять тільки нафта по 40 доларів за барель і потужні додаткові санкції, коли хероям СВО нічим буде платити.
показати весь коментар
11.05.2025 09:09 Відповісти
путлер діє логічно. він постійно перекидає м,яч на наш бік. А чому б їх і не відновити? Лише послати туди нормальних перемовників а не Арахамій з Єрмаками і примкнувшим к ним Арестоваича. Зрозуміло, що росія захоче за базу взяти те, що ті "перемовники" наперемовляли, але тут потрібно сказати чітко-їдіть курсом свого корабля. Виставити наші нормальні умови і побачимо як росія знову заниє про 4 області. Насправлі росію війна влаштовує на 100% але і нам потрібно бути розумнішими і не валити лобом у зачинені ворота.
показати весь коментар
11.05.2025 09:16 Відповісти
Путлер забив болт на Трампа та на ЄС.
показати весь коментар
11.05.2025 09:26 Відповісти
Українці обрали своїм вождем не Нео, а Боневтіка. Боневтіка не розбирається в питаннях "першопричин війни". В дискусії із Звіром Апокаліпсису він навіть не Лох, а Лошара. Відповідні і перспективи всіх цих "переговорів".
показати весь коментар
11.05.2025 09:36 Відповісти
не голосувала за зє і ніколи не буду. Але скажіть: ви справді думаєте, що якби президентом був порошенко, то путін висував би інші умови?
показати весь коментар
11.05.2025 10:33 Відповісти
"що якби президентом був порошенко, то путін висував би інші умови?"
войны бы не было, условия для войны при порошенко для путина были совсем не те
показати весь коментар
11.05.2025 10:50 Відповісти
мене дивують ті , хто чомусь вважає, що при інших президентах війни б не будло. росія НІКОЛИ не змириться з фактом незалежної України. Так що війна була б при любому путіні та нашому президенті. Єдиний спосіб уникнути війни це була б своя власна армія. Армія з ******** озброєнням, власним ВПК, власними літаками та потужними ракетними військами. Все в нас було в 1991 році. І ми все це благополучно просрали. Тобто розікрали, розбазарили, порізали на металолом, передали росії. Хто це зробив? Зеленський? Ні, шановні. Це зробили Кравчук, Кучма та Ющенко за яких ми . і напевно ви. голосували. Так що бачили очі що купуваоли ,теперь їжте поки не повилазите.
показати весь коментар
11.05.2025 11:16 Відповісти
"Тобто розікрали, розбазарили, порізали на металолом, передали росії. Хто це зробив? Зеленський? Ні, шановні. Це зробили Кравчук, Кучма та Ющенко"

І всі наступні.
показати весь коментар
11.05.2025 12:54 Відповісти
Вже коли прийшов Янек, то все, що відноситься до армівї, вже було вкрадено.
показати весь коментар
11.05.2025 14:17 Відповісти
Не все. 3 мільйони протипіхотних мін знищили в 14 - 20 роках, вже під час війни.
показати весь коментар
11.05.2025 14:21 Відповісти
І гетьман також?
показати весь коментар
11.05.2025 14:36 Відповісти
.. а ти це чув у передвиборчих промовах скомороха ??? ти чув що нам потрібна зброя бо 5 !! років уже іде війна ??? ... ти чув інше , " бачу мир в очах путлера " , " зійтись пасередині ", і " майські шашлики " .. а втихаря військові заводи на 1-2 робочі дні в тиждень і зброю на продаж , челноки до криму , і дороги для путлеровських військ замість ракет .. алеж НЕВТІК !
показати весь коментар
12.05.2025 13:54 Відповісти
як пише нижче поважний пан Оліфант, "якбитологія - наука поважна"
показати весь коментар
11.05.2025 13:10 Відповісти
Якбитологія - наука поважна. Повправляймося ж і в ній.

Якби не розмінували були Чонгар, Путін мав би ті самі позиції на землі?

Якби не згорнули були ракетні програми, Путін так само надимов би щоки?

