Си Цзиньпин впервые призвал Путина к "справедливому" мирному соглашению, - Bloomberg
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение по Украине. Это станет последним шагом в его попытках наладить отношения с Европой на фоне торгового эмбарго со стороны США.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, Си Цзиньпин сказал диктатору Путину во время чайной беседы в Москве 8 мая, что Китай надеется на "справедливое, прочное и обязывающее мирное соглашение, которое примут все заинтересованные стороны". Оно может быть достигнуто путем диалога.
"Хотя Си не уточнил, какой должна быть возможная сделка, этот комментарий, похоже, является первым случаем, когда китайский лидер лично изложил принципы соглашения, которое прекратит войну Кремля", - говорится в материале.
Слова лидера КНР перекликаются с мартовским заявлением главы МИД Китая Ван И, который говорил, что стороны конфликта стремятся к "справедливому и прочному мирному соглашению, которое является обязательным и принимается всеми".
Также заявление лидера Китая прозвучало после того, как Трамп сказал, что для него было бы "естественно" попросить Китай о помощи в сделке между Украиной и РФ.
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Які ще принципи?
справедливу, міцну і зобов'язуючу мирну угоду яку ухвалять усі зацікавлені сторони
Це ні про що. "Справєдлівая" - це в розумінні русні коли їй віддадуть всю Україну.
Так це виглядає з точки зору русні.
А парад ху*лу треба було б зіпсувати - слабі таки наші керовніки в яйцях...
Бідон ,***** та Зе - от три головних таваріща - "паджіагтєлі вайни"..
Адже Китай - підбурювач ***** до нападу на Україну для завоювання її територій. Після чого йому б перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяло ***** віддати на 100 й більше років в оренду.
Як відомо, "обіцянку три роки чекають" (с), і вони вже минули, а війні кінця-краю не видно.
Тож, як вбачається, китайські товариші не бажають далі чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті цієї оборудки, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми. Тому і заговорили про "справедливий мир", щоби хоч щось отримати.
Що стосується Америки, то вона, як одна із багатонаціональних держав з великою територією, стоїть в одному ряду із Китаєм і пітьмою, які перебувають у перманентній боротьбі із відцентровими силами й загрозою власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми, що може призвести до "ефекту доміно" із сумним фіналом для таких, як вона, світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україні лишається покладатись лише на силу своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання в самісінькому центрі світової турбулентності.
Якби Китай хотів поразки України - то в перший рік надав би десятки тисяч гармат та мільйони снарядів - і українські міста до Дніпра були б перетворені в щебінь.
А зараз йому достатньо перекрити постачання дронів - і надати мільйони їх москві - і тоді ми відкотимося до Дніпра.
Тому ,хоч сі - і комуняка - нема чого з нього робити світове зло . І сни та мрії його - точно не про загарбання України - і підсилення Московії - свого геополітичного заклятого друга та конкурента - в нього є свій Тайвань...
А если нет, то санкции.
Он трамп 100 днів закликає припинити м'ясорубку, є прогрес?
Ну жовтопикий сі позакликає млявіше, і що з того? Ще й з такими формулюваннями, що кожна сторона сприйме по своєму.