Ціни на нафту зростають в очікуванні торговельних переговорів Китаю та США

Ціни на нафту зросли 2 травня після заяви Китаю про свою готовність до переговорів зі США щодо тарифів, що породило надії на деескалацію торговельної війни між двома найбільшими економіками світу.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 49 центів, до $62,62 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки WTI додали 50 центів, до $59,74 за барель, передає Укрінформ.

Міністерство торгівлі Китаю заявило в п'ятницю, що Пекін "оцінює" пропозицію Вашингтона провести переговори, спрямовані на вирішення питання масштабних тарифів президента США Дональда Трампа, що сигналізує про можливе послаблення торговельної напруженості, яка сколихнула світові ринки.

Побоювання, що ширша торговельна війна може підштовхнути світову економіку до рецесії та скоротити попит на нафту, саме тоді, коли група ОПЕК+ готується збільшити видобуток, суттєво вплинули на ціни на нафту в останні тижні.

Ціни на нафту також підтримала погроза Трампа запровадити вторинні санкції проти покупців іранської нафти.

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Коментарі Трампа з'явилися після відкладення переговорів США з Іраном щодо ядерної програми. Раніше він відновив кампанію "максимального тиску" на Іран, яка включала зусилля щодо зведення експорту нафти країни до нуля, щоб допомогти запобігти розробці Тегераном ядерної зброї.

Саудівська Аравія, фактичний лідер ОПЕК+, повідомила союзників та галузевих експертів про те, що вона не бажає підтримувати ціни на нафту подальшим скороченням поставок.

Кілька членів ОПЕК+ мають намір запропонувати групі прискорити зростання видобутку в червні другий місяць поспіль. Вісім країн ОПЕК+ зустрінуться 5 травня, щоб визначити план видобутку на червень.

Як повідомлялося, ціни на нафту стабілізувалися 1 травня після різкого падіння на тлі очікувань, що Саудівська Аравія може збільшити видобуток, та даних про скорочення економіки США.