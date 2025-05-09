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Новини Сі Цзіньпін прилетів до РФ
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Сі Цзіньпін вперше закликав Путіна до "справедливої" мирної угоди, - Bloomberg

Сі Цзіньпін закликав Путіна до справедливого миру

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, Сі Цзіньпін сказав диктатору Путіну під час чайної бесіди в Москві 8 травня, що Китай сподівається на "справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони". Її може бути досягнуто шляхом діалогу.

"Хоча Сі не уточнив, якою має бути можлива угода, цей коментар, схоже, є першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди, яка припинить війну Кремля", - йдеться в матеріалі.

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Слова лідера КНР перегукуються із березневою заявою глави МЗС Китаю Ван Ї, який казав, що сторони конфлікту прагнуть "справедливої та міцної мирної угоди, яка є обов'язковою і приймається всіма".

Також заява лідера Китаю прозвучала після того, як Трамп сказав, що для нього було б "природно" попросити Китай про допомогу в угоді між Україною та РФ.

Читайте: Росія та Китай підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства між країнами

Автор: 

Китай (4630) путін володимир (23900) росія (65442) Сі Цзіньпін (325) війна в Україні (4226)


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Топ коментарі
+16
Ніякої конкретики - справедливість по кацапськи - це захоплення України
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09.05.2025 11:54
+7
виклав принципи угоди, яка припинить війну Кремля
Які ще принципи?
справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони
Це ні про що. "Справєдлівая" - це в розумінні русні коли їй віддадуть всю Україну.
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09.05.2025 11:54
+3
Гнида узкоглая дает Кремлю помощь а потом миротворца изображает.
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09.05.2025 12:14
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Ніякої конкретики - справедливість по кацапськи - це захоплення України
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09.05.2025 11:54 Відповісти
виклав принципи угоди, яка припинить війну Кремля
Які ще принципи?
справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони
Це ні про що. "Справєдлівая" - це в розумінні русні коли їй віддадуть всю Україну.
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09.05.2025 11:54 Відповісти
Слово "віддадуть" тут не підходить. Україна не валіза, яку можна віддати. Питання вирішується по іншому - санкції + зброя і справа зрушиться
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09.05.2025 12:17 Відповісти
Санкції - Україні, зброя - росії, і справа зрушиться.
Так це виглядає з точки зору русні.
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09.05.2025 12:23 Відповісти
Україні теж зброя йде. Конгрес ухвалив виділення $600млн на навчання українських пілотів. Сподіваюсь на Тауруси та інші цікавинки
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09.05.2025 12:33 Відповісти
Для русні "справєдліво" - це коли увесь цивілізований світ допомагає знищити "кієвскій нєонацістскій рєжім".
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09.05.2025 12:38 Відповісти
Та пуйла вже давно ніхто не слухає. Грошей не дають і не позичають, а зброя тільки за валюту з "кубишки", яка вже закінчується
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09.05.2025 12:43 Відповісти
блюзнірство товариша сі не має меж
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09.05.2025 11:56 Відповісти
Усi цi заклики до справедливої мирної угоди - це нi про що, тому що наше уявлення про справедливсть з кацапським близько не спiвпадає.
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09.05.2025 11:57 Відповісти
Останнім часом у світі поняття "справедливість" розмилося, замулилося і перетворилося у поняття "що хочу - те й творю - а що мені буде, в мене ядерна бомба є". Хто сильніший, у кого є ядерна бомба - той і правий - все "справедливо".
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09.05.2025 11:58 Відповісти
Справедливости по большому счету никогда и не было, просто после ВМВ, когда сильные поделили сферы влияния, за последовавший период относительного мирного сосуществования, у множества поколений сформировались иллюзии на этот счет, но право силы по прежнему первично, ибо кроме силы на силу, цивилизованному миру пока противопоставить особо нечего. Эти иллюзии отчасти и привели к тому, что люди, политики, забыли древнюю пословицу; "Если не кормишь свою армию, будешь кормить чужую", ну или нужно находится под защитой армии другой страны, альянса.
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09.05.2025 12:45 Відповісти
Цю війну і розпочав сци_бзди_пі*д руками ху*ла. А тепер ця мавпа ллє крокодилячі сльзи за мир.
А парад ху*лу треба було б зіпсувати - слабі таки наші керовніки в яйцях...
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09.05.2025 11:59 Відповісти
Війну цю почав ***** - підігрували йому в цьому імпотенти Байдена - поки Зеленський клав асфальт ,щоб москалям було зручніше їхати. Так що не потрібно приплітати таваріща Сі _який звичайно комуняка ще той - але точно не "паджігатєль вайни".
Бідон ,***** та Зе - от три головних таваріща - "паджіагтєлі вайни"..
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09.05.2025 12:22 Відповісти
Вчора на рашу з України полетіло близько 600 бпла. Це рекорд. По червоній площі пуляти нема сенсу, пуйло стягнув туди майже усе ППО
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09.05.2025 12:22 Відповісти
Так це не працює. Спочатку санкції, а потім тільки угода. Це буде природньо
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09.05.2025 12:12 Відповісти
Гнида узкоглая дает Кремлю помощь а потом миротворца изображает.
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09.05.2025 12:14 Відповісти
Блін. Для китайців Україна це частина кацапії. От і думайте шо в їхньому розумінні "справедливо".
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09.05.2025 12:21 Відповісти
Якою може виглядати "справедливість" для косооких макак, які називають всі злочини російських фашистів "украінскім крізісом". Пішов ти на йух, істота китайська
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09.05.2025 12:21 Відповісти
А ні Китай, а ні США не були і не будуть зацікавлені у поразці рашистської пітьми у війні проти України.
Адже Китай - підбурювач ***** до нападу на Україну для завоювання її територій. Після чого йому б перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяло ***** віддати на 100 й більше років в оренду.
Як відомо, "обіцянку три роки чекають" (с), і вони вже минули, а війні кінця-краю не видно.
Тож, як вбачається, китайські товариші не бажають далі чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті цієї оборудки, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми. Тому і заговорили про "справедливий мир", щоби хоч щось отримати.
Що стосується Америки, то вона, як одна із багатонаціональних держав з великою територією, стоїть в одному ряду із Китаєм і пітьмою, які перебувають у перманентній боротьбі із відцентровими силами й загрозою власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми, що може призвести до "ефекту доміно" із сумним фіналом для таких, як вона, світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україні лишається покладатись лише на силу своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання в самісінькому центрі світової турбулентності.
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09.05.2025 12:21 Відповісти
Оцей україноцентризм - що весь світ крититься навколо України. Нахіба Китаю загарбання України - якщо він може і так половину її скупити ?
Якби Китай хотів поразки України - то в перший рік надав би десятки тисяч гармат та мільйони снарядів - і українські міста до Дніпра були б перетворені в щебінь.

