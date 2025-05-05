Ціни на нафту обвалилися через плани ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку

Ціни на нафту 5 травня знизилися на понад $2 за барель, оскільки ОПЕК+ має намір ще більше прискорити зростання видобутку нафти, що викликає занепокоєння щодо збільшення пропозиції на ринку.

Як пише повідомляє Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на $2,21, до $59,08 за барель, тоді як американська нафта марки WTI коштувала $56 за барель, що на $2,29 менше, ніж раніше, передає Укрінформ.

Обидва контракти досягли найнижчого рівня з 9 квітня на відкритті торгів у понеділок після того, як ОПЕК+ домовилася прискорити зростання видобутку нафти другий місяць поспіль, збільшивши видобуток у червні на 411 тис. барелів на добу (б/д).

Зазначається, що збільшення видобутку у червні з восьми країн призведе до загального сукупного збільшення видобутку за квітень, травень та червень до 960 тис. б/д, що становить 44% скорочення від 2,2 млн б/д, узгоджених з 2022 року.

Джерела в ОПЕК+ повідомили, що група може повністю скасувати свої добровільні скорочення до кінця жовтня, якщо її члени не покращать дотримання своїх квот на видобуток.

Також Саудівська Аравія наполягає на тому, щоб ОПЕК+ прискорила скасування попередніх скорочень видобутку, щоб покарати інших членів ОПЕК Ірак та Казахстан за неналежне дотримання їхніх квот на виробництво.

Barclays та ING також знизили свої прогнози щодо ціни на нафту Brent після рішення ОПЕК+.

Читайте також: США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Китаю

Barclays знизив свій прогноз ціни на Brent на $4 до $66 за барель на 2025 рік та на $2 до $60 за барель на 2026 рік, тоді як ING очікує, що середня ціна на Brent цього року становитиме $65, порівняно з $70 раніше.

"Зараз ми очікуємо, що ОПЕК+ поступово скасує додаткові добровільні коригування до жовтня 2025 року, але також очікуємо дещо уповільнення зростання видобутку нафти в США", – сказав аналітик Barclays Амарпріт Сінгх у записці.

За його словами, чистий вплив зростання видобутку ОПЕК+ та зниження видобутку в США збільшив оцінку Barclays щодо поставок у 2025 році на 290 тис. барелів на добу за 2025 рік та 110 тис. барелів на добу за 2026 рік.

Аналітики ING на чолі з Ворреном Паттерсоном заявили, що очікується поглиблення світового нафтового балансу в профіцит протягом 2025 року.

Як повідомлялося, ціни на нафту зросли 2 травня після заяви Китаю про свою готовність до переговорів зі США щодо тарифів, що породило надії на деескалацію торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.