Якби не "сходились були посередині", він прагнув би другий раз зійтися посередині?
показати весь коментар
11.05.2025 13:01 Відповісти
а хіба між кримом і Україною не зберігалося сполучення? я сама не їздила, але моя сусідка їздила до мами щороку. Там були якісь труднощі, пов'язані з перевірками документів,але дорога була. Нахєр рашистам шось там заміноване-розміноване, якщо є дорога?
показати весь коментар
11.05.2025 13:08 Відповісти
Дорога, шановна пані, вузенька. Поставити недалечко десяток гармат - і можна нищити колону за колоною. А кількадесят метрів праворуч чи ліворуч - мінне поле: можна й не стріляти, самі підірвуться.
показати весь коментар
11.05.2025 13:14 Відповісти
А чому б їх і не відновити, кажете ви. Але для чого пертися аж до Стамбула, в нас є багато про чудових локацій - Херсон, Куп'янськ, Вовчанськ, тут і вимога припинення вогню частково вирішиться.
показати весь коментар
11.05.2025 11:07 Відповісти
Нафіга збиратись, якщо ніяких попередніх умов?
показати весь коментар
11.05.2025 09:19 Відповісти
Мда, "потужно"...Повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 діб: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України Джерело: https://censor.net/ua/n3551544

Можна із впевненістю писати, що перемовини в...Женеві провалилися - США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3551549

Як це повязано? Путін висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, - глава МЗС Китаю Ван Ї Джерело: https://censor.net/ua/n3551540 В заяві немає слова перемир'я...а Щоб щось із цього вийшло 12 травня, треба щоб хтось дзвонив в Пекін уточнити позицію, справа делікатна із ситуації. "Напевно" Мелоні... не встигли чи не було, або не планувалося згідно установ формату"мирного плану" Трампа.

Заява Путіна, згідно установ КПК та тезисів зовнішньої політики лідера Сі)), заводить ситуацію в глухий кут, щоб Китай почули.
показати весь коментар
11.05.2025 09:22 Відповісти
Хіба хтось мав сумнів, що ***** не потрібен мир?
Дарма бубочка меньжувався і відмовився від атаки на бєсів, на день пабєдабєсія…
показати весь коментар
11.05.2025 09:33 Відповісти
Особа, зовні схожа на Сі , прикрила своїм тілом пу і парад терористів у москві від українських дронів. Це схоже означає, що вдячний пу тепер виконуватиме вказівки лише Сі, в тому числі і про припинення вогню. Заяви пу більше не мають практичного значення. Всі питання до Сі.
показати весь коментар
11.05.2025 11:30 Відповісти
Не обовʼязково по червоному майдану- можна було зробити на маацквє святковий блекаут, наприклад або навітатись туди, звідки кацапи познімали з переляку ППО для маацкви…
показати весь коментар
11.05.2025 20:21 Відповісти
"прямі переговори" не в інтересах України: путін хоче капітуляції

"без попередніх умов" значить без виводу військ з України, без створення демілітарізованої сірої зони, без підписів країн-гарантів безпеки України (знаю, що це тільки дипломатія, але й вона важлива)

