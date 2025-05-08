Китай обеспокоен углублением сотрудничества между РФ и КНДР, - The Telegraph

Лидер КНР Си Цзиньпин и диктатор Владимир Путин проведут переговоры по "дальнейшему развитию российско-китайских отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества".

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время они также будут пытаться договориться по спорным вопросам.

Читайте также: Китай и Россия возобновят переговоры по газопроводу "Сила Сибири 2", - Bloomberg

Си Цзиньпин, вероятно, выразит свою обеспокоенность относительно углубления связей России с Северной Кореей, говорится в материале.

"Северную Корею уже давно считают "младшим братом" Китая, поэтому переход на сторону Москвы станет ударом по Пекину как в политическом, так и в военном плане. Китай обеспокоен непрозрачным характером военного сотрудничества между Россией и КНДР, потому что это в конечном итоге поможет северокорейцам модернизировать свои вооруженные силы и позволит им делать всевозможные вещи", - отмечает эксперт по стратегической политике России и Китая Мэтью Сассекс.

Издание напомнило, что в прошлом году Россия и КНДР подписали оборонный договор, после этого северокорейские войска приняли участие в войне против Украины на стороне РФ.

Читайте: Цены на нефть продолжают расти на оптимизме относительно переговоров между США и Китаем