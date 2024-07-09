Австрія перевіряє можливість розірвання контракту з "Газпромом"

Міністерство захисту клімату Австрії створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським "Газпромом", що був продовжений у 2018 році до 2040 року, та визначити, чи можна його достроково припинити.

Про це пише Kurier, передає Європейська правда.

Як пояснила австрійська міністерка клімату Леонор Гевесслер, комісія має розслідувати, чи існує спосіб вийти з контракту з "Газпромом" та проаналізує політичні обставини продовження дії контракту в 2018 році.

Комісію очолять колишній голова Верховного суду Ірмгард Грісс та професор Андреас Клетечка. Перші результати мають бути відомі восени, а остаточний звіт – до кінця року.

За словами Гевесслер, "продовження контракту у 2018 році було помилкою", а його зміст досі відомий лише OMV, позаяк це приватна компанія. У межах розслідування окремі члени комісії зможуть отримати доступ до тексту домовленості з "Газпромом".

Як зазначається, контракт між OMV і "Газпромом" продовжили на 12 років – з 2028 по 2040 рік – у присутності тодішнього канцлера Австрії Себастьяна Курца і президента Росії Владіміра Путіна. Публічно відомо лише, що OMV зобов'язана платити "Газпрому" за поставлений газ, навіть якщо він їй не потрібен.

OMV була першою західною компанією, яка підписала договір про постачання газу з тоді ще Радянським Союзом у 1968 році. Австрія досі залежна від цих поставок і в травні імпортувала 90% газу з Росії.

Газові відносини Австрії та Росії

Як повідомлялося, Австрія за квітень цього року імпортувала 81% природного газу з Росії, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.

У лютому та січні цього року загальна частка російського газу в австрійському імпорті становила 87% та 97% відповідно. У лютому 2022 року Австрія імпортувала 79% свого газу з Росії.

У Міністерстві енергетики Австрії пояснюють високу частку російського газу тим, що довгостроковий контракт з Росією на постачання продовжує діяти, а імпорт газу альтернативними маршрутами ускладнюють великі газові збори в Німеччині.

Наприкінці квітня цього року повідомлялося, що австрійська нафтогазова компанія OMV ініціювала кілька міжнародних арбітражних розглядів із метою захисту своїх прав за контрактами, укладеними з російським "Газпромом".

Серед іншого, арбітражні процеси стосуються часток OMV у Південноросійському газовому родовищі, які були де-факто експропрійовані указом президента РФ Владіміра Путіна та передані російським компаніям.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Володимир Путін підписав укази про створення нової російської компанії, якій передадуть всі права, активи та обов’язки спільних підприємств "Газпрому" з німецькою Wintershall Dea та австрійською OMV, які займаються розробкою Південно-Російського родовища та Ачімівських покладів Уренгойського родовища.

До цього голова ОMV Альфред Штерн заявляв, що австрійська група не планує розривати довгостроковий контракт на постачання газу з Росії, укладений із "Газпромом" до 2040 року.