Китай занепокоєний поглибленням співпраці між РФ та КНДР, - The Telegraph

Лідер КНР Сі Цзіньпін та диктатор Володимир Путін проведуть переговори щодо "подальшого розвитку російсько-китайських відносин всебічного партнерства та стратегічного співробітництва".

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас вони також намагатимуться домовитися щодо спірних питань.

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Сі Цзіньпін, ймовірно, висловить свою стурбованість щодо поглиблення зв'язків Росії з Північною Кореєю, йдеться в матеріалі.

"Північну Корею вже давно вважають "молодшим братом" Китаю, тому перехід на бік Москви стане ударом по Пекіну як у політичному, так і у військовому плані. Китай стурбований непрозорим характером військової співпраці між Росією та КНДР, тому що це зрештою допоможе північнокорейцям модернізувати свої збройні сили та дозволить їм робити всілякі речі", - зазначає експерт зі стратегічної політики Росії та Китаю Метью Сассекс.

Видання нагадало, що минулого року Росія та КНДР підписали оборонний договір, після цього північнокорейські війська взяли участь у війні проти України на боці РФ.

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