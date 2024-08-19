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Новини
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Провал проєкту Путіна: Будівництво нового газопроводу з Росії до Китаю зупинили "до кращих часів"

путін,сі,цзіньпін

Проєкт президента Росії Владіміра Путіна щодо збільшення постачання газу до Китаю та будівництва нового трубопроводу "Сила Сибири-2" надовго поставили на паузу. Так, Монголія – країна, через яку мала пройти труба завдовжки 2,5 тис. км, – не включила газопровід "Газпрому" до плану національного розвитку до 2028 року.

Про це пише The South China Morning Post, передає The Moscow Times.

Росія пропонувала Монголії окрім доходів від транзиту також отримувати газ із трубопроводу проєктною потужністю 50 млрд кубометрів на рік, проте Москві не вдалося домовитися з Пекіном.

"Ми вступаємо в довгу паузу, оскільки Москва більше не вірить, що може отримати від Пекіна угоду, яку хоче, і, ймовірно, проєкт відкладається до кращих часів", – заявив колишній член Ради безпеки Монголії Мунхнара Байарлхавга.

Путін ще 2022 року запропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіну наростити закупівлі російського газу до 100 млрд кубометрів на рік, щоб замінити "Газпрому" втрачений європейський ринок.

Але незважаючи на заяви про "стратегічне партнерство" без кордонів та поїздки Путіна до Пекіна, голова Китаю так і не дав "добро" на будівництво.

За даними Financial Times, каменем спотикання стала ціна газу: Китай вимагає опустити її до внутрішньоросійського рівня, тобто близько $60 за тисячу кубометрів, що вчетверо дешевше, ніж російський газ коштує Китаю зараз: $260 за тисячу кубометрів газопроводом "Сила Сибири-1".

Російська влада наприкінці минулого року стверджувала, що проєкт "Сила Сибири-2" знаходиться на високому ступені готовності й уже в першому кварталі 2024 року буде затверджено проєктну документацію. Після цього можна було починати будівництво.

Монголія розраховувала на надходження інвестицій за рахунок будівництва газопроводу, вартість якого оцінювали в $8-15 млрд, але "в Росії грошей немає, а Китай будувати не поспішає", пояснив експерт Шанхайської академії соціальних досліджень Лі Ліфан. Крім того, Пекін може побоюватися посилення російського впливу в Монголії.

Проблеми "Газпрому"

Як зазначається, новий китайський контракт відчайдушно потрібен "Газпрому", який після початку повномасштабної війни проти України втратив дві третини експорту й минулого року продав за кордон рекордно низький обсяг газу з 1985 року. Підсумком став перший за чверть століття річний збиток, який становив 629 млрд руб.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

У травні цього року акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.

Автор: 

газ (7924) газопровід (1179) Китай (2124) росія (14183) Монголія (12)


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Топ коментарі
+11
Стратегічне партнерство по-китайськи
-кидок через пупок
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19.08.2024 19:19
+8
Не буде для рассіі ніяких "кращіх часів".Коли небудь китайці збудують з своїх "нових" теріторій.
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19.08.2024 19:31
+8
Китай переходить на зелену енергетику і планує зменшити споживання газу.

Країна доведе встановлену потужність сонячної та вітрової енергії до 1310 ГВт до кінця цього року, що на 6 років раніше запланованого терміну, це перевищить показник переходу на відновлювану енергетику - до 2030 року до 1200 ГВт.

На частку Китаю минулого року припало майже 60% від загального обсягу приросту потужностей відновлюваної енергетики у світі.
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19.08.2024 19:38
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Стратегічне партнерство по-китайськи
-кидок через пупок
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19.08.2024 19:19 Відповісти
До виборів у США зараз усе на паузі.
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19.08.2024 19:22 Відповісти
Не буде для рассіі ніяких "кращіх часів".Коли небудь китайці збудують з своїх "нових" теріторій.
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19.08.2024 19:31 Відповісти
Я - Сі...Я імператор-
Всієї русі...
Просто я - Алібаба...
Алі Експрес...
Якщо не Я...
То звідки в російських баб...
З'явится секс?
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19.08.2024 19:34 Відповісти
Китай переходить на зелену енергетику і планує зменшити споживання газу.

Країна доведе встановлену потужність сонячної та вітрової енергії до 1310 ГВт до кінця цього року, що на 6 років раніше запланованого терміну, це перевищить показник переходу на відновлювану енергетику - до 2030 року до 1200 ГВт.

На частку Китаю минулого року припало майже 60% від загального обсягу приросту потужностей відновлюваної енергетики у світі.
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19.08.2024 19:38 Відповісти
Китай входить в рецессію економіки, йому не потрібні гіганські обсяги газу
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19.08.2024 19:43 Відповісти
Якщо РФ не опустить ціну за 1000 кубів газу з 260$ до 60$, КНР "опустить" саму РФ.
Мусили б зрозуміти.
Це ж скрєпна!
уZZкім сподобається!
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19.08.2024 19:53 Відповісти
"Кращі часи" у кацапів наступлять. Колись. Після виплати репарацій і розвали тюрми народів. "Жаль только жіть в ету пору прєкрасную уж нє прідьотся тєбє ілі мнє".
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19.08.2024 20:01 Відповісти
в свій час путін не пустив катарський газ в європу підпаливши сірію.тепер катар робить газпрому кирдик.
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19.08.2024 20:14 Відповісти
Є якісь дані, що Катар допомагає гробити пуйло?
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19.08.2024 21:05 Відповісти
Катар підтримує хамас, на думку Гугла.
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19.08.2024 21:06 Відповісти
Газпром - народноє достояніє росіі. пупкін.
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19.08.2024 20:39 Відповісти
Кітайоза с самого початку вимагала будувати за російські гроші.
А зараз вони диктують ціну - бо пуйло пересварився з усіма споживачами його Бензоколонки.
Якби в кгб совітскіх чамів бачили до чого він доведе Газпром, то придушили б його при заррджені
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19.08.2024 21:04 Відповісти
Приклад Нордстріма наяву. Ітут теж - ви побудуйте за свої, а газ ми будемо продавати по своєму, по взрослому.
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19.08.2024 21:43 Відповісти
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19.08.2024 21:47 Відповісти
Нема дурних сідати на газову голку кацапів, як свого часу зробила меркель та уся Європа.
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19.08.2024 22:47 Відповісти
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20.08.2024 00:09 Відповісти

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