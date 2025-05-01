Ціни на нафту стабілізувалися після обвалу напередодні

Ціни на нафту стабілізувалися 1 травня після різкого падіння на тлі очікувань, що Саудівська Аравія може збільшити видобуток, та даних про скорочення економіки США.

Як пише Reueters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, до $61,13 за барель. Ціни на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1 цент, до $58,22, передає Укрінформ.

Напередодні ціна на WTI закрилася на найнижчому рівні з березня 2021 року.

"Подвійний вплив погіршення попиту та майбутнього розширення пропозиції створив песимістичні перспективи для сирої нафти, при цьому нафта марки Brent, схоже, вразлива до випробування ціни в $55 за барель", – сказав засновник дослідницької фірми SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Саудівська Аравія повідомляє союзникам та галузевим експертам, що не бажає підтримувати ринок нафти скороченням постачання і може впоратися з тривалим періодом низьких цін.

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Водночас кілька членів ОПЕК+ на зустрічі 5 травня запропонують групі прискорити зростання видобутку в червні другий місяць поспіль.

У США економіка вперше за три роки скоротилася у першому кварталі, захлинувшись потоком імпорту, оскільки підприємства поспішили уникнути вищих витрат від тарифів, що підкреслює деструктивний характер часто хаотичної торговельної політики президента Дональда Трампа.

Згідно з опитуванням Reuters, тарифи Трампа зробили ймовірним сповзання світової економіки в рецесію цього року.

Прогноз попиту, затьмарений торговельними суперечками в поєднанні з рішенням ОПЕК+ збільшити пропозицію, негативно вплине на ціни на нафту цього року, показало опитування, проведене в середу.

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Аналітична компанія Kpler переглянула свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2025 рік до 640 тис. барелів на добу з 800 тис. б/д, посилаючись на зростання торговельної напруженості між Китаєм та США та слабкий попит в Індії.

Згідно з опитуванням 40 економістів та аналітиків, проведеним у квітні, середня ціна на нафту марки Brent у 2025 році становитиме $68,98 за барель проти прогнозованих у березні $72,94. Вони очікують, що середня ціна на американську нафту становитиме $65,08 долара за барель, а не $69,16 долара, як минулого місяця.