У першому кварталі 2025 року імпорт картоплі з Китаю до Росії сягнув майже $11 млн, що у 25 разів більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Зазначається, що дефіцит картоплі у РФ виник внаслідок зменшення площ посадки – фермерам невигідно було вирощувати цей дешевий овоч. Додатковим фактором став поганий урожай. У деяких регіонах ціни на картоплю вже вищі, ніж на апельсини чи банани.

"Російський уряд створив умови, за яких займатися сільським господарством стає нерентабельно. Висока облікова ставка зробила кредити практично недоступними для малого і середнього бізнесу, а підвищення податків добиває аграріїв", – йдеться у повідомленні.

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У ЦПД додали, що на тлі війни, санкцій та економічної ізоляції кризові явища у економіці РФ набувають чіткіших обрисів. Але пропоганда продовжує розповідати про успіхи "імпортозаміщення". Хоча реально держава не здатна забезпечити громадян базовими харчами.

Як повідомлялося, унаслідок санкцій у Росії почався різкий спад виробництва промислових металів.