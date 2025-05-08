Китай занепокоєний поглибленням співпраці між РФ та КНДР, - The Telegraph
Лідер КНР Сі Цзіньпін та диктатор Володимир Путін проведуть переговори щодо "подальшого розвитку російсько-китайських відносин всебічного партнерства та стратегічного співробітництва".
Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас вони також намагатимуться домовитися щодо спірних питань.
Сі Цзіньпін, ймовірно, висловить свою стурбованість щодо поглиблення зв'язків Росії з Північною Кореєю, йдеться в матеріалі.
"Північну Корею вже давно вважають "молодшим братом" Китаю, тому перехід на бік Москви стане ударом по Пекіну як у політичному, так і у військовому плані. Китай стурбований непрозорим характером військової співпраці між Росією та КНДР, тому що це зрештою допоможе північнокорейцям модернізувати свої збройні сили та дозволить їм робити всілякі речі", - зазначає експерт зі стратегічної політики Росії та Китаю Метью Сассекс.
Видання нагадало, що минулого року Росія та КНДР підписали оборонний договір, після цього північнокорейські війська взяли участь у війні проти України на боці РФ.
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Та й я шось переживати став...
доречі це вони охрестили так: "https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmRaT8vlHyHU&psig=AOvVaw23C7_eJ_EWfpHFGlYyAw4v&ust=1746781510255000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBgQjhxqFwoTCPj1-7DCk40DFQAAAAAdAAAAABAE Си Цзиньпин принял участие в приветственной церемонии в аэропорту "