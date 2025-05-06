Ціни на нафту зростають після падіння до мінімуму з лютого 2021 року

Ціни на нафту 6 травня зросли на понад 1%, завдяки технічному відновленню та зменшенню купівлі після падіння напередодні.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 92 центи до $61,15 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 89 центів до $58,02 за барель, передає Укрінформ.

У понеділок обидва показники встановилися на найнижчому рівні з лютого 2021 року, що було зумовлено рішенням ОПЕК+, ухваленим минулими вихідними, щодо подальшого прискорення зростання видобутку нафти другий місяць поспіль.

"Сьогоднішнє незначне відновлення цін на нафту виглядає радше технічним, ніж фундаментальним", – сказав ринковий стратег IG Єап Джун Рон. – Постійні перешкоди, включаючи кардинальну зміну виробничої стратегії ОПЕК+, невизначений попит на тлі тарифних ризиків США та зниження прогнозів цін, продовжують тиснути на ширший рух цін".

Через очікування перевищення виробництва над споживанням, нафта втратила понад 10% за шість сесій поспіль і подешевшала більш як на 20% з квітня, коли тарифні шоки президента США Дональда Трампа призвели до посилення ставок на уповільнення світової економіки.

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Повернення китайських учасників ринку після п'ятиденного державного свята з 1 травня у вівторок, як очікується, підтримало ціни.

Певну підтримку також надали дані, що свідчать про прискорення зростання сектору послуг у США, найбільшому світовому споживачеві нафти, оскільки замовлення зросли.

Інститут управління поставками (ISM) повідомив у понеділок, що його індекс менеджерів із закупівель (PMI) невиробничої галузі зріс до 51,6 минулого місяця з 50,8 у березні. Економісти прогнозували, що PMI у сфері послуг знизиться до 50,2.

У понеділок Barclays знизив свій прогноз щодо ціни на нафту Brent на $4 до $70 за барель на 2025 рік та встановив оцінку на 2026 рік на рівні $62 за барель, посилаючись на "складний шлях для фундаментальних показників" на тлі ескалації торговельної напруженості та зміни стратегії виробництва ОПЕК+.