Ціни на нафту продовжують зростати на оптимізмі щодо переговорів між США та Китаєм

Ціна на нафту зросла 8 травня після падіння напередодні, що підтримало надії на прорив у майбутніх торговельних переговорах між США та Китаєм – найбільшими споживачами нафти у світі.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 51 цент, до $61,63 за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 57 центів, до $58,64 за барель, передає Укрінформ.

"Оптимізм щодо торговельних переговорів між США та Китаєм цими вихідними є основним фактором, що підтримує відновлення нафтового ринку. Ознаки деескалації торговельної війни покращили настрої на ринку, що спричинило відновлення цін на нафту на перепроданому ринку", – сказала незалежна ринкова аналітикиня Тіна Тенг.

Міністр фінансів США Скотт Бессент проведе зустріч з головним економічним чиновником Китаю 10 травня у Швейцарії для переговорів щодо торговельної війни. Ці країни є двома найбільшими економіками світу, і збої, спричинені їхньою торговельною суперечкою, ймовірно, знизять зростання споживання сирої нафти.

Президент США Дональд Трамп у середу натякнув, що Китай ініціював торговельні переговори, додавши, що він не готовий знижувати тарифи США на китайські товари, щоб спонукати Пекін до переговорів. Бессент заявив, що майбутні переговори – це лише початок , а не "просунуті" дискусії.

Також побоювання щодо слабкого попиту обмежили зростання цін на нафту після того, як Федеральна резервна система зберегла процентні ставки стабільними, але попередила про зростання економічної невизначеності.

"ФРС дала зрозуміти, що ставки, ймовірно, залишаться незмінними, доки наслідки тарифів не стануть зрозумілими. Це сприяло зміцненню долара США, що посилило несприятливі умови для ширших товарних ринків", – йдеться у звіті аналітиків ING у четвер.

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Зміцнення валюти США робить нафту, деноміновану в доларах, дорожчою для власників інших валют та зменшує попит.

Водночас Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, збільшать видобуток нафти , що посилить тиск на ціни.

Як повідомлялося, нещодавно ціни на нафту знизилися до чотирирічного мінімуму після рішення ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку, що викликало побоювання щодо надлишку пропозиції тоді, як тарифи США посилили занепокоєння щодо попиту.