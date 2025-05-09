Россия и Китай подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между странами

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в четверг, 8 мая, подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Выступая в Кремле после переговоров с Си, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются самодостаточными, и что обе страны будут продолжать увеличивать долю своих национальных валют, используемых во взаимных расчетах.

Напомним, Путин и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.

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