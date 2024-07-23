"Газпром" втрачає ринок Європи: Китай вперше став найбільшим покупцем російського газу замість ЄС

Експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

У першому півріччі 2024 року "Газпром" продав кільком клієнтам, що залишилися в Європі, 14,6 млрд кубометрів газу, свідчать підрахунки Bloomberg на основі даних про прокачування газу українською ГТС і європейською гілкою "Турецького потоку".

За той же період часу "Газпром" відправив до Китаю 15,2 млрд кубометрів газу, свідчать дані Митного управління Китаю та цінові оцінки російського уряду.

До повномасштабного вторгнення РФ до України Європа купувала у "Газпрому" 130-175 млрд кубометрів газу на рік.

Більшість країн ЄС почали активно шукати альтернативу російському газу після того, як Росія сама обмежила експорт своїм клієнтам у ЄС у якості покарання за підтримку України.

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Зараз Норвегія постачає 30% газу для ЄС, але для деяких країн, включаючи Австрію, Угорщину та Словаччину, "Газпром" залишається критично важливим постачальником. При цьому, ці країни збільшують імпорт російського газу. Згідно із підрахунками Bloomberg, у першому півріччі "Газпром" збільшив експорт газу трубопроводами в цей регіон більш ніж на 26%.

Водночас плани російської влади замінити втрачений європейський ринок за рахунок Китаю не справджуються. В осяжному майбутньому ця азійська країна не наблизиться до розміру європейського ринку "Газпрому" до початку повномасштабного вторгнення РФ Україну. Крім того, Китай вимагає нижчих цін на російський газ.

Очікується, що обсяги постачання газу "Газпромом" до Китаю через трубопровід "Сила Сибіру" мають вийти на планову річну потужність 38 мільярдів кубометрів у 2025 році, з 2027 року ще 10 мільярдів кубометрів на рік Росія зможе експортувати так званим далекосхідним маршрутом. Кремль намагався підписати третій контракт з Китаєм про будівництво трубопроводу через Монголію, але не зміг.

Як повідомлялося, через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два останні роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.