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Новости Си Цзиньпин прилетел в РФ
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Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению, - Bloomberg

Си Цзиньпин призвал Путина к справедливому миру

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение по Украине. Это станет последним шагом в его попытках наладить отношения с Европой на фоне торгового эмбарго со стороны США.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Си Цзиньпин сказал диктатору Путину во время чайной беседы в Москве 8 мая, что Китай надеется на "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое примут все заинтересованные стороны". Оно может быть достигнуто путем диалога.

"Хотя Си не уточнил, какой должна быть возможная сделка, этот комментарий, похоже, является первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения, которое прекратит войну Кремля", - говорится в материале.

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Слова лидера КНР перекликаются с мартовским заявлением главы МИД Китая Ван И, который говорил, что стороны конфликта стремятся к "справедливому и прочному мирному соглашению, которое является обязательным и принимается всеми".

Также заявление лидера Китая прозвучало после того, как Трамп сказал, что для него было бы "естественно" попросить Китай о помощи в сделке между Украиной и РФ.

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Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31335) россия (95725) Си Цзиньпин (289) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+16
Ніякої конкретики - справедливість по кацапськи - це захоплення України
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09.05.2025 11:54
+7
виклав принципи угоди, яка припинить війну Кремля
Які ще принципи?
справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони
Це ні про що. "Справєдлівая" - це в розумінні русні коли їй віддадуть всю Україну.
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09.05.2025 11:54
+3
Гнида узкоглая дает Кремлю помощь а потом миротворца изображает.
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09.05.2025 12:14
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Ніякої конкретики - справедливість по кацапськи - це захоплення України
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09.05.2025 11:54 Ответить
виклав принципи угоди, яка припинить війну Кремля
Які ще принципи?
справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони
Це ні про що. "Справєдлівая" - це в розумінні русні коли їй віддадуть всю Україну.
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09.05.2025 11:54 Ответить
Слово "віддадуть" тут не підходить. Україна не валіза, яку можна віддати. Питання вирішується по іншому - санкції + зброя і справа зрушиться
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09.05.2025 12:17 Ответить
Санкції - Україні, зброя - росії, і справа зрушиться.
Так це виглядає з точки зору русні.
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09.05.2025 12:23 Ответить
Україні теж зброя йде. Конгрес ухвалив виділення $600млн на навчання українських пілотів. Сподіваюсь на Тауруси та інші цікавинки
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09.05.2025 12:33 Ответить
Для русні "справєдліво" - це коли увесь цивілізований світ допомагає знищити "кієвскій нєонацістскій рєжім".
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09.05.2025 12:38 Ответить
Та пуйла вже давно ніхто не слухає. Грошей не дають і не позичають, а зброя тільки за валюту з "кубишки", яка вже закінчується
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09.05.2025 12:43 Ответить
блюзнірство товариша сі не має меж
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09.05.2025 11:56 Ответить
Усi цi заклики до справедливої мирної угоди - це нi про що, тому що наше уявлення про справедливсть з кацапським близько не спiвпадає.
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09.05.2025 11:57 Ответить
Останнім часом у світі поняття "справедливість" розмилося, замулилося і перетворилося у поняття "що хочу - те й творю - а що мені буде, в мене ядерна бомба є". Хто сильніший, у кого є ядерна бомба - той і правий - все "справедливо".
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09.05.2025 11:58 Ответить
Справедливости по большому счету никогда и не было, просто после ВМВ, когда сильные поделили сферы влияния, за последовавший период относительного мирного сосуществования, у множества поколений сформировались иллюзии на этот счет, но право силы по прежнему первично, ибо кроме силы на силу, цивилизованному миру пока противопоставить особо нечего. Эти иллюзии отчасти и привели к тому, что люди, политики, забыли древнюю пословицу; "Если не кормишь свою армию, будешь кормить чужую", ну или нужно находится под защитой армии другой страны, альянса.
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09.05.2025 12:45 Ответить
Цю війну і розпочав сци_бзди_пі*д руками ху*ла. А тепер ця мавпа ллє крокодилячі сльзи за мир.
А парад ху*лу треба було б зіпсувати - слабі таки наші керовніки в яйцях...
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09.05.2025 11:59 Ответить
Війну цю почав ***** - підігрували йому в цьому імпотенти Байдена - поки Зеленський клав асфальт ,щоб москалям було зручніше їхати. Так що не потрібно приплітати таваріща Сі _який звичайно комуняка ще той - але точно не "паджігатєль вайни".
Бідон ,***** та Зе - от три головних таваріща - "паджіагтєлі вайни"..
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09.05.2025 12:22 Ответить
Вчора на рашу з України полетіло близько 600 бпла. Це рекорд. По червоній площі пуляти нема сенсу, пуйло стягнув туди майже усе ППО
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09.05.2025 12:22 Ответить
Так це не працює. Спочатку санкції, а потім тільки угода. Це буде природньо
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09.05.2025 12:12 Ответить
Гнида узкоглая дает Кремлю помощь а потом миротворца изображает.
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09.05.2025 12:14 Ответить
Блін. Для китайців Україна це частина кацапії. От і думайте шо в їхньому розумінні "справедливо".
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09.05.2025 12:21 Ответить
Якою може виглядати "справедливість" для косооких макак, які називають всі злочини російських фашистів "украінскім крізісом". Пішов ти на йух, істота китайська
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09.05.2025 12:21 Ответить
А ні Китай, а ні США не були і не будуть зацікавлені у поразці рашистської пітьми у війні проти України.
Адже Китай - підбурювач ***** до нападу на Україну для завоювання її територій. Після чого йому б перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяло ***** віддати на 100 й більше років в оренду.
Як відомо, "обіцянку три роки чекають" (с), і вони вже минули, а війні кінця-краю не видно.
Тож, як вбачається, китайські товариші не бажають далі чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті цієї оборудки, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми. Тому і заговорили про "справедливий мир", щоби хоч щось отримати.
Що стосується Америки, то вона, як одна із багатонаціональних держав з великою територією, стоїть в одному ряду із Китаєм і пітьмою, які перебувають у перманентній боротьбі із відцентровими силами й загрозою власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми, що може призвести до "ефекту доміно" із сумним фіналом для таких, як вона, світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україні лишається покладатись лише на силу своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання в самісінькому центрі світової турбулентності.
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09.05.2025 12:21 Ответить
Оцей україноцентризм - що весь світ крититься навколо України. Нахіба Китаю загарбання України - якщо він може і так половину її скупити ?
Якби Китай хотів поразки України - то в перший рік надав би десятки тисяч гармат та мільйони снарядів - і українські міста до Дніпра були б перетворені в щебінь.

