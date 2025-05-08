Китай и РФ убеждены, что для урегулирования "украинского кризиса" необходимо устранить его первопричины, - заявление
Кремлевский диктатор Владимир Путина и лидер Китая Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением, где озвучили пути для урегулирования российско-украинской войны.
Заявление Путина и Си Цзиньпина цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Так, "Россия и Китай убеждены, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины".
Путин и Си Цзиньпин отметили, что поддерживают все усилия, которые способствуют установлению мира в Украине.
Также Россия и Китай в совместном заявлении призвали страны отказаться от санкций и силового давления в отношении КНДР.
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дебилаВасиля - это сила!
божевільна божевільня
Сі Цзіньпін - усунення нафіґ з карти світу )(уйлокассапердонію;
)(уйло - ліквідація східної Європи аж до берлінської стіни.
Не будь другопричини-не проявилась би першопричина.В ідеалі -усунення двох причин.Якось так.
Так що давайте, хлопці, усувайте першопричину.
Якщо у Сі немає ножа чи пістолета, можна просто задушити, думаю Сі справиться.
Їх обох треба послати експонатами в мавзолей!
Невже будуть усувають?