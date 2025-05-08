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Новости Сотрудничество Китая и РФ Си Цзиньпин прилетел в РФ
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Путин и Си о войне в Украине: Стороны поддерживают мир, но США ведет "двойное сдерживание"

путин,си,цзиньпин

Во время встречи в Москве лидер Китая Си Цзиньпинь и президент РФ Владимир Путин выступили за мирное урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "РИА Новости".

В то же время в совместном заявлении стороны жестко раскритиковали политику США, обвинив Вашингтон в "двойном сдерживании" как России, так и Китая.

"Стороны поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине", - говорится в заявлении, однако подчеркивается, что для долгосрочного мира нужно "устранить первопричины конфликта".

Также Москва и Пекин осудили "насаждение третьим странам враждебных подходов к РФ и КНР" и дискредитацию их взаимодействия. Путин и Си заявили о намерении усилить координацию политики против США и укреплять партнерство на международной арене.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай и РФ убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины, - заявление

Автор: 

путин владимир (31335) Си Цзиньпин (285) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+16
Опустили Трампа разом з американцями які лизали сраку росії в надії на те що та виступить проти Китаю. Замість того щоб обєднатись і зміцнити відносини з союзниками і однодумцями американці викаблучуються в залякуванні окупувати Канаду і Гренландію. Тотальний провал Трампа і його команди.
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08.05.2025 17:30
+14
На тобі по лобі кацапо-китайським хером,тупий патлатий вишкребок.
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08.05.2025 17:27
+14
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
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08.05.2025 17:30
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Випускайте арахамію...
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08.05.2025 17:27 Ответить
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
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08.05.2025 17:30 Ответить
флуд !
08.05.2025 17:21
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08.05.2025 17:35 Ответить
Ти сьогодні один за всю ботоферму Подоляка віддуваєшся?
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08.05.2025 18:20 Ответить
Новий Че Херава?
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08.05.2025 17:51 Ответить
Випустити можна , а толку ? Він уже "надомовлявся " в Турції , в буцигарні давно прогули ставлять .
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08.05.2025 17:33 Ответить
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08.05.2025 17:50 Ответить
На тобі по лобі кацапо-китайським хером,тупий патлатий вишкребок.
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08.05.2025 17:27 Ответить
Це ти про кого?
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08.05.2025 18:02 Ответить
Так і сталося.А трамп думав,що бути президентом-це постійно дуркувати і грати три місяці поспіль у гольф.
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08.05.2025 18:03 Ответить
Короче говоря, ***** и узкоглазый послали Трампа нах.... и как на это Рыжик посмотрит..
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08.05.2025 17:27 Ответить
Напише "...they said FU to our great United States, but they did it BEAUTIFULLY".
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08.05.2025 17:32 Ответить
Схоже Ху"ло вибрав собі із двох стільців. Чи то просто він, як лайно у прорубі.
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08.05.2025 18:30 Ответить
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08.05.2025 17:28 Ответить
Саме для того все організовувалось - ***** треба було чітко показати американцям свої пріоритети !
Тепер слово за Тромбом - 100 днів він пропонував кацапам "пряники" - не допомогло ... настав час батога ?
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08.05.2025 17:28 Ответить
настав час морковки
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08.05.2025 17:30 Ответить
ах, так те США напали на Україну і на сі?
ху би знав...
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08.05.2025 17:29 Ответить
Опустили Трампа разом з американцями які лизали сраку росії в надії на те що та виступить проти Китаю. Замість того щоб обєднатись і зміцнити відносини з союзниками і однодумцями американці викаблучуються в залякуванні окупувати Канаду і Гренландію. Тотальний провал Трампа і його команди.
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08.05.2025 17:30 Ответить
💯%
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08.05.2025 17:31 Ответить
Трамп опустив США назавжди. На перше місце видвигається ЄС, на друге Китай. Місце США поряд з Індією та Бразілією.
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08.05.2025 17:35 Ответить
спокійніше про "назавжди" і "ніколи"
які наші роки? - пeречекаємо.
майже 79, а там вже i природа прийде, алцеймер вже прийшов...
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08.05.2025 17:40 Ответить
Ну от. Маски скинуті, Гюльчатай Сі Цзіньпінь відкрила харю - на лицо ужасные, мерзкие внутри. Підери.
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08.05.2025 17:36 Ответить
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08.05.2025 17:37 Ответить
Також Москва і Пекін засудили "насадження третім країнам ворожих підходів до РФ і КНР" та дискредитацію їхньої взаємодії. це ж яким викінченим лайном потрібно бути,щоб засуджувати те,що сама рашистська **** вчиняє по відношенні до України ,та інших сусідів,за підтримкм вічноусміхнених китайських хитрови,,баних азіатських жидів...?
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08.05.2025 17:43 Ответить
А гітлер і мусоліні виступали за мирне урегулювання? Чи вони незнали що так можно було???!!
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08.05.2025 17:44 Ответить
Везите рыжего геополитика в открытой машине в Далас, иначе США - жопа
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08.05.2025 17:45 Ответить
Першочергова причина конфлікту, це вони про Клінтона? єдині причина конфлікту, це відмова України від ЯЗ.
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08.05.2025 18:02 Ответить
Якщо Трамп хоче відірвати Росію від Китаю, він має їх стравити між собою (глибинні підстави для цього є): наприклад, запевнити Пекін, що США не проти переходу російського Далекого Сходу, Приамур'я та Забайкалля в юрисдикцію КНР (в т.ч. через процедури ООН). Якби Трамп захоплювався не гольфом, а шахами, він би розумів, що чим менше фігур на шахівниці, тим простіше грати.
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08.05.2025 18:08 Ответить
Це ці дві мразоти за мир, які відмовилися від 30-ти денного перемир'я? Тоді ніхто так не хотів миру як Гітлер. Тільки всі чомусь йому заважали
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08.05.2025 18:17 Ответить
Сторони підтримують мир ? який цинізм ,сторони підтримують "русский мир".
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08.05.2025 18:24 Ответить
Брехні та лицемірству брехливих лицемірів-немає меж...
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08.05.2025 18:46 Ответить
Так назовите же уже эту первопричину войны, все о ней говорят, но никто не знает шо это такое?!?! Мировое сообщество знает шо это *****, то как его устранить!;
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08.05.2025 18:59 Ответить
Китай - підбурювач рашистської пітьми до війни проти України, за результатами якої йому би перепадали родючі українські чорноземи для прокорму його 1.44 мільярдного населення. Це те, що товаришу Сі пообіцяв ***** віддати на 100 років.
Як відомо, обіцянку три роки чекають. І три роки і два місяці минули. Тож, як вбачається, китайські товариші не хочуть більше чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми.
Що стосується США, то це одна з багатонаціональних держав з великою територією, яка в одному ряду із Китаєм і пітьмою бореться із відцентровими силами власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми у війні з Україною, що може призвести до сумного фіналу світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україна може покладатись лише на здобутки своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання, перебуваючи в центрі світової турбулентності.
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08.05.2025 19:14 Ответить
 
 