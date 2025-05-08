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Новини Китай про мирні переговори щодо України Співпраця Китаю та РФ
10 016 53

Китай та РФ переконані, що для врегулювання "української кризи" необхідно усунути її першопричини, - заява

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Кремлівський диктатор Володимир Путіна та лідер Китаю Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, де озвучили шляхи для врегулювання російсько-української війни. 

Заяву Путіна та Сі Цзіньпіна цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Так, "Росія і Китай переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини".

Путін та Сі Цзіньпін наголосили, що підтримують усі зусилля, які сприяють встановленню миру в Україні. 

Також Росія і Китай у спільній заяві закликали країни відмовитися від санкцій і силового тиску щодо КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай занепокоєний поглибленням співпраці між РФ та КНДР, - The Telegraph

Автор: 

Китай (4630) путін володимир (23889) росія (65415) Сі Цзіньпін (320) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+30
першопричини- косоокі сі і пу
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08.05.2025 15:55
+29
Порішити обох і настане мир на Землі.
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08.05.2025 15:58
+18
Першопричина це ж Ху"ло і вся країна лишньохромосомних.
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08.05.2025 15:59
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першопричини- косоокі сі і пу
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08.05.2025 15:55 Відповісти
Порішити обох і настане мир на Землі.
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08.05.2025 15:58 Відповісти
два дебила Василя - это сила!
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08.05.2025 16:10 Відповісти
Два Єгора Соболєва тожє паляться, кацапе. Пашьол вон - здесь воткі нєту.
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08.05.2025 16:15 Відповісти
а вот и третий подтянулся!
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08.05.2025 16:22 Відповісти
Там же третій, рудий "миротворець" з'явився... Марс окупувати не виходить, тож почав косо поглядати на Гренландію з Канадою.
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08.05.2025 17:17 Відповісти
Мальчікі Сі і Пу скоро увідят папу Римскаво.
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08.05.2025 15:58 Відповісти
Бажаєте сеанс синхронного узяття за щоку?
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08.05.2025 15:56 Відповісти
бджоли проти меду - самі себе усунете?
божевільна божевільня
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08.05.2025 15:56 Відповісти
Избавиться от клоунов во власти?
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08.05.2025 15:57 Відповісти
А хто в вас там клоун
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08.05.2025 15:58 Відповісти
Ось тобі і союзніки.Трамп третій зайвийй.
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08.05.2025 15:58 Відповісти
Усунути першопричину - путлєр наважиться застрелитись?
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08.05.2025 15:58 Відповісти
щодо усунути причини, то кожного з них своє бачення.
Сі Цзіньпін - усунення нафіґ з карти світу )(уйлокассапердонію;
)(уйло - ліквідація східної Європи аж до берлінської стіни.
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08.05.2025 15:59 Відповісти
Першопричина це ж Ху"ло і вся країна лишньохромосомних.
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08.05.2025 15:59 Відповісти
Два мудозвона. Дві першопричини зла.
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08.05.2025 16:00 Відповісти
Причина одна, це ху...ло з його валізою і його стадо ху...лят
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08.05.2025 16:00 Відповісти
там солодка парочка - ***** без сі ніц не варте
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08.05.2025 16:02 Відповісти
Раз відкрив рота, то давай весь список "першопричин"?
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08.05.2025 16:02 Відповісти
Ви шо пане,мазохіст? Вам знову цікаво послухати про Печенігів,Половців ,Богдана Хмельницького та про Леніна який придумав Україну?
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08.05.2025 16:28 Відповісти
Першопричина дуже проста: дурникам на росії захід десятиліттями давав дуже багато дармового нафтобабла, через що дурники чомусь почали думати, що вони не просто там якась бензоколонка, а прямо цілий полюс світової політики. Якщо дурників повернути в стан 1990го року, то самі на колінах прибіжуть знову товаришувати з заходом.
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08.05.2025 16:02 Відповісти
Прибіжить через Гаагський трибунал по військовим злочинам.
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08.05.2025 16:25 Відповісти
Так всора сказали шо перешкода це *****?
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08.05.2025 16:03 Відповісти
Грохніть путіна !!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2025 16:05 Відповісти
Завтра хороша можливість усунути першопричини