те, що він пропонує з подачі трампа, Україну не влаштовує
показати весь коментар
11.05.2025 09:41 Відповісти
***** і без твого трампа це пропонував завжди. Зараз, ви трампісти, з ****** робите спільну справу, бо Україна вам, наче прищ на дупі. Якби ми капітулювали, Трамп спокійно б почав торгувати та співпрацювати з ******, про що він нещодавно казав.
показати весь коментар
11.05.2025 11:31 Відповісти
ну так я хоч не приховую за кого голосував
а ти взагалі не голосувала тому твій голос це порожній звук
показати весь коментар
11.05.2025 13:16 Відповісти
Бачу ти насолоджуєшся тим пістєцом, який влаштовує нам твій бох. Ну, твоя карма тобі ще прилетить. Очікуй.
показати весь коментар
11.05.2025 13:45 Відповісти
Топчуться, як табун гусей. Гуртуються, докупки. Шиї витягають! Хтось навіть шипить. А от прийде лисий в чорному костюмі з хворостиною, і підуть рядочком
показати весь коментар
11.05.2025 09:50 Відповісти
Та, раді Бога! Зрозу міло, що склад української делегації має бути повністю змінений. Покласти перед кацапами Статут ООН, Заключний акт Гельсінкі-1975, Договір про кордони і все інше, й спитати: "Ваші підписи?", "Виконуйте! Інакше, який сенс з вами про щось домовлятися?".
показати весь коментар
11.05.2025 09:56 Відповісти
Я жарена глиста мечеться. Буде висувати нові ультиматумии.
показати весь коментар
11.05.2025 10:05 Відповісти
переговори від куйла і війна від куйла, а навіщо потрібна оця вся куйня від куйла???ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ І ПРОДОВЖЕННЯ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
показати весь коментар
11.05.2025 10:37 Відповісти
и как таких гондонов Земля держит?
показати весь коментар
11.05.2025 10:38 Відповісти
Путіна, як перед першою світовою війною Гітлеру, насправді активно "умиротворюють" за рахунок України.

Розклад фігур на великій шахівниці майже такий же, - на користь Кремля: перед другою світовою умовний Захід був у позиції "бойся!", намагаючись здачею сусідів умиротворити Гітлера, а США самоізолювалися; тепер же Трамп - опортуніст адвокат Путіна, - подає Путіну обнадійливо-заохочувальні сигнали "Давай, Вован..."

Тим часом весь партер світового політиканства на стороні Кремля. Хто відверто, а хто "во глубине души".

Китай - головна фігура, - на стороні Путіна. Китай ніби урівноважує умовний Захід... Зі значним потенціалом змістити терези історії на свою користь...

Китай працює на вічність, а все те, що відбувається, - навколо "українська криза", каталізується "українською кризою" - для Китаю банальна "суета сует" ************************************************************************************************************"Перемир'я" НЕРЕАЛЬНО ще і тому, що зупиняти м'ясний КОНВЕЄР для Путіна небезпечно

Зупинити можна, а запустити знову може стати неможливо.

Посилиться бродіння як в армії, так і в тилу. Розпочнеться процес похмілля, усвідомлення, вічне "Мне это надо?", Кто виноват?, Что делать?

