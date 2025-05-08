Путин и Си о войне в Украине: Стороны поддерживают мир, но США ведет "двойное сдерживание"
Во время встречи в Москве лидер Китая Си Цзиньпинь и президент РФ Владимир Путин выступили за мирное урегулирование войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "РИА Новости".
В то же время в совместном заявлении стороны жестко раскритиковали политику США, обвинив Вашингтон в "двойном сдерживании" как России, так и Китая.
"Стороны поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине", - говорится в заявлении, однако подчеркивается, что для долгосрочного мира нужно "устранить первопричины конфликта".
Также Москва и Пекин осудили "насаждение третьим странам враждебных подходов к РФ и КНР" и дискредитацию их взаимодействия. Путин и Си заявили о намерении усилить координацию политики против США и укреплять партнерство на международной арене.
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08.05.2025 17:21
Тепер слово за Тромбом - 100 днів він пропонував кацапам "пряники" - не допомогло ... настав час батога ?
ху би знав...
які наші роки? - пeречекаємо.
майже 79, а там вже i природа прийде, алцеймер вже прийшов...
ГюльчатайСі Цзіньпінь відкрила харю - на лицо ужасные, мерзкие внутри. Підери.
Як відомо, обіцянку три роки чекають. І три роки і два місяці минули. Тож, як вбачається, китайські товариші не хочуть більше чекати. Бо вже не певні взагалі у кінцевому результаті, хоч і підключили всі свої сили і ресурси для перемоги пітьми.
Що стосується США, то це одна з багатонаціональних держав з великою територією, яка в одному ряду із Китаєм і пітьмою бореться із відцентровими силами власного розпаду. Тому, як і Китай, не зацікавлена у поразці пітьми у війні з Україною, що може призвести до сумного фіналу світових наддержав.
Виходячи з цих міркувань, Україна може покладатись лише на здобутки своєї армії та підтримку європейських союзників задля власного виживання, перебуваючи в центрі світової турбулентності.