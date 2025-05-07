Ціни на нафту зростають на тлі очікування торговельних переговорів між США та Китаєм

Ціни на нафту зросли 7 травня залишаючись трохи вищими за нещодавні чотирирічні мінімуми через торговельні переговорах між США та Китаєм та ознаки зниження видобутку в США.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 44 центи за барель, до $62,59 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 50 центів, до $59,59 за барель, передає Укрінформ.

Обидва показники нещодавно знизилися до чотирирічного мінімуму після рішення ОПЕК+ прискорити збільшення видобутку, що викликало побоювання щодо надлишку пропозиції тоді, як тарифи США посилили занепокоєння щодо попиту.

"Новина про те, що США та Китай розпочнуть торговельні переговори цими вихідними, призвела до зростання цін на Brent, що продовжить зростання цін на нафту", – заявили в середу стратеги сировинних компаній ING.

Однак, хоча переговори допоможуть покращити настрої на ринку нафти, потрібно буде побачити значний прогрес у зниженні тарифів, щоб покращити прогноз попиту, додали в ING.

Тим часом, зниження цін на нафту в останні тижні спонукало деякі американські енергетичні компанії, включаючи Diamondback Energy, та Coterra Energy, оголосити про скорочення бурових установок, що, за словами аналітиків, має підтримувати ціни з часом шляхом зменшення видобутку.

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Останні оголошення свідчать про послаблення видобутку в найближчі місяці, заявив старший стратег з сировинних товарів банку ANZ Деніел Хайнс. "Минулого місяця ми попереджали, що падіння цін і зниження бурової активності підвищують ризик падіння видобутку нафти в США", – наголосив він.

Запаси сирої нафти скоротилися на 4,5 млн барелів за тиждень, що закінчився 2 травня, повідомили джерела на ринку, посилаючись на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

Дані уряду США щодо запасів мають бути опубліковані у середу. Аналітики, опитані Reuters, очікують, що запаси сирої нафти в США за минулий тиждень скоротяться в середньому на 800 тис. барелів.

Ціни також отримали підтримку від ознак покращення попиту. Споживачі в Китаї збільшили витрати під час святкування Першого травня та повернення учасників ринку після п'ятиденного свята.

Як повідомлялося, ціни на нафту 6 травня зросли, завдяки технічному відновленню та зменшенню купівлі після падіння напередодні.