Це вам не будівництво теремка зупинити на св'ята-вихідні, а конвеєр смерті з його вічним і природним "никто не хотел умирать".
показати весь коментар
11.05.2025 10:44 Відповісти
Все вірно, а Трамп профан і досі цього не зрозумів, буде Америка великою перед Мексікою, а перед Китаєм-Росією буде карликом. Ось до чого доводять дурні у владі.
показати весь коментар
11.05.2025 10:53 Відповісти
Фюрер тепер на коні - має підтримку Китая, а Трамп в жопі.
показати весь коментар
11.05.2025 10:45 Відповісти
***** смердюче умови ставить .На шибеницю **** .
показати весь коментар
11.05.2025 10:53 Відповісти
Суку.
показати весь коментар
11.05.2025 15:27 Відповісти
Всьо, пістєц! ***** - властєлін колєц!
показати весь коментар
11.05.2025 11:05 Відповісти
Ну от вам і перша умова путькіна продовжувати переговори в Стамбулі.Далі будуть багато інших умов від диктатора путькіна.А 12 травня нічого не буде,про що ви разом співали.
показати весь коментар
11.05.2025 11:43 Відповісти
Не факт ,що нічого не буде, можливо буде черговий ракетний обстріл,а можливо потужніший за попередні.
показати весь коментар
11.05.2025 13:37 Відповісти
Ніяких перемовин без реального припинення війни. Кацапи хочуть продовжувати вбивства людей на тлі виставляння чергових ультиматумів
показати весь коментар
11.05.2025 11:53 Відповісти
Кожен день удари по москві, та розробка української ядерної зброї.Кацапи мають зникнути з планети Земля.
показати весь коментар
11.05.2025 12:07 Відповісти
То чому не розробляєш і не вдаряєш? Чи, як завжди, все робити має ХТОСЬ, а ви з диванів лише будете підганяти і вимагати?
показати весь коментар
11.05.2025 12:56 Відповісти
***** предложило переговоры без единого условия, только ушаков озвучил, на основе Стамбульских договоренностей и условий по земле!!!! Почему именно Стамбульские, а не Минские или Будапештский?!
Переговоры и договора могут быть только на основе Международного права и Устава ООН, другие невозможны априори!!!
показати весь коментар
11.05.2025 12:13 Відповісти
Пуйлу пох, він як сцяв на голови ціх сцикунів так і сцить!!!! Поки не буде достатньо необхідної зброї ніякого толку не буде
показати весь коментар
11.05.2025 12:47 Відповісти
Толку не буде поки НАТО повноцінно не вступить у війну. Просто зброя вже не допоможе.
показати весь коментар
11.05.2025 13:50 Відповісти
Все ж таки здається, що путін трохи збентежений пртходом до влади нового канцлера Німеччини.
показати весь коментар
11.05.2025 12:52 Відповісти
Похрін йому на всіх канцлерів. Як не збирався закінчувати війну, так і не збирається.
показати весь коментар
11.05.2025 12:57 Відповісти
Закінчувати не збирається, але Мерц для нього проблема
показати весь коментар
11.05.2025 13:01 Відповісти
Яка?
показати весь коментар
11.05.2025 13:47 Відповісти
Падіння цін еа нафту це як бальзам на душу.
показати весь коментар
11.05.2025 12:54 Відповісти
...а взагалі - стільки коментарів, стільки слів, думок... а мало б бути одне: пуцька, пшолнах
показати весь коментар
11.05.2025 13:11 Відповісти
І всі дружно в тцк. Не зважаючи ні на вік, ні на стать.
показати весь коментар
11.05.2025 13:49 Відповісти
Ти мене з кимось переплутало.
показати весь коментар
11.05.2025 14:23 Відповісти
- і одразу в чергу до ТЦК , так ...?
показати весь коментар
11.05.2025 14:11 Відповісти
а хтось вірить що цього вдасться уникнути рано чи пізно?
показати весь коментар
11.05.2025 14:49 Відповісти
Не будьте наивными. Единственаня причина ,что дед заднюю дает- у россии заканчиваются деньги в их фонде благосостояния,из которого они финансируют войну. Если горячая фаза войны продолжится и не будут сняты санкции, их фонд закончится в декабре этого гогда, вот и все. Россиия выгодна заморозка, чтобы денег накопить
показати весь коментар
11.05.2025 14:14 Відповісти
Заднюю оно даст когда войска начнет отводить с оккупированных наших территорий,а пока он на "коне" раз пренебрегает мирными инициативами европейских лидеров,даже Трампа и отчасти друга Си...
показати весь коментар
11.05.2025 14:40 Відповісти
Мирные инициативы друга Си? Очень смешно. Китай интересует ситуация в Тайване, также важен конфликт между Индией и Пакистаном, а Украина их волнует, как тебя колумбийские повстанцы или ущемление прав аборигенов в джунглях Амазонки.
показати весь коментар
11.05.2025 14:50 Відповісти
Для Китая намного важнее ситуация вокруг Ирана, потому что они у персов нефть покупают или военные базы США на Филиппинских островах, да у них целый ворох проблем, включая Латинскую Америку и Африку куда вбухали огромную кучу бабла, но Украиной они точно голову не забивают.
показати весь коментар
11.05.2025 16:05 Відповісти
В какой,какой прагрессии? З берези гепнувся,свинособака?
показати весь коментар
12.05.2025 15:06 Відповісти
🤣 скільки разів цього хрича старого вже нафуй на Стамбул послали?
показати весь коментар
11.05.2025 14:44 Відповісти
Ну очікувано...
путін - єто вайна, вайна - єто путін
Не для того ліліпутін розпочинав війну щоб мирний договір підписувати з Україною.
Це єдина методичка яку знає ліліпутін - перемовини та ескалація щоб вибити кращі умови...
показати весь коментар
11.05.2025 14:53 Відповісти
Я смотрю тут все патриоьы такие пишут. Воевать до победы, никакихтуступок путину и тд....а как капнншь, так каждый комментатор то с канады пишет, то с австралии, то он инвалид старше 60 и воювати не повинен, то он воивал и умил 105000 кацапов но теперь по ранению царапины жопы или яиц демобилизован и тд....а есть тут хоть реальные военные с передовой, на ротации и тд? Отпишитесь- воевать хотите до победы?
показати весь коментар
11.05.2025 15:54 Відповісти
Кацапа, я - реальный... бо муйлуша(хутин пуй) -шьоколядний заясь, он - ласкавый мерзавесь он сладкий на все 100500...ла-ла, ла-а.
показати весь коментар
11.05.2025 16:17 Відповісти
Реальним воїнам нема ні часу, ні можливості, ні інтересу сидіти на Цензорі. Тут виключно маразматичні войовничі пенси, жінки та різний заброньований непотріб. Тобто, всі ті, що самі воювати ніколи не будуть. Адекватні з"являються рідко і ненадовго. Бо тут адекватність не вітається.
показати весь коментар
11.05.2025 16:27 Відповісти
До заброньованого на англоземлях... а ти у гай ходила, по квiтку ось яку! А там дерева лю-лi i все отак зозулi: "Ку-ку, ку-ку, ку-ку".
показати весь коментар
11.05.2025 19:15 Відповісти
Воістину ***** бреше кожного разу, як відкриває пащу.

"Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані з їхнього боку наприкінці 2022 року"

Несподівано Україна "перервала" переговори не в квітні 2022 року, як роzzія завжди заявляла з 2022 року, а "наприкінці" 2022 року.

Всі ж, сподіваюсь, зрозуміли, чому він так сказав?
показати весь коментар
11.05.2025 16:58 Відповісти
а для тих хто не хоче пригадувати деталі,
ось вам ясно заявлені вимоги рашки на "переговорах в четверг":
всі 4 первісні цілі СВО плюс Херсонська і Запорізька область
показати весь коментар
11.05.2025 17:07 Відповісти
ну, хз чего ожидали от Хйла Трамп и компания, а также наши хапуги, все было очевидно
показати весь коментар
11.05.2025 20:12 Відповісти
Зеля!
Якщо буде погоджено хоча б щось від москальського *****, тобі в Україні кінець!
Шибиницю для тебе Народ України поставить прямо на Хрещатику!
показати весь коментар
12.05.2025 08:30 Відповісти
***** і мир - не сумісні речі!
***** віри не було, немає й не буде!
***** пропозиції - пастка для України!
показати весь коментар
12.05.2025 13:20 Відповісти
>Також у своєму виступі Путін вперше так звану "СВО" назвав війною.

Это не так.
показати весь коментар
12.05.2025 13:29 Відповісти
И где жесткие санции и оружие, обещанное Трампом и евроссыкунами?
показати весь коментар
12.05.2025 13:30 Відповісти
Той хто хоче мати Свою рідну країну, то повинен воювати зі зброєю в руках. До речі і ті, хто назвали себе "Американці", це просто багато колоністів, які вирішили ризикувати життям за ту землю, яку назвали своєю. Ось так і вийшов НАРОД США. Народ це той, хто воює за свою землю.
як завгодно тут кожен може це називати - боротьбою за особисте виживання, боротьбою за своїх нащадків та братів, раціональним прийняттям ризику (прорахований ризик теорія), кличом крові, пристрастю до свободи, патріотизмом, шляхетністю чи націоналістом, прагненням до справедливості - назви вторинні. А ось необхідність ризикувати власним життям зі зброєю в руках - ось це головна та необхідна умова.

Це не порада (я не маю наміру радити іншим людям ризикувати) - це просто факт.

Євреї його наглядно довели за 2000 + 80 років: 2000 років за свою землю не воювали і їх убивали без землі. А останні 80 років за Свою землю воюють зі ЗБРОЮ В РУКАХ і тому тому є земля.
показати весь коментар
12.05.2025 14:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 