Сі Цзіньпін вперше закликав Путіна до "справедливої" мирної угоди, - Bloomberg

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Сі Цзіньпін сказав диктатору Путіну під час чайної бесіди в Москві 8 травня, що Китай сподівається на "справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони". Її може бути досягнуто шляхом діалогу.

"Хоча Сі не уточнив, якою має бути можлива угода, цей коментар, схоже, є першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди, яка припинить війну Кремля", - йдеться в матеріалі.

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Слова лідера КНР перегукуються із березневою заявою глави МЗС Китаю Ван Ї, який казав, що сторони конфлікту прагнуть "справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов'язковою і приймається всіма".

Також заява лідера Китаю прозвучала після того, як Трамп сказав, що для нього було б "природно" попросити Китай про допомогу в угоді між Україною та РФ.

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