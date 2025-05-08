Путін і Сі про війну в Україні: Сторони підтримують мир, але США веде "подвійне стримування"

Під час зустрічі у Москві лідер Китаю Сі Цзіньпінь та президент РФ Володимир Путін виступили за мирне врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "РИА Новости".

Водночас у спільній заяві сторони жорстко розкритикували політику США, звинувативши Вашингтон у "подвійному стримуванні" як Росії, так і Китаю.

"Сторони підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні", - йдеться у заяві, проте підкреслюється, що для довгострокового миру потрібно "усунути першопричини конфлікту".

Також Москва і Пекін засудили "насадження третім країнам ворожих підходів до РФ і КНР" та дискредитацію їхньої взаємодії. Путін і Сі заявили про намір посилити координацію політики проти США та зміцнювати партнерство на міжнародній арені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай та РФ переконані, що для врегулювання "української кризи" необхідно усунути її першопричини, - заява