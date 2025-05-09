Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению, - Bloomberg

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение по Украине. Это станет последним шагом в его попытках наладить отношения с Европой на фоне торгового эмбарго со стороны США.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Си Цзиньпин сказал диктатору Путину во время чайной беседы в Москве 8 мая, что Китай надеется на "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое примут все заинтересованные стороны". Оно может быть достигнуто путем диалога.

"Хотя Си не уточнил, какой должна быть возможная сделка, этот комментарий, похоже, является первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения, которое прекратит войну Кремля", - говорится в материале.

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Слова лидера КНР перекликаются с мартовским заявлением главы МИД Китая Ван И, который говорил, что стороны конфликта стремятся к "справедливому и прочному мирному соглашению, которое является обязательным и принимается всеми".

Также заявление лидера Китая прозвучало после того, как Трамп сказал, что для него было бы "естественно" попросить Китай о помощи в сделке между Украиной и РФ.

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