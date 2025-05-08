Путін і Сі про війну в Україні: Сторони підтримують мир, але США веде "подвійне стримування"
Під час зустрічі у Москві лідер Китаю Сі Цзіньпінь та президент РФ Володимир Путін виступили за мирне врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство "РИА Новости".
Водночас у спільній заяві сторони жорстко розкритикували політику США, звинувативши Вашингтон у "подвійному стримуванні" як Росії, так і Китаю.
"Сторони підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні", - йдеться у заяві, проте підкреслюється, що для довгострокового миру потрібно "усунути першопричини конфлікту".
Також Москва і Пекін засудили "насадження третім країнам ворожих підходів до РФ і КНР" та дискредитацію їхньої взаємодії. Путін і Сі заявили про намір посилити координацію політики проти США та зміцнювати партнерство на міжнародній арені.
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08.05.2025 17:21
Тепер слово за Тромбом - 100 днів він пропонував кацапам "пряники" - не допомогло ... настав час батога ?
ху би знав...
які наші роки? - пeречекаємо.
майже 79, а там вже i природа прийде, алцеймер вже прийшов...
ГюльчатайСі Цзіньпінь відкрила харю - на лицо ужасные, мерзкие внутри. Підери.