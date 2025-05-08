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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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Китай обеспокоен углублением сотрудничества между РФ и КНДР, - The Telegraph

РФ сотрудничает с КНДР. Китай обеспокоен

Лидер КНР Си Цзиньпин и диктатор Владимир Путин проведут переговоры по "дальнейшему развитию российско-китайских отношений всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества".

Об этом пишет The Telegraph, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время они также будут пытаться договориться по спорным вопросам.

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Си Цзиньпин, вероятно, выразит свою обеспокоенность относительно углубления связей России с Северной Кореей, говорится в материале.

"Северную Корею уже давно считают "младшим братом" Китая, поэтому переход на сторону Москвы станет ударом по Пекину как в политическом, так и в военном плане. Китай обеспокоен непрозрачным характером военного сотрудничества между Россией и КНДР, потому что это в конечном итоге поможет северокорейцам модернизировать свои вооруженные силы и позволит им делать всевозможные вещи", - отмечает эксперт по стратегической политике России и Китая Мэтью Сассекс.

Издание напомнило, что в прошлом году Россия и КНДР подписали оборонный договор, после этого северокорейские войска приняли участие в войне против Украины на стороне РФ.

Читайте: Цены на нефть продолжают расти на оптимизме относительно переговоров между США и Китаем

Автор: 

Китай (2991) КНДР (1212) россия (95687) Си Цзиньпин (285)


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Топ комментарии
+6
Да не свистіть. Без дозволу Китаю ні Сосія ні кндр не зробили б ні кроку. Те ж саме можна сказати що без дозволу і благословіння Китаю, ***** не напав би на Україну. Китай показує себе миротворцем і нейтральною країною але за всіма сьогоднішніми війнами стоїть Китай
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08.05.2025 10:48
+2
Китай занепокоєний.
Аж кюшать не може.
Та й я шось переживати став...
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08.05.2025 10:46
+1
Хазяїн ***** приїхав вказати перстом, що холоп слішком многА сЄбЄ пАзвАляіть бЄз разрЄшенія...
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08.05.2025 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Китай занепокоєний.
Аж кюшать не може.
Та й я шось переживати став...
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08.05.2025 10:46 Ответить
Хазяїн ***** приїхав вказати перстом, що холоп слішком многА сЄбЄ пАзвАляіть бЄз разрЄшенія...
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08.05.2025 10:46 Ответить
Можна подумати що кндр це самостійна держава, а не сателіт Китаю
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08.05.2025 11:18 Ответить
Да не свистіть. Без дозволу Китаю ні Сосія ні кндр не зробили б ні кроку. Те ж саме можна сказати що без дозволу і благословіння Китаю, ***** не напав би на Україну. Китай показує себе миротворцем і нейтральною країною але за всіма сьогоднішніми війнами стоїть Китай
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08.05.2025 10:48 Ответить
"... дозволить їм робити всілякі речі..." Аналітик 100500lvl.)
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08.05.2025 10:50 Ответить
через голову китайців ,ращка домовляється з північнокорейцями..Сі приїхав звіздюлєй давати.
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08.05.2025 10:52 Ответить
пуйло ненавидить сі бо той об нього ноги витирав, відразу у пуйла новий кореш рудий фрік, він довго чекав щоб харкнути сі в обличчя і ось нарешті...
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08.05.2025 11:09 Ответить
Щоб харкнути сі в обличчя у ху...ла валіз стільки не має
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08.05.2025 11:20 Ответить
Все одно бенефіціар війни КНР, без їх згоди рф нічого не може виробляти самостійно.
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08.05.2025 10:56 Ответить
Та! - ******* про людське око
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08.05.2025 10:58 Ответить
Сці не Сци
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08.05.2025 11:13 Ответить
Скажете, коли буде глибоке занепокоєння!!!
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08.05.2025 11:28 Ответить
 
 