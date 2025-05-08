Китай та РФ переконані, що для врегулювання "української кризи" необхідно усунути її першопричини, - заява

Кремлівський диктатор Володимир Путіна та лідер Китаю Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, де озвучили шляхи для врегулювання російсько-української війни.

Заяву Путіна та Сі Цзіньпіна цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Так, "Росія і Китай переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини".

Путін та Сі Цзіньпін наголосили, що підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні.

Також Росія і Китай у спільній заяві закликали країни відмовитися від санкцій і силового тиску щодо КНДР.

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