А зараз йому достатньо перекрити постачання дронів - і надати мільйони їх москві - і тоді ми відкотимося до Дніпра.

Тому ,хоч сі - і комуняка - нема чого з нього робити світове зло . І сни та мрії його - точно не про загарбання України - і підсилення Московії - свого геополітичного заклятого друга та конкурента - в нього є свій Тайвань...
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09.05.2025 12:27 Відповісти
доставляет как тут местные хомячки волают что против украины воюют и китайцы и кндр и иран ,+ и все украина сдерживает,китаю стоит только пальцами щелкнуть и нет у нас дронов,а ээто автоматом означает *********,
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09.05.2025 12:32 Відповісти
Особливо смішно , як дехто волає - що потрібно об'явити "бойкот " китайським товарам))))
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09.05.2025 12:38 Відповісти
Не клацне Сі пальцями. Китай на дронах дуже добре гріється. Буде торгувати і рашці і нам
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09.05.2025 12:39 Відповісти
Якщо Зе підігруючи Трампу буде робити з Китаю світове зло - то імперсько комуністичні амбіції Сі можуть взяти гору над комерцією (Пуйло - вбив свою дойну корову Газпром заради примарних мрій) . Не потрібно забувати ,що Україна доволі маленький ринок для Китаю - так дрібний гешефт
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09.05.2025 12:53 Відповісти
Дякую за змістовний коментар та очікуваний диспут на тему "роль Китаю у війні в Україні".

Давайте розберемось по пунктах.

1) щодо загрози припинення Китаєм поставок в Україну дроніа і комплектуючих до них: така заборона існує з 01.09.2024 року.
Чи вплинула негативно вона на насиченість FPV-дронами підрозділів ЗСУ на фронті - ні. Радше, навпаки (коментар - https://www.rbc.ua/rus/news/k-obmezhennya-eksportu-kitayu-zminit-situatsiyu-1725041897.html тут).
Тож, якби товариш Сі і мав таку змогу ввести повне ембарго на експорт дронів в Україну, то це б ні до чого не призвело, окрім їх певного здорожчання для кінцевого споживача.
Таким чином, метафори на кшталт "відкотимося до Дніпра" - це для збудження емоцій погано поінформованих песимістів.

2) щодо "надати мільйони їх москві": а хіба не надає? Звідки тоді в рашистів беруться на передовій ці дрони?

3) щодо "надав би десятки тисяч гармат та мільйони снарядів": а хіба від 4 до 6 мільйонів снарядів калібрів 122 і 152 мм через свого сателіта Кіма товариш Сі не надав?
Всі гармати радянського виробництва, наявні до 2022 року у Піднебесній, вже давно на фронті в Україні й переважна частина їх знищена українськими військами.
Озброєння і техніку китайського виробництва товариш Сі до пітьми напряму не поставляє, побоюючись насамперед європейських санкцій.
З того всього можна зробити наступний висновок: Китай - це прихований загарбник, який маніпулює рашистською пітьмою, живлячи грошима і технологіями її воєнну економіку. Звісно, що не за так.
Тому Китай - є ворогом України. Й нажаль, від нього по великому рахунку залежить чим ця гаряча фаза російсько-української війни закінчиться.
До речі, спалах зройного протистояння між Пакистаном та Індією - його робота.
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09.05.2025 14:05 Відповісти
Неужели покидают Украину.. Ай да Си!
А если нет, то санкции.
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09.05.2025 12:26 Відповісти
що тут сенсаційного?

Он трамп 100 днів закликає припинити м'ясорубку, є прогрес?

Ну жовтопикий сі позакликає млявіше, і що з того? Ще й з такими формулюваннями, що кожна сторона сприйме по своєму.
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09.05.2025 12:28 Відповісти
Ага. Сі це таке ж брехливе як і *****. І справедлива угода в нього така ж як і в *****. І якби Сі хотів миру то він би не допомагав ***** в війні з Україною. Так що справедливу угоду нехай це жовтоморде падло підпише з кобзоном
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09.05.2025 12:33 Відповісти
 
 