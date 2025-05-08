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Новости Китай о мирных переговорах по Украине Сотрудничество Китая и РФ
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Китай и РФ убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины, - заявление

Позиция Китая по войне РФ против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путина и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.

Заявление Путина и Си Цзиньпина цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Так, "Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины".

Путин и Си Цзиньпин отметили, что поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине.

Также Россия и Китай в совместном заявлении призвали страны отказаться от санкций и силового давления в отношении КНДР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай обеспокоен углублением сотрудничества между РФ и КНДР, - The Telegraph

Автор: 

Китай (2991) путин владимир (31335) россия (95702) Си Цзиньпин (285) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+35
першопричини- косоокі сі і пу
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08.05.2025 15:55
+35
Порішити обох і настане мир на Землі.
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08.05.2025 15:58
+22
Першопричина це ж Ху"ло і вся країна лишньохромосомних.
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08.05.2025 15:59
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першопричини- косоокі сі і пу
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08.05.2025 15:55 Ответить
Порішити обох і настане мир на Землі.
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08.05.2025 15:58 Ответить
два дебила Василя - это сила!
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08.05.2025 16:10 Ответить
Два Єгора Соболєва тожє паляться, кацапе. Пашьол вон - здесь воткі нєту.
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08.05.2025 16:15 Ответить
а вот и третий подтянулся!
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08.05.2025 16:22 Ответить
Там же третій, рудий "миротворець" з'явився... Марс окупувати не виходить, тож почав косо поглядати на Гренландію з Канадою.
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08.05.2025 17:17 Ответить
Всіх покусаних телевізором і дєдовоєвальством кацапів,і все,буде мир.І китайці попустяться
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08.05.2025 18:40 Ответить
Мальчікі Сі і Пу скоро увідят папу Римскаво.
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08.05.2025 15:58 Ответить
Бажаєте сеанс синхронного узяття за щоку?
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08.05.2025 15:56 Ответить
бджоли проти меду - самі себе усунете?
божевільна божевільня
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08.05.2025 15:56 Ответить
Избавиться от клоунов во власти?
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08.05.2025 15:57 Ответить
А хто в вас там клоун
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08.05.2025 15:58 Ответить
Ось тобі і союзніки.Трамп третій зайвийй.
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08.05.2025 15:58 Ответить
Усунути першопричину - путлєр наважиться застрелитись?
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08.05.2025 15:58 Ответить
щодо усунути причини, то кожного з них своє бачення.
Сі Цзіньпін - усунення нафіґ з карти світу )(уйлокассапердонію;
)(уйло - ліквідація східної Європи аж до берлінської стіни.
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08.05.2025 15:59 Ответить
Першопричина це ж Ху"ло і вся країна лишньохромосомних.
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08.05.2025 15:59 Ответить
Два мудозвона. Дві першопричини зла.
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08.05.2025 16:00 Ответить
Причина одна, це ху...ло з його валізою і його стадо ху...лят
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08.05.2025 16:00 Ответить
там солодка парочка - ***** без сі ніц не варте
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08.05.2025 16:02 Ответить
Раз відкрив рота, то давай весь список "першопричин"?
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08.05.2025 16:02 Ответить
Ви шо пане,мазохіст? Вам знову цікаво послухати про Печенігів,Половців ,Богдана Хмельницького та про Леніна який придумав Україну?
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08.05.2025 16:28 Ответить
Першопричина дуже проста: дурникам на росії захід десятиліттями давав дуже багато дармового нафтобабла, через що дурники чомусь почали думати, що вони не просто там якась бензоколонка, а прямо цілий полюс світової політики. Якщо дурників повернути в стан 1990го року, то самі на колінах прибіжуть знову товаришувати з заходом.
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08.05.2025 16:02 Ответить
Прибіжить через Гаагський трибунал по військовим злочинам.
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08.05.2025 16:25 Ответить
Так всора сказали шо перешкода це *****?
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08.05.2025 16:03 Ответить
Грохніть путіна !!!!!!!!!!!!!!
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08.05.2025 16:05 Ответить
Завтра хороша можливість усунути першопричини
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08.05.2025 16:07 Ответить
Сумщина, особливо Білопільщина в останні дні на собі відчувають ті "зусилля по встановленню миру", падлюки ви цинічні!
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08.05.2025 16:08 Ответить
Заява двох першопричин. Залишилося тільки їх усунути
