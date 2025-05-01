Псаудосадовці Саудівської Аравії у розмовах із союзниками та експертами стверджують, що країна більше не має наміру підтримувати світові ціни на нафту за рахунок подальшого обмеження видобутку, і зможе впоратися з тривалим періодом низьких цін.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел, обізнаних з цими переговорами.

Ця можлива зміна у політиці Саудівської Аравії може свідчити про намір збільшувати видобуток для розширення своєї частки ринку, що є важливою зміною після п’яти років балансування ринку за рахунок обмежень у рамках угоди ОПЕК+, зазначає агентство.

За словами його джерела, Ер-Ріяд невдоволений тим, що Казахстан та Ірак перевищують свої квоти на видобуток, встановлені в межах угоди ОПЕК+, і готовий змінити тактику.

Зокрема, саме Саудівська Аравія наполягала на швидшому, ніж планувалося спочатку, збільшенні видобутку нафти країнами ОПЕК+ у травні, що допомогло знизити світові ціни нижче $60 за барель вперше за останні 4 роки.

Хоча Саудівська Аравія має дуже низьку собівартість видобутку, країні все ж потрібні вищі ціни на нафту, щоб оплачувати державні витрати. Коли ціни на нафту падають, багатьом великим країнам-виробникам доводиться скорочувати видатки.

Схоже, що саудівці повідомляють союзникам та експертам, що вони готові саме це зробити. За словами п'яти джерел, саудівські чиновники останніми тижнями заявили союзникам та учасникам ринку, що королівство може змиритися з падінням цін, збільшивши запозичення та урізаючи витрати.

"Саудівці готові до нижчих цін і, можливо, їм доведеться відмовитися від деяких великих проєктів", – сказало одне з джерел.

За підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ), Саудівській Аравії потрібні ціни на нафту вище $90 за барель, щоб збалансувати свій бюджет. Аналітики зазначають, що країні, можливо, доведеться відкласти або скоротити деякі проєкти через падіння цін.

За словами джерел в ОПЕК+, об'єднання може вирішити знову прискорити зростання видобутку у червні.

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Росія, другий за величиною експортер в ОПЕК+ після Саудівської Аравії, знає про плани Ер-Ріяду щодо швидшого збільшення видобутку, повідомили два з п'яти джерел. Однак, за їхніми словами, Росія воліла б, щоб ОПЕК+ дотримувалася повільнішого зростання видобутку.

Саудівська Аравія та Росія, фактичні лідери ОПЕК+, роблять найбільший внесок у скорочення видобутку нафти у межах угоди ОПЕК+.

Російський бюджет збалансований на рівні близько $70 за барель, а витрати Кремля зростають через війну Росії в Україні.

Росія може зіткнутися з подальшим падінням доходів, оскільки ціни на її нафту зі знижкою, що підпадає під санкції, можуть впасти нижче $50 за барель в результаті зростання видобутку ОПЕК+, повідомило одне з двох джерел.