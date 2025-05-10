Путін висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, - глава МЗС Китаю Ван Ї

Очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна заявив про готовність почати мирні переговори без попередніх умов.

Заяву Ван Ї за підсумками візиту Сі Цзіньпіна до Москви цитує державна агенція новин "Сіньхуа"

"Президент Путін високо оцінив об'єктивну та справедливу позицію Китаю щодо української кризи (так офіційний Пекін називає війну РФ проти України, - ред.) та висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди",- сказано в заяві.

Також у розповіді Ван Ї йдеться, що китайський лідер Сі Цзіньпін зазначив, що "з українського питання" КНР вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Раніше агентство Bloomberg писало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США.