А зараз йому достатньо перекрити постачання дронів - і надати мільйони їх москві - і тоді ми відкотимося до Дніпра.

Тому ,хоч сі - і комуняка - нема чого з нього робити світове зло . І сни та мрії його - точно не про загарбання України - і підсилення Московії - свого геополітичного заклятого друга та конкурента - в нього є свій Тайвань...
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09.05.2025 12:27 Ответить
доставляет как тут местные хомячки волают что против украины воюют и китайцы и кндр и иран ,+ и все украина сдерживает,китаю стоит только пальцами щелкнуть и нет у нас дронов,а ээто автоматом означает *********,
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09.05.2025 12:32 Ответить
Особливо смішно , як дехто волає - що потрібно об'явити "бойкот " китайським товарам))))
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09.05.2025 12:38 Ответить
Не клацне Сі пальцями. Китай на дронах дуже добре гріється. Буде торгувати і рашці і нам
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09.05.2025 12:39 Ответить
Якщо Зе підігруючи Трампу буде робити з Китаю світове зло - то імперсько комуністичні амбіції Сі можуть взяти гору над комерцією (Пуйло - вбив свою дойну корову Газпром заради примарних мрій) . Не потрібно забувати ,що Україна доволі маленький ринок для Китаю - так дрібний гешефт
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09.05.2025 12:53 Ответить
Неужели покидают Украину.. Ай да Си!
А если нет, то санкции.
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09.05.2025 12:26 Ответить
що тут сенсаційного?

Он трамп 100 днів закликає припинити м'ясорубку, є прогрес?

Ну жовтопикий сі позакликає млявіше, і що з того? Ще й з такими формулюваннями, що кожна сторона сприйме по своєму.
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09.05.2025 12:28 Ответить
Ага. Сі це таке ж брехливе як і *****. І справедлива угода в нього така ж як і в *****. І якби Сі хотів миру то він би не допомагав ***** в війні з Україною. Так що справедливу угоду нехай це жовтоморде падло підпише з кобзоном
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09.05.2025 12:33 Ответить
 
 