УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
9 895 46

Путін висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, - глава МЗС Китаю Ван Ї

Путін сказав Сі, що готовий до перемовин без попередніх умов

Очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна заявив про готовність почати мирні переговори без попередніх умов.

Заяву Ван Ї за підсумками візиту Сі Цзіньпіна до Москви цитує державна агенція новин "Сіньхуа", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент Путін високо оцінив об'єктивну та справедливу позицію Китаю щодо української кризи (так офіційний Пекін називає війну РФ проти України, - ред.) та висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди",- сказано в заяві.

Також у розповіді Ван Ї йдеться, що китайський лідер Сі Цзіньпін зазначив, що "з українського питання" КНР вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Раніше агентство Bloomberg писало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США.

Читайте також: Китай сподівається, що Україна та РФ знайдуть рішення "першопричин кризи" та укладуть мирну угоду, - глава МЗС Ван Ї

Автор: 

перемовини (3057) путін володимир (24521) Сі Цзіньпін (347) Ван Ї (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
фотка со смыслом:
переводчик тихо шепчет на ухо Си про хйло - "это п#здеж"
выражение морды лица Си - "да я и сам понял"
показати весь коментар
10.05.2025 21:45 Відповісти
+14
Пусть }{уйло готовится к мирным переговорам с Си насчёт китайских территорий сначала в Забайкалье и в Приморье, а потом и до Урала.
показати весь коментар
10.05.2025 21:43 Відповісти
+12
Окупацію української території ***** умовами не вважає.
показати весь коментар
10.05.2025 21:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Окупацію української території ***** умовами не вважає.
показати весь коментар
10.05.2025 21:36 Відповісти
це кацапняві нюанси на безумовне припинення вогню
показати весь коментар
10.05.2025 21:45 Відповісти
наплювати з гори Арарат і на ***** і на його вислови.
в цю дурню про перемир'я тільки буба і коаліція охоче вірить.
показати весь коментар
10.05.2025 21:39 Відповісти
Ти забув за Трампа.
Бо насправді, ця вся мишина возня з перемир'ям - вистава для Трампа.
показати весь коментар
10.05.2025 21:52 Відповісти
ну чому ж забув? - таке кожноденне не забувається...
показати весь коментар
10.05.2025 22:01 Відповісти
Тут не про переговори йдеться, а про те, як вони вестимуться:
1)путлєрівський варіант - війна йде далі і ведуться "переговори".
2)трамповаріант - війна зупиняється і починаються переговори.
показати весь коментар
10.05.2025 21:39 Відповісти
Украине оба варианта подходят
показати весь коментар
10.05.2025 22:30 Відповісти
Україні? а це, власне, кому???
показати весь коментар
11.05.2025 06:45 Відповісти
воюйте-воюйте.
еще не всех на улицах переловили и еще не начали в армию тянуть женщин и подростков.
показати весь коментар
11.05.2025 06:52 Відповісти
Тебе из Сызрани конечно виднее
показати весь коментар
11.05.2025 07:54 Відповісти
Кацапе - пашьол вон - сдєсь воткі нєту!
показати весь коментар
11.05.2025 09:31 Відповісти
Розумні люди давно говорили, що ***** буде затягувати перемовини. Але їх хіба хтось слухав?
показати весь коментар
10.05.2025 23:56 Відповісти
так х у й ло открыто сказал что мир может быть к концу 2026-2027 годов, а все наслушались ржавого, что он решит за 24 часа и ждут, что вот-вот все случится.
показати весь коментар
11.05.2025 06:51 Відповісти
******* - навіть віткофф сказав шо путлєр зарвався - хоче те шо й не захопив але вже собі вписав
показати весь коментар
10.05.2025 21:40 Відповісти
і пашиняна облювати заразом
показати весь коментар
10.05.2025 21:40 Відповісти
Пусть }{уйло готовится к мирным переговорам с Си насчёт китайских территорий сначала в Забайкалье и в Приморье, а потом и до Урала.
показати весь коментар
10.05.2025 21:43 Відповісти
Да там и переговоров не будет, заедут колонами и сопротивляться никто не будет, потому что все на кладбище кто мог
показати весь коментар
10.05.2025 23:40 Відповісти
А кто ещё не на кладбище, так те под китайцами (самки свинособак буквально).
И их новые опарыши тоже уже как минимум наполовину китайцы.
показати весь коментар
11.05.2025 08:24 Відповісти
В мировой игнор эту плешивую крысу:

надо особо подчеркнуть, что кремлёвская крыса сразу же начала пищать о "мирных переговорах" после того, как новый канцлер Германии объявил 6 мая о том, что федеральное правительство ФРГ немедленно выделяет колоссальную сумму 500 миллиардов евро на резкое увеличение и перевооружение немецкой армии, на срочное массированное развитие оборонной промышленности для стратегического противостояния орковской экспансии против Европы.

