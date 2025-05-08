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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Китай занепокоєний поглибленням співпраці між РФ та КНДР, - The Telegraph

РФ співпрацює з КНДР. Китай занепокоєний

Лідер КНР Сі Цзіньпін та диктатор Володимир Путін проведуть переговори щодо "подальшого розвитку російсько-китайських відносин всебічного партнерства та стратегічного співробітництва". 

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас вони також намагатимуться домовитися щодо спірних питань.

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Сі Цзіньпін, ймовірно, висловить свою стурбованість щодо поглиблення зв'язків Росії з Північною Кореєю, йдеться в матеріалі.

"Північну Корею вже давно вважають "молодшим братом" Китаю, тому перехід на бік Москви стане ударом по Пекіну як у політичному, так і у військовому плані. Китай стурбований непрозорим характером військової співпраці між Росією та КНДР, тому що це зрештою допоможе північнокорейцям модернізувати свої збройні сили та дозволить їм робити всілякі речі", - зазначає експерт зі стратегічної політики Росії та Китаю Метью Сассекс.

Видання нагадало, що минулого року Росія та КНДР підписали оборонний договір, після цього північнокорейські війська взяли участь у війні проти України на боці РФ.

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Автор: 

Китай (4624) КНДР (1236) росія (65394) Сі Цзіньпін (318)


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Топ коментарі
+8
Да не свистіть. Без дозволу Китаю ні Сосія ні кндр не зробили б ні кроку. Те ж саме можна сказати що без дозволу і благословіння Китаю, ***** не напав би на Україну. Китай показує себе миротворцем і нейтральною країною але за всіма сьогоднішніми війнами стоїть Китай
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08.05.2025 10:48
+2
Китай занепокоєний.
Аж кюшать не може.
Та й я шось переживати став...
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08.05.2025 10:46
+2
Все одно бенефіціар війни КНР, без їх згоди рф нічого не може виробляти самостійно.
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08.05.2025 10:56
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Китай занепокоєний.
Аж кюшать не може.
Та й я шось переживати став...
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08.05.2025 10:46 Відповісти
Хазяїн ***** приїхав вказати перстом, що холоп слішком многА сЄбЄ пАзвАляіть бЄз разрЄшенія...
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08.05.2025 10:46 Відповісти
Можна подумати що кндр це самостійна держава, а не сателіт Китаю
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08.05.2025 11:18 Відповісти
Так я ж про це й кажу.
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08.05.2025 11:32 Відповісти
Да не свистіть. Без дозволу Китаю ні Сосія ні кндр не зробили б ні кроку. Те ж саме можна сказати що без дозволу і благословіння Китаю, ***** не напав би на Україну. Китай показує себе миротворцем і нейтральною країною але за всіма сьогоднішніми війнами стоїть Китай
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08.05.2025 10:48 Відповісти
"... дозволить їм робити всілякі речі..." Аналітик 100500lvl.)
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08.05.2025 10:50 Відповісти
через голову китайців ,ращка домовляється з північнокорейцями..Сі приїхав звіздюлєй давати.
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08.05.2025 10:52 Відповісти
пуйло ненавидить сі бо той об нього ноги витирав, відразу у пуйла новий кореш рудий фрік, він довго чекав щоб харкнути сі в обличчя і ось нарешті...
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08.05.2025 11:09 Відповісти
Щоб харкнути сі в обличчя у ху...ла валіз стільки не має
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08.05.2025 11:20 Відповісти
а це що!?
доречі це вони охрестили так: "https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmRaT8vlHyHU&psig=AOvVaw23C7_eJ_EWfpHFGlYyAw4v&ust=1746781510255000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBgQjhxqFwoTCPj1-7DCk40DFQAAAAAdAAAAABAE Си Цзиньпин принял участие в приветственной церемонии в аэропорту "
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08.05.2025 12:13 Відповісти
Все одно бенефіціар війни КНР, без їх згоди рф нічого не може виробляти самостійно.
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08.05.2025 10:56 Відповісти
Та! - ******* про людське око
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08.05.2025 10:58 Відповісти
Сці не Сци
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08.05.2025 11:13 Відповісти
Скажете, коли буде глибоке занепокоєння!!!
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08.05.2025 11:28 Відповісти
РЕВНУЄ однозначно!!!
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08.05.2025 12:36 Відповісти
 
 