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08.05.2025 16:08 Ответить
так ***** ще манюнім треба було в ямі "удобств во дваре у ізби" втопити )) а то дійшла їм первопричина ! )))
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08.05.2025 16:09 Ответить
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08.05.2025 16:11 Ответить
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08.05.2025 18:51 Ответить
ЦЕ НЕ ВЕСЬ!!! А Я СКОЗАВ ВЕСЬ!
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08.05.2025 18:55 Ответить
таке сі пукнув ))) ну ***** то дідовська клініка ))
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08.05.2025 16:12 Ответить
Нема ніякої "української кризи". Є військова агрессія россійських нацистів проти мирної України. Зупинити війну за один день можно дуже просто - фізично ліквідувавши кремлівського фюрера.
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08.05.2025 16:23 Ответить
Першопричина-сво пу,другопричина-сн.
Не будь другопричини-не проявилась би першопричина.В ідеалі -усунення двох причин.Якось так.
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08.05.2025 16:25 Ответить
Дивно! 🤔 Я теж вважаю, що усунути треба першопричини. Серед них ноловна - повернення кацапії до історичних меж мацковського княжества.
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08.05.2025 16:26 Ответить
Першопричина - бажання Путіна приборкати Україну. Оскільки Україну усунути неможливо, треба усунути Путіна.
Так що давайте, хлопці, усувайте першопричину.
Якщо у Сі немає ножа чи пістолета, можна просто задушити, думаю Сі справиться.
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08.05.2025 16:28 Ответить
А що Сі? та він же як папа Карло, а ***** в нього як Буратіно!
Їх обох треба послати експонатами в мавзолей!
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08.05.2025 16:36 Ответить
Першопричина, це існування Кацапії.
Невже будуть усувають?
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08.05.2025 16:33 Ответить
Ніхто не знає які такі першопричини. Лідери думок наші ніколи не розказують які такі першопричини ***** має на увазі. І наші клоуни при владі мовчать. Ну які можуть бути спільні першопричини у диктаторських росії, китаю, ірану, п. кореї, білорусі.
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08.05.2025 16:33 Ответить
Якщо треба усунути першопричину - доручіть це ЗСУ. Можна навіть завтра.
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08.05.2025 16:34 Ответить
Для усунення першопричини рашистської ,окупаційної війни в Україні,потрібно використати приклад ДСВ.Приспати правнучатого фашистського фюрера.нинішнього рашистського скаженого пса,куйла,(((Також Росія і Китай у спільній заяві закликали країни відмовитися від санкцій і силового тиску щодо КНДР. Два гандони, а особливо світове рашистське ***** котрий з благословення китайського "сунь куй в рот" з 2014 року ,використовує і силовий(війсковий).а з газовими потоками,разом із німецькою шлюхою меркель рішили і економічно душити Неньку....с..чі дітки.або "байстрюки привокзально к,рви"
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08.05.2025 16:37 Ответить
усунути паРашу з карти світу?
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08.05.2025 16:38 Ответить
Дурним трампістам і їх рудому кловану - черговий ляпас ! ......
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08.05.2025 17:00 Ответить
Все що треба знати про "нейтральність" китайців. І "хом'ячка" не чіпайте. Це я його попросив допомогти цьому дебілу путіну (обіцяв мені Київ за 3 дні - трепло), бо я "нейтральний", я не можу.
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08.05.2025 17:01 Ответить
А хто тут ше скупляється на аліекспрес?
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08.05.2025 17:02 Ответить
заглянь собі у штані. Там 100% китаські трусняки з базару
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08.05.2025 17:06 Ответить
першопричина - це кацапія
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08.05.2025 17:02 Ответить
Китай. Траст мі. Хоча кацапи вже своїм існуванням винні.
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08.05.2025 17:05 Ответить
ооо, карти на стіл)) Панда показав, хто насправді тут керує і чия це ідея
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08.05.2025 17:03 Ответить
"Росія і Китай переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини". Джерело: https://censor.net/ua/n3551137 - тобто кацапія повиння зникнути!
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08.05.2025 17:25 Ответить
Два старих під@р@са
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08.05.2025 17:27 Ответить
А причину назвали?
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08.05.2025 17:29 Ответить
Бачите якими ах*євшими очима "первопричина" дивиться на сіДзиньпіна?...
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08.05.2025 17:45 Ответить
Першопричини це пуйло, який розпочав цю війну СІкун, який її фінансує.
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08.05.2025 18:16 Ответить
Судя по тому , как куйло мельтешит , дела в лаптестане идут нехорошо.
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08.05.2025 18:26 Ответить
то Болгария и Румыния виноваты,снова первопричины.........................................*********** и китайская ***** идите *****!
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08.05.2025 18:26 Ответить
Першопричина- існування росії.
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08.05.2025 18:57 Ответить
Тобто вони пропонують вбити їх обох? Трохи дивно.Хоча реально повинно спрацювати.
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08.05.2025 18:58 Ответить
 
 