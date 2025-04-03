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Новини
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ОПЕК і Росія домовились прискорити відновлення видобутку нафти. Світові ціни відреагували падінням

ОПЕК прискорить відновлення видобутку нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти.

Таке ухвалили рішення вісім країн ОПЕК+, включно із Саудівською Аравією та Росією, які раніше зобов'язалися додатково обмежити видобуток, повідомляється на сайті організації.

Згідно із повідомленням, ці учасники угоди вже у квітні збільшать видобуток на 411 тис. барелів нафти на добу. Згідно із попереднім планом, поступово досягти збільшення видобутку у такому обсязі планувалося лише у липні.

Після цього оголошення ф'ючерси на нафту впали на 5,5% – до $70,80 за барель, зазначає Bloomberg.

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Незважаючи на те, що світові ринки нафти все ще залишаються нестабільними на тлі зростаючої торговельної напруги, а багатьом членам ОПЕК+ потрібні вищі ціни на нафту, щоб збалансувати свої державні бюджети, країни-учасниці картелю також стикаються із зовнішнім тиском з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, який вимагає "знизити ціну на нафту", зазначає агентство.

Після кількох затримок Організація країн-експортерів нафти та її партнери нарешті почали цього місяця відновлення видобутку, який було обмежено протягом останніх кількох років. Цього місяця вони збільшать видобуток на 138 тис. барелів на добу.

Як повідомлялося, після свого вступу на посаду президент США Дональд Трамп заявляв, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.

Автор: 

видобуток (1752) нафта (4778) ОПЕК (443)


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Топ коментарі
+4
Я не зрозумів - Россія сама собі зробила постріл в ногу?
Чи редактор мав на думці, що на засіданні ОПЕК була присутня Россія.
Бо рішення про збільшення видобутку нафти є осиновий кіл у дупу Росії!
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03.04.2025 17:21
+4
Можна продавати за меншу ціну, але більший обсяг, і це може компенсувати втрати через зниження ціни.
Виходьте з того, що росія ніколи не погодить дії, що їй невигідні.
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03.04.2025 17:41
+3
І куди її Кацапія збувати планує?
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03.04.2025 17:39
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Я не зрозумів - Россія сама собі зробила постріл в ногу?
Чи редактор мав на думці, що на засіданні ОПЕК була присутня Россія.
Бо рішення про збільшення видобутку нафти є осиновий кіл у дупу Росії!
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03.04.2025 17:21 Відповісти
Переламали Росію, через коліно
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03.04.2025 17:29 Відповісти
Можна продавати за меншу ціну, але більший обсяг, і це може компенсувати втрати через зниження ціни.
Виходьте з того, що росія ніколи не погодить дії, що їй невигідні.
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03.04.2025 17:41 Відповісти
Цензоре, не лестьте ×уйлу, його ніхто не питав - після Сирії він збитий льотчик фраєр.
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03.04.2025 17:31 Відповісти
І куди її Кацапія збувати планує?
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03.04.2025 17:39 Відповісти
На *** ваша нафта комусь буде треба під час рецесії.
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03.04.2025 18:02 Відповісти
Трамп?
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03.04.2025 18:57 Відповісти
Ну і що добився путінский пудель трамп своїми погрозами Ірану.Він як продавав Кітаю нафту,так і буде продавати но дешевше і попаде в повну залежність від ноьго.А китай-стратегічний партнер рашки.І чьому радуються ідіоти в коментарях.СІ прийде в Україну-порядок наведе.Може трамп,чи орбан,ердоган.
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04.04.2025 08:25 Відповісти
Так Китай купує з великим дисконтом... Ціна виходить менше собівартості. Але раша змушена продавати, бо дівати її нікуди, а просто так дірку в землі не закриєш)
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04.04.2025 11:30 Відповісти
Рф добуває нафти рівнр стільки скільки може і нічого підвищити у неї просто техефчно не вийде.... Рф не скорочувала видобуток - видобуток сам скорочувався...
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04.04.2025 15:16 Відповісти

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