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08.05.2025 16:07 Відповісти
Сумщина, особливо Білопільщина в останні дні на собі відчувають ті "зусилля по встановленню миру", падлюки ви цинічні!
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08.05.2025 16:08 Відповісти
Заява двох першопричин. Залишилося тільки їх усунути
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08.05.2025 16:08 Відповісти
так ***** ще манюнім треба було в ямі "удобств во дваре у ізби" втопити )) а то дійшла їм первопричина ! )))
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08.05.2025 16:09 Відповісти
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08.05.2025 16:11 Відповісти
таке сі пукнув ))) ну ***** то дідовська клініка ))
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08.05.2025 16:12 Відповісти
Нема ніякої "української кризи". Є військова агрессія россійських нацистів проти мирної України. Зупинити війну за один день можно дуже просто - фізично ліквідувавши кремлівського фюрера.
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08.05.2025 16:23 Відповісти
Першопричина-сво пу,другопричина-сн.
Не будь другопричини-не проявилась би першопричина.В ідеалі -усунення двох причин.Якось так.
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08.05.2025 16:25 Відповісти
Дивно! 🤔 Я теж вважаю, що усунути треба першопричини. Серед них ноловна - повернення кацапії до історичних меж мацковського княжества.
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08.05.2025 16:26 Відповісти
Першопричина - бажання Путіна приборкати Україну. Оскільки Україну усунути неможливо, треба усунути Путіна.
Так що давайте, хлопці, усувайте першопричину.
Якщо у Сі немає ножа чи пістолета, можна просто задушити, думаю Сі справиться.
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08.05.2025 16:28 Відповісти
А що Сі? та він же як папа Карло, а ***** в нього як Буратіно!
Їх обох треба послати експонатами в мавзолей!
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08.05.2025 16:36 Відповісти
Першопричина, це існування Кацапії.
Невже будуть усувають?
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08.05.2025 16:33 Відповісти
Ніхто не знає які такі першопричини. Лідери думок наші ніколи не розказують які такі першопричини ***** має на увазі. І наші клоуни при владі мовчать. Ну які можуть бути спільні першопричини у диктаторських росії, китаю, ірану, п. кореї, білорусі.
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08.05.2025 16:33 Відповісти
Якщо треба усунути першопричину - доручіть це ЗСУ. Можна навіть завтра.
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08.05.2025 16:34 Відповісти
Для усунення першопричини рашистської ,окупаційної війни в Україні,потрібно використати приклад ДСВ.Приспати правнучатого фашистського фюрера.нинішнього рашистського скаженого пса,куйла,(((Також Росія і Китай у спільній заяві закликали країни відмовитися від санкцій і силового тиску щодо КНДР. Два гандони, а особливо світове рашистське ***** котрий з благословення китайського "сунь куй в рот" з 2014 року ,використовує і силовий(війсковий).а з газовими потоками,разом із німецькою шлюхою меркель рішили і економічно душити Неньку....с..чі дітки.або "байстрюки привокзально к,рви"
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08.05.2025 16:37 Відповісти
усунути паРашу з карти світу?
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08.05.2025 16:38 Відповісти
Дурним трампістам і їх рудому кловану - черговий ляпас ! ......
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08.05.2025 17:00 Відповісти
Все що треба знати про "нейтральність" китайців. І "хом'ячка" не чіпайте. Це я його попросив допомогти цьому дебілу путіну (обіцяв мені Київ за 3 дні - трепло), бо я "нейтральний", я не можу.
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08.05.2025 17:01 Відповісти
А хто тут ше скупляється на аліекспрес?
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08.05.2025 17:02 Відповісти
заглянь собі у штані. Там 100% китаські трусняки з базару
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08.05.2025 17:06 Відповісти
першопричина - це кацапія
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08.05.2025 17:02 Відповісти
Китай. Траст мі. Хоча кацапи вже своїм існуванням винні.
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08.05.2025 17:05 Відповісти
ооо, карти на стіл)) Панда показав, хто насправді тут керує і чия це ідея
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08.05.2025 17:03 Відповісти
"Росія і Китай переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини". Джерело: https://censor.net/ua/n3551137 - тобто кацапія повиння зникнути!
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08.05.2025 17:25 Відповісти
Два старих під@р@са
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08.05.2025 17:27 Відповісти
А причину назвали?
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08.05.2025 17:29 Відповісти
Бачите якими ах*євшими очима "первопричина" дивиться на сіДзиньпіна?...
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08.05.2025 17:45 Відповісти
Першопричини це пуйло, який розпочав цю війну СІкун, який її фінансує.
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08.05.2025 18:16 Відповісти
 
 