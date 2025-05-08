Китай та РФ переконані, що для врегулювання "української кризи" необхідно усунути її першопричини, - заява
Кремлівський диктатор Володимир Путіна та лідер Китаю Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, де озвучили шляхи для врегулювання російсько-української війни.
Заяву Путіна та Сі Цзіньпіна цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Так, "Росія і Китай переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини".
Путін та Сі Цзіньпін наголосили, що підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні.
Також Росія і Китай у спільній заяві закликали країни відмовитися від санкцій і силового тиску щодо КНДР.
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+30 Василь Васько #582549
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+29 Василь Довганенко #589385
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+18 Сергій Ткаченко #605744
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дебилаВасиля - это сила!
божевільна божевільня
Сі Цзіньпін - усунення нафіґ з карти світу )(уйлокассапердонію;
)(уйло - ліквідація східної Європи аж до берлінської стіни.
Не будь другопричини-не проявилась би першопричина.В ідеалі -усунення двох причин.Якось так.
Так що давайте, хлопці, усувайте першопричину.
Якщо у Сі немає ножа чи пістолета, можна просто задушити, думаю Сі справиться.
Їх обох треба послати експонатами в мавзолей!
Невже будуть усувають?