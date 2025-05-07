Китай та Росія відновлять переговори щодо газопроводу "Сила Сибіру 2", – Bloomberg

Голова Китаю Сі Цзіньпін та президент Росії Володимир Путін цього тижня обговорять відкладений проєкт газопроводу "Сила Сибіру 2".

Про це пише Bloomberg 7 травня із посиланням на джерела, передає Forbes.

Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що економічні та енергетичні питання, включаючи газопровід, обговорюватимуться під час їхньої зустрічі у Москві, але не надав подробиць.

Очікується, що візит Сі Цзіньпіна до РФ дозволить відновити дискусії, які протягом багатьох років були утруднені через розбіжності щодо вартості, маршруту та термінів проєкту.

Економічна напруженість з обох боків може наблизити їх до компромісу: Росія перебуває під жорсткими західними санкціями, а власні промислові та торговельні труднощі Китаю роблять дешевий газ привабливим.

За словами співрозмовників видання, Пекін, можливо, буде готовий вийти з глухого кута, допустивши переговори при вищій ціні газу, ніж та, яка розглядалася раніше.

Китай намагається встановити ціну, яка буде коливатися між внутрішньою ціною на газ у Росії та тією, яку він вже платить за газ по трубопроводу "Сила Сибіру", який почав постачати паливо у 2019 році, сказали джерела.

Читайте також: Китай та США проведуть перші від початку тарифної війни переговори

Між сторонами досі є й інші розбіжності. Китай наполягатиме на прямому з'єднанні, заявили джерела, воліючи уникати шляхів через Монголію. Початкова "Сила Сибіру" з’єднує сусідів безпосередньо, але були й інші можливі маршрути для другої гілки.

Переговори про проєкт тривають уже багато років, причому Пекін утримується навіть від попередньої угоди, тоді як Москва неодноразово повідомляла про швидку угоду. Декілька джерел, знайомих із цим питанням, заявили, що формального підписання угоди в ході візиту не очікується.

Одним із невідомих чинників на переговорах стануть зусилля США щодо вивчення більш тісних контактів із Росією в газовій сфері, включаючи можливу співпрацю з енергетичним гігантом "Газпром".

Минулого року "Газпром" прокачав до Китаю 31 млрд кубометрів газу, а цього року наростить постачання до межі потужності "Сили Сибіру" – 38 млрд кубометрів на рік. Це, втім, компенсує йому лише 15% від колишнього експорту до Європейського Союзу, який на піку сягав 200 млрд кубометрів щорічно.

Читайте також: У Росії виник дефіцит картоплі, поставки з Китаю зросли у 25 разів

Раніше повідомлялося, що Росія розглядає можливість поставок до Монголії "дешевого газу" в разі будівництва трубопроводу до Китаю "Сила Сибіру-2".

Втім, Монголія не включила "Силу Сибири-2" до плану національного розвитку на найближчі 'ять років.

новий китайський контракт відчайдушно потрібен "Газпрому", який після початку повномасштабної війни проти України втратив дві третини експорту й минулого року продав за кордон рекордно низький обсяг газу з 1985 року. Підсумком став перший за чверть століття річний збиток, який становив 629 млрд руб.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.