ОПЕК і Росія домовились прискорити відновлення видобутку нафти. Світові ціни відреагували падінням

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти.

Таке ухвалили рішення вісім країн ОПЕК+, включно із Саудівською Аравією та Росією, які раніше зобов'язалися додатково обмежити видобуток, повідомляється на сайті організації.

Згідно із повідомленням, ці учасники угоди вже у квітні збільшать видобуток на 411 тис. барелів нафти на добу. Згідно із попереднім планом, поступово досягти збільшення видобутку у такому обсязі планувалося лише у липні.

Після цього оголошення ф'ючерси на нафту впали на 5,5% – до $70,80 за барель, зазначає Bloomberg.

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Незважаючи на те, що світові ринки нафти все ще залишаються нестабільними на тлі зростаючої торговельної напруги, а багатьом членам ОПЕК+ потрібні вищі ціни на нафту, щоб збалансувати свої державні бюджети, країни-учасниці картелю також стикаються із зовнішнім тиском з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, який вимагає "знизити ціну на нафту", зазначає агентство.

Після кількох затримок Організація країн-експортерів нафти та її партнери нарешті почали цього місяця відновлення видобутку, який було обмежено протягом останніх кількох років. Цього місяця вони збільшать видобуток на 138 тис. барелів на добу.

Як повідомлялося, після свого вступу на посаду президент США Дональд Трамп заявляв, що завершити війну Росії проти України вдасться швидко, якщо Саудівська Аравія та інші країни ОПЕК збільшить видобуток і знизить світові ціни на нафту.