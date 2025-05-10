Путін висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, - глава МЗС Китаю Ван Ї
Очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна заявив про готовність почати мирні переговори без попередніх умов.
Заяву Ван Ї за підсумками візиту Сі Цзіньпіна до Москви цитує державна агенція новин "Сіньхуа", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Президент Путін високо оцінив об'єктивну та справедливу позицію Китаю щодо української кризи (так офіційний Пекін називає війну РФ проти України, - ред.) та висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої та міцної мирної угоди",- сказано в заяві.
Також у розповіді Ван Ї йдеться, що китайський лідер Сі Цзіньпін зазначив, що "з українського питання" КНР вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.
Раніше агентство Bloomberg писало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США.
в цю дурню про перемир'я тільки буба і коаліція охоче вірить.
Бо насправді, ця вся мишина возня з перемир'ям - вистава для Трампа.
1)путлєрівський варіант - війна йде далі і ведуться "переговори".
2)трамповаріант - війна зупиняється і починаються переговори.
еще не всех на улицах переловили и еще не начали в армию тянуть женщин и подростков.
И их новые опарыши тоже уже как минимум наполовину китайцы.
надо особо подчеркнуть, что кремлёвская крыса сразу же начала пищать о "мирных переговорах" после того, как новый канцлер Германии объявил 6 мая о том, что федеральное правительство ФРГ немедленно выделяет колоссальную сумму 500 миллиардов евро на резкое увеличение и перевооружение немецкой армии, на срочное массированное развитие оборонной промышленности для стратегического противостояния орковской экспансии против Европы.
Только такой язык понимают моцковсие помойные крысы...
переводчик тихо шепчет на ухо Си про хйло - "это п#здеж"
выражение морды лица Си - "да я и сам понял"
Але одне ясно , що коли трампон остоточно зрозуміє, що на їм стебаюццця він дуже , дуже емоційно може дозволити бити "Хаймерсами" або "Першингами" (які без жодних бюрократій надасть по лізінгу за пару тижднів) прямо по бункеру ***** .
і шо б репа в пілотках росла.
генетіка - наука!
шановний Президент США , все 🙁
Залишились тільки підводного і надводного базування пускові: брати будете?
Хозяйственный и запасливый был маршал Бокасса: у него в холодильном цеху всегда была в большом количество филейная вырезка из ягодиц лидеров парламентской оппозиции.
цитата - лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США...ось на це - Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою???
Ця фраза свідчить, що війна в Європі є фактором не локальним...зійшлось багато інтересів. Була активність європейської дипломатії, в першу чергу зі складу G7? Якщо ні, то війна може затягнутися у вузол проблем - в часі це затягування. Цікаво що не публічно і про що не пишуть газети в Європі?
и не способна достичь военной победы:
тот, кто реально побеждает на поле боя, никогда не предлагает уже побеждённому противнику какие-то угрёбищные "мирные переговоры".
Реальный победитель предлагает только безоговорочную капитуляцию на условиях победителя.
А плешивая крыса на после 3-х лет полномасштабной войны против Украины со своей Второй армией мира достигла продвижения аж на 42 км и по сей день так и не дошла даже до Дружковки Донецкой области.
Это полный позорнейший обсёр, а не "победа"...
Переговоры могут быть только о том, чтобы крысиная орда убиралась вон в свои азиатские болота.
Почитайте , чи подивіться відео є у і-неті, що казав Президент Чечні Дудаєв про перемовини з рашистами, якого під час телефонних перемовин й вбили рашисти (за однією з версій).
Мінськ був теж.
Зе перемовлявся.
Що ж стільки наївних керівників країн..... х7йлу треба перемовини щоб зібрати сил й вдарити знову! Сподіваюсь Україна не гаятиме час якщо й буде припинення вогню якесь..... дуже Сподіваюсь.
ніколи своєї думки не мав і мати не буде...
всіх покласти! - маршал!
Одесса памьятає....
- молодець, і шо будемо робити?
- двер відрий, я її випущю
відкрив, випустили...
різницю розуміємо, да?