Путин и Си о войне в Украине: Стороны поддерживают мир, но США ведет "двойное сдерживание"

Во время встречи в Москве лидер Китая Си Цзиньпинь и президент РФ Владимир Путин выступили за мирное урегулирование войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство "РИА Новости".

В то же время в совместном заявлении стороны жестко раскритиковали политику США, обвинив Вашингтон в "двойном сдерживании" как России, так и Китая.

"Стороны поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине", - говорится в заявлении, однако подчеркивается, что для долгосрочного мира нужно "устранить первопричины конфликта".

Также Москва и Пекин осудили "насаждение третьим странам враждебных подходов к РФ и КНР" и дискредитацию их взаимодействия. Путин и Си заявили о намерении усилить координацию политики против США и укреплять партнерство на международной арене.

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