Только такой язык понимают моцковсие помойные крысы...
показати весь коментар
11.05.2025 03:22 Відповісти
В Германии, на счетах, лежат деньги. Эквивалент 50 трубопроводов "Северный поток". Канцлер волевым способом может распоряжаться суммой 500 миллиардов
показати весь коментар
11.05.2025 06:15 Відповісти
фотка со смыслом:
переводчик тихо шепчет на ухо Си про хйло - "это п#здеж"
выражение морды лица Си - "да я и сам понял"
показати весь коментар
10.05.2025 21:45 Відповісти
Так він це вже який раз говорить , тільки переговори без припинення вогню . А переговори виглядатимуть так , пуйло буде висуватиме ультиматуми і затягуватиме час .
показати весь коментар
10.05.2025 21:47 Відповісти
"Висловив" походить від коріння "СЛОВ(О)" -- тобто : жодних дій одне суцільне "бла-бла-бла" ... Тим більш , що китайцям вигідно що ***** продовжувала стебатися з "хатєлал" трампона й у стилі Жваніка : "ви були у Парижі" - "Ні , але я вже пів години хотів" !
Але одне ясно , що коли трампон остоточно зрозуміє, що на їм стебаюццця він дуже , дуже емоційно може дозволити бити "Хаймерсами" або "Першингами" (які без жодних бюрократій надасть по лізінгу за пару тижднів) прямо по бункеру ***** .
показати весь коментар
10.05.2025 21:48 Відповісти
Все ж таки куйло сходив у чемоданчик, не бажає загострень зі штатами, тому оцю муйню намагається впарить ...
показати весь коментар
10.05.2025 21:48 Відповісти
кацапнявим пора міняти ****** з 2го на 3го,
і шо б репа в пілотках росла.
генетіка - наука!
показати весь коментар
10.05.2025 21:50 Відповісти
путін-ху#ло і він бреше.
показати весь коментар
10.05.2025 21:50 Відповісти
Tomahawk І пускова установка нам потрібна ,
шановний Президент США , все 🙁
показати весь коментар
10.05.2025 21:59 Відповісти
радянський інспектор оглядає ракету Томагавк наземного базування, перед її знищенням після Холодної війни, згідно договору INF:



Залишились тільки підводного і надводного базування пускові: брати будете?
показати весь коментар
10.05.2025 22:28 Відповісти
То він вчора шептав товаріщу сі,а сьогодні уси піськова кажут що треба подумати і т д
показати весь коментар
10.05.2025 22:08 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2025 22:13 Відповісти
маршал победобісець!
показати весь коментар
11.05.2025 00:34 Відповісти
Маршал-Пообедал...
Хозяйственный и запасливый был маршал Бокасса: у него в холодильном цеху всегда была в большом количество филейная вырезка из ягодиц лидеров парламентской оппозиции.
показати весь коментар
11.05.2025 03:27 Відповісти
Мда, а Європі в столицях звернули увагу на цю заяву?
цитата - лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США...ось на це - Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою???

Ця фраза свідчить, що війна в Європі є фактором не локальним...зійшлось багато інтересів. Була активність європейської дипломатії, в першу чергу зі складу G7? Якщо ні, то війна може затягнутися у вузол проблем - в часі це затягування. Цікаво що не публічно і про що не пишуть газети в Європі?
показати весь коментар
10.05.2025 22:15 Відповісти
А друга частина цитати - на тлі торгового ембарго з боку США? Між США і Китаєм торгова війна, Європа могли би бути майданчиком перемовин, щоб і сама отримала взаємовигідні умови, а війна України проти агресії путіна частина цих умов. А мовчання Китаю про війну в Європі один із гірших сценаріїв, напівперемир'я на Пасху приклад.
показати весь коментар
10.05.2025 22:24 Відповісти
Дивно що не цензорі це не виділеним текстом? Питання війни-миру, кордонів і т.д. складається із трьох зовнішніх чинників - США, G6+ЄС та Китаю. Китай "третя сторона трикутника". Ситуація від 3 фінансових потоків навколо цієї війни.
показати весь коментар
10.05.2025 22:28 Відповісти
Приехал на рабссею хозяин из Китая и путлер начал хвостиком махать?
показати весь коментар
10.05.2025 22:23 Відповісти
ботоксный сам это не может озвучить
показати весь коментар
10.05.2025 23:18 Відповісти
В конце года у орков резервный фонд благосостояния заканчивается,из которого они ыинансируют войну. Нельзя идти на перемирие,мы можем подвести рассею к экономическому краху уже в следующем году. Нужно нанимать иностранных наёмников и держать оборону. Россия не сможет воевать еще год
показати весь коментар
11.05.2025 01:30 Відповісти
Правильно пишет, ув. Олег Снижко о том, что Орда уже выдыхается
и не способна достичь военной победы:

тот, кто реально побеждает на поле боя, никогда не предлагает уже побеждённому противнику какие-то угрёбищные "мирные переговоры".

Реальный победитель предлагает только безоговорочную капитуляцию на условиях победителя.

А плешивая крыса на после 3-х лет полномасштабной войны против Украины со своей Второй армией мира достигла продвижения аж на 42 км и по сей день так и не дошла даже до Дружковки Донецкой области.

Это полный позорнейший обсёр, а не "победа"...

Переговоры могут быть только о том, чтобы крысиная орда убиралась вон в свои азиатские болота.
показати весь коментар
11.05.2025 03:38 Відповісти
Жєка Прігожін вже погодився на перемовини з х7йлом, всі знають чим скінчилося.
Почитайте , чи подивіться відео є у і-неті, що казав Президент Чечні Дудаєв про перемовини з рашистами, якого під час телефонних перемовин й вбили рашисти (за однією з версій).
Мінськ був теж.
Зе перемовлявся.
Що ж стільки наївних керівників країн..... х7йлу треба перемовини щоб зібрати сил й вдарити знову! Сподіваюсь Україна не гаятиме час якщо й буде припинення вогню якесь..... дуже Сподіваюсь.
показати весь коментар
11.05.2025 01:55 Відповісти
пашинян - гнoй
показати весь коментар
11.05.2025 02:00 Відповісти
венс присобленець.
ніколи своєї думки не мав і мати не буде...
показати весь коментар
11.05.2025 03:48 Відповісти
маршал пабеди, жюков
всіх покласти! - маршал!
Одесса памьятає....
показати весь коментар
11.05.2025 04:40 Відповісти
- грандпа я муху спіймав
- молодець, і шо будемо робити?
- двер відрий, я її випущю
відкрив, випустили...
різницю розуміємо, да?
показати весь коментар
11.05.2025 04:50 Відповісти
 
 