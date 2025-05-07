Китай та США проведуть перші від початку тарифної війни переговори

Віцепрем'єр Держради КНР Хе Ліфен та міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня проведуть перші від початку тарифної війни між двома країнами переговори з питань торгівлі.

Про поїздку китайського урядовця до Європи та заплановану у Швейцарії зустріч повідомляє Міністерство закордонних справ країни, передає Укрінформ.

"На запрошення уряду Швейцарії віцепрем'єр Держради Хе Ліфен із 9 по 12 травня відвідає Швейцарію...Як головний представник уряду Китаю з питань торгово-економічного співробітництва між КНР і США, Хе зустрінеться з міністром фінансів США Скоттом Бессентом", – йдеться у повідомленні. поінформували в зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС не уточнили, які питання обговорюватимуться на перемовинах.

Водночас у Міністерстві торгівлі КНР зазначили, що останнім часом представники адміністрації США активно говорять про необхідність тарифних переговорів із Китаєм та сигналізують Пекіну різними каналами про готовність домовлятися.

"Ретельно оцінивши надану Сполученими Штатами інформацію та враховуючи глобальні очікування, власні національні інтереси та заклики американської промисловості й споживачів, Китай вирішив погодитися співпрацювати зі США", – заявили в торговому відомстві.

Читайте також: Ціни на нафту зростають на тлі очікування торговельних переговорів між США та Китаєм

Принагідно в Пекіні нагадали про незмінність своєї позиції стосовно тарифного протистояння з Вашингтоном та готовність "боротися до кінця" у разі продовження тарифної суперечки, чи спільно шукати компроміси, якщо американська сторона виявить готовність до перемовин.

Бессент, своєю чергою, в інтерв’ю Fox News підтвердив, що він та торговий представник США Джеймісон Грір мають намір обговорити на зустрічі з представниками уряду Китаю в Швейцарії деескалацію у двосторонній торгівлі.

"У суботу та в неділю ми домовимося про предмет переговорів. Гадаю, мова піде про деескалацію, не про велику торговельну угоду. Але нам необхідна деескалація до того, як ми зможемо рухатися далі", – сказав Бессент.

Як повідомлялося, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

Водночас 9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але до того поступово підвищував тарифи для китайських товарів. Ставка мит США на китайський імпорт наразі становить 145%. Китай був однією з небагатьох країн, яка негайно дзеркально відреагувала на запровадження мит від Трампа.