Россия и Китай подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между странами
Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в четверг, 8 мая, подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Выступая в Кремле после переговоров с Си, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются самодостаточными, и что обе страны будут продолжать увеличивать долю своих национальных валют, используемых во взаимных расчетах.
Напомним, Путин и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.
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У 2024 році Росія була лідером з експорту нафти та постачання трубопровідного газу до Китаю, а також стала другою за обсягами відвантаження вугілля та третьою за експортом зрідженого природного газу.