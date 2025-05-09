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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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Россия и Китай подписали соглашение об углублении стратегического партнерства между странами

Путин и Си Цзиньпин подписали соглашение

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин в четверг, 8 мая, подписали соглашение о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Выступая в Кремле после переговоров с Си, Путин заявил, что российско-китайские отношения являются самодостаточными, и что обе страны будут продолжать увеличивать долю своих национальных валют, используемых во взаимных расчетах.

Напомним, Путин и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Си о войне в Украине: Стороны поддерживают мир, но США ведет "двойное сдерживание"

Автор: 

Китай (2996) путин владимир (31335) россия (95702) Си Цзиньпин (289)


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Топ комментарии
+13
"отрив" росії від китаю ще більше поглибився. Тепер трампу можно переходить до інших світових проблем. Мабуть до переіменування Гренландії.
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09.05.2025 07:07
+5
Ось вам і політики байден з трампом.Тупи ,недолугі політични імпотенти імпотенти.
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09.05.2025 06:50
+5
путін йому нахєр не здався. За цей візіт сі отримає доступ до північного узбережжя росії, і ще купи преференцій і плюшок, про які ми ще не знаєм. А трамп для сі - явище тимчасове.
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09.05.2025 07:33
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Ось вам і політики байден з трампом.Тупи ,недолугі політични імпотенти імпотенти.
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09.05.2025 06:50 Ответить
Не треба порівнювати Байдена з Трампом при першому Україні була надана допомога на 110 мільярди доларів і речі називались своїми іменами ,другий догоджає путіну .
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09.05.2025 08:09 Ответить
Ні,єксперти назівали цифру у 70 мільярдів.Байден таке саме чмо,як і трамп.Вони не вміють думати,програвати сітуаціі. А що в результаті у байдена-ноль.Хоча,треба ще розібратися,чому ми не взяли ленд-ліз,і чому підігрували ім у завищених цифрах допомогі.Тут цікаво.
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09.05.2025 08:22 Ответить
Люди хотя чім то допомогли, а ти тільки і можеш що всіх ображати. Мабуть с дивана навіть не встав.
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09.05.2025 08:31 Ответить
Кого я ображаю? Байдена? Яки чекав,що захоплять Украіну,бо йому так путін сказав? Так,йому велике дякуй, але толку мало.Хто тут вінен,яне знаю.Мабуть,що і ми,бо крали,як останні рік живемо,мабуть влада, що також не налазить на розум,що коілось,мабуть военни,яки не використали реванш під Харковом.
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09.05.2025 08:38 Ответить
Трамп дебіл
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09.05.2025 10:22 Ответить
Російсько-китайські відносини є відносно самодостатніми, тому, що тримаються на примітивному бартері, а рахують в $ . Звичайна колоніальна торгівля.
У 2024 році Росія була лідером з експорту нафти та постачання трубопровідного газу до Китаю, а також стала другою за обсягами відвантаження вугілля та третьою за експортом зрідженого природного газу.
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09.05.2025 06:56 Ответить
Поглиблення? Тобто Сі економіку Лаптеканди ще глибше дрючить буде?
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09.05.2025 06:58 Ответить
"отрив" росії від китаю ще більше поглибився. Тепер трампу можно переходить до інших світових проблем. Мабуть до переіменування Гренландії.
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09.05.2025 07:07 Ответить
100% Сі зробив Путіна улюбленою дружиною саме в пику Трампу.
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09.05.2025 07:17 Ответить
путін йому нахєр не здався. За цей візіт сі отримає доступ до північного узбережжя росії, і ще купи преференцій і плюшок, про які ми ще не знаєм. А трамп для сі - явище тимчасове.
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09.05.2025 07:33 Ответить
А ми отримаємо китайські війська в Україні
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09.05.2025 07:50 Ответить
ні, просто китайських компонентів в російській зброї стане більше.
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09.05.2025 08:02 Ответить
і навіть в ЄС ...
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09.05.2025 08:20 Ответить
Си помимо прочего, подарил Пу старинный Грамофон, и естественно все кому не лень, начали рассуждать что бы это значило, ведь многие считают что просто так они ничего не делают, во всем намеки, вот пара вариантом из интернета: 0. Ничего не значит; 1. Смени пластинку; 2. Музыку теперь заказываем мы; 3...
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09.05.2025 07:26 Ответить
Хто друг ворога - той наш ворог. Китайози нах з України.
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09.05.2025 08:02 Ответить
Китай показав хто він є насправді ,підписувати договір з злочинцем кривавим терористом тепер і сам стає співучасником злочинів проти українського народу,вісь зла оюєднуєтся.
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09.05.2025 08:05 Ответить
А то вчора нічого не було відомо про те, що, як у Середні віки, Китай це сеньйор (герцог, допустимо), а ***** з його занепадаючою Звіздорашкою це дрібний рицарчик в іржавих обладунках.
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09.05.2025 08:28 Ответить
Друзі на віки. Ху...лостан Китаю території і надра, Китай ху... лостану все що потрібно утилізувати, але жалко на це витрачати гроші
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09.05.2025 08:37 Ответить
наступна угода буде про глибоке поглиблення, далі- найглибочіше поглиблення і ще далі-про поглиблення з проникненням...
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09.05.2025 08:46 Ответить
кацапсинские камуняки привели к власти сегодняшний камуняцкий решим в китаёзии. поэтому удивляться тут нечему. ворон ворону глаз не выклюет
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09.05.2025 10:15 Ответить
пересмотреть торговлю с китаем, и включить пошлины на все их товары. тем более что мы у них покупаем гораздо больше всего чем они у нас
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09.05.2025 10:17 Ответить
 
 