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Новини Співпраця Китаю та РФ Сі Цзіньпін прилетів до РФ
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Путін і Сі про війну в Україні: Сторони підтримують мир, але США веде "подвійне стримування"

путін,сі,цзіньпін

Під час зустрічі у Москві лідер Китаю Сі Цзіньпінь та президент РФ Володимир Путін виступили за мирне врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "РИА Новости".

Водночас у спільній заяві сторони жорстко розкритикували політику США, звинувативши Вашингтон у "подвійному стримуванні" як Росії, так і Китаю.

"Сторони підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні", - йдеться у заяві, проте підкреслюється, що для довгострокового миру потрібно "усунути першопричини конфлікту".

Також Москва і Пекін засудили "насадження третім країнам ворожих підходів до РФ і КНР" та дискредитацію їхньої взаємодії. Путін і Сі заявили про намір посилити координацію політики проти США та зміцнювати партнерство на міжнародній арені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай та РФ переконані, що для врегулювання "української кризи" необхідно усунути її першопричини, - заява

Автор: 

путін володимир (23889) Сі Цзіньпін (320) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+11
На тобі по лобі кацапо-китайським хером,тупий патлатий вишкребок.
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08.05.2025 17:27
+11
Опустили Трампа разом з американцями які лизали сраку росії в надії на те що та виступить проти Китаю. Замість того щоб обєднатись і зміцнити відносини з союзниками і однодумцями американці викаблучуються в залякуванні окупувати Канаду і Гренландію. Тотальний провал Трампа і його команди.
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08.05.2025 17:30
+9
Короче говоря, ***** и узкоглазый послали Трампа нах.... и как на это Рыжик посмотрит..
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08.05.2025 17:27
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Випускайте арахамію...
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08.05.2025 17:27 Відповісти
Глава фракції «Слуга народу» https://glavcom.ua/news/arahamiya-vvazhaje-shcho-slugi-narodu-mayut-bagato-spilnogo-z-komunistichnoyu-partijeyu-kitayu--767534.html Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.
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08.05.2025 17:30 Відповісти
флуд !
08.05.2025 17:21
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08.05.2025 17:35 Відповісти
Ти сьогодні один за всю ботоферму Подоляка віддуваєшся?
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08.05.2025 18:20 Відповісти
Новий Че Херава?
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08.05.2025 17:51 Відповісти
Випустити можна , а толку ? Він уже "надомовлявся " в Турції , в буцигарні давно прогули ставлять .
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08.05.2025 17:33 Відповісти
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08.05.2025 17:50 Відповісти
На тобі по лобі кацапо-китайським хером,тупий патлатий вишкребок.
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08.05.2025 17:27 Відповісти
Це ти про кого?
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08.05.2025 18:02 Відповісти
Так і сталося.А трамп думав,що бути президентом-це постійно дуркувати і грати три місяці поспіль у гольф.
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08.05.2025 18:03 Відповісти
Короче говоря, ***** и узкоглазый послали Трампа нах.... и как на это Рыжик посмотрит..
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08.05.2025 17:27 Відповісти
Напише "...they said FU to our great United States, but they did it BEAUTIFULLY".
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08.05.2025 17:32 Відповісти
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08.05.2025 17:28 Відповісти
Саме для того все організовувалось - ***** треба було чітко показати американцям свої пріоритети !
Тепер слово за Тромбом - 100 днів він пропонував кацапам "пряники" - не допомогло ... настав час батога ?
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08.05.2025 17:28 Відповісти
настав час морковки
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08.05.2025 17:30 Відповісти
ах, так те США напали на Україну і на сі?
ху би знав...
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08.05.2025 17:29 Відповісти
Опустили Трампа разом з американцями які лизали сраку росії в надії на те що та виступить проти Китаю. Замість того щоб обєднатись і зміцнити відносини з союзниками і однодумцями американці викаблучуються в залякуванні окупувати Канаду і Гренландію. Тотальний провал Трампа і його команди.
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08.05.2025 17:30 Відповісти
💯%
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08.05.2025 17:31 Відповісти
Трамп опустив США назавжди. На перше місце видвигається ЄС, на друге Китай. Місце США поряд з Індією та Бразілією.
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08.05.2025 17:35 Відповісти
спокійніше про "назавжди" і "ніколи"
які наші роки? - пeречекаємо.
майже 79, а там вже i природа прийде, алцеймер вже прийшов...
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08.05.2025 17:40 Відповісти
Ну от. Маски скинуті, Гюльчатай Сі Цзіньпінь відкрила харю - на лицо ужасные, мерзкие внутри. Підери.
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08.05.2025 17:36 Відповісти
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08.05.2025 17:37 Відповісти
Також Москва і Пекін засудили "насадження третім країнам ворожих підходів до РФ і КНР" та дискредитацію їхньої взаємодії. це ж яким викінченим лайном потрібно бути,щоб засуджувати те,що сама рашистська **** вчиняє по відношенні до України ,та інших сусідів,за підтримкм вічноусміхнених китайських хитрови,,баних азіатських жидів...?
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08.05.2025 17:43 Відповісти
А гітлер і мусоліні виступали за мирне урегулювання? Чи вони незнали що так можно було???!!
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08.05.2025 17:44 Відповісти
Везите рыжего геополитика в открытой машине в Далас, иначе США - жопа
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08.05.2025 17:45 Відповісти
Першочергова причина конфлікту, це вони про Клінтона? єдині причина конфлікту, це відмова України від ЯЗ.
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08.05.2025 18:02 Відповісти
Якщо Трамп хоче відірвати Росію від Китаю, він має їх стравити між собою (глибинні підстави для цього є): наприклад, запевнити Пекін, що США не проти переходу російського Далекого Сходу, Приамур'я та Забайкалля в юрисдикцію КНР (в т.ч. через процедури ООН). Якби Трамп захоплювався не гольфом, а шахами, він би розумів, що чим менше фігур на шахівниці, тим простіше грати.
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08.05.2025 18:08 Відповісти
Це ці дві мразоти за мир, які відмовилися від 30-ти денного перемир'я? Тоді ніхто так не хотів миру як Гітлер. Тільки всі чомусь йому заважали
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08.05.2025 18:17 Відповісти
Сторони підтримують мир ? який цинізм ,сторони підтримують "русский мир".
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08.05.2025 18:24 Відповісти
 
 