Сі Цзіньпін вперше закликав Путіна до "справедливої" мирної угоди, - Bloomberg
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, Сі Цзіньпін сказав диктатору Путіну під час чайної бесіди в Москві 8 травня, що Китай сподівається на "справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони". Її може бути досягнуто шляхом діалогу.
"Хоча Сі не уточнив, якою має бути можлива угода, цей коментар, схоже, є першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди, яка припинить війну Кремля", - йдеться в матеріалі.
Слова лідера КНР перегукуються із березневою заявою глави МЗС Китаю Ван Ї, який казав, що сторони конфлікту прагнуть "справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов'язковою і приймається всіма".
Також заява лідера Китаю прозвучала після того, як Трамп сказав, що для нього було б "природно" попросити Китай про допомогу в угоді між Україною та РФ.
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Які ще принципи?
справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони
Це ні про що. "Справєдлівая" - це в розумінні русні коли їй віддадуть всю Україну.
Так це виглядає з точки зору русні.
А парад ху*лу треба було б зіпсувати - слабі таки наші керовніки в яйцях...
Бідон ,***** та Зе - от три головних таваріща - "паджіагтєлі вайни"..
Адже Китай - підбурювач ***** до нападу на Україну для завоювання її територій. Після чого йому б перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяло ***** віддати на 100 й більше років в оренду.
Як відомо, "обіцянку три роки чекають" (с), і вони вже минули, а війні кінця-краю не видно.
Тож, як вбачається, китайські товариші не бажають далі чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті цієї оборудки, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми. Тому і заговорили про "справедливий мир", щоби хоч щось отримати.
Що стосується Америки, то вона, як одна із багатонаціональних держав з великою територією, стоїть в одному ряду із Китаєм і пітьмою, які перебувають у перманентній боротьбі із відцентровими силами й загрозою власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми, що може призвести до "ефекту доміно" із сумним фіналом для таких, як вона, світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україні лишається покладатись лише на силу своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання в самісінькому центрі світової турбулентності.
Якби Китай хотів поразки України - то в перший рік надав би десятки тисяч гармат та мільйони снарядів - і українські міста до Дніпра були б перетворені в щебінь.
А зараз йому достатньо перекрити постачання дронів - і надати мільйони їх москві - і тоді ми відкотимося до Дніпра.
Тому ,хоч сі - і комуняка - нема чого з нього робити світове зло . І сни та мрії його - точно не про загарбання України - і підсилення Московії - свого геополітичного заклятого друга та конкурента - в нього є свій Тайвань...
Давайте розберемось по пунктах.
1) щодо загрози припинення Китаєм поставок в Україну дроніа і комплектуючих до них: така заборона існує з 01.09.2024 року.
Чи вплинула негативно вона на насиченість FPV-дронами підрозділів ЗСУ на фронті - ні. Радше, навпаки (коментар - https://www.rbc.ua/rus/news/k-obmezhennya-eksportu-kitayu-zminit-situatsiyu-1725041897.html тут).
Тож, якби товариш Сі і мав таку змогу ввести повне ембарго на експорт дронів в Україну, то це б ні до чого не призвело, окрім їх певного здорожчання для кінцевого споживача.
Таким чином, метафори на кшталт "відкотимося до Дніпра" - це для збудження емоцій погано поінформованих песимістів.
2) щодо "надати мільйони їх москві": а хіба не надає? Звідки тоді в рашистів беруться на передовій ці дрони?
3) щодо "надав би десятки тисяч гармат та мільйони снарядів": а хіба від 4 до 6 мільйонів снарядів калібрів 122 і 152 мм через свого сателіта Кіма товариш Сі не надав?
Всі гармати радянського виробництва, наявні до 2022 року у Піднебесній, вже давно на фронті в Україні й переважна частина їх знищена українськими військами.
Озброєння і техніку китайського виробництва товариш Сі до пітьми напряму не поставляє, побоюючись насамперед європейських санкцій.
З того всього можна зробити наступний висновок: Китай - це прихований загарбник, який маніпулює рашистською пітьмою, живлячи грошима і технологіями її воєнну економіку. Звісно, що не за так.
Тому Китай - є ворогом України. Й нажаль, від нього по великому рахунку залежить чим ця гаряча фаза російсько-української війни закінчиться.
До речі, спалах зройного протистояння між Пакистаном та Індією - його робота.
А если нет, то санкции.
Он трамп 100 днів закликає припинити м'ясорубку, є прогрес?
Ну жовтопикий сі позакликає млявіше, і що з того? Ще й з такими формулюваннями, що кожна сторона сприйме по своєму.