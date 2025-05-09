УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14456 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця Китаю та РФ
2 474 19

Росія та Китай підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства між країнами

Путін і Сі Цзіньпін підписали угоду

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 8 травня, підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Виступаючи в Кремлі після переговорів із Сі, Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми, і що обидві країни продовжуватимуть збільшувати частку своїх національних валют, що використовуються у взаємних розрахунках.

Нагадаємо,  Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, де озвучили шляхи для врегулювання російсько-української війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін і Сі про війну в Україні: Сторони підтримують мир, але США веде "подвійне стримування"

Автор: 

Китай (4630) путін володимир (23889) росія (65415) Сі Цзіньпін (320)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
"отрив" росії від китаю ще більше поглибився. Тепер трампу можно переходить до інших світових проблем. Мабуть до переіменування Гренландії.
показати весь коментар
09.05.2025 07:07
+4
Ось вам і політики байден з трампом.Тупи ,недолугі політични імпотенти імпотенти.
показати весь коментар
09.05.2025 06:50
+4
путін йому нахєр не здався. За цей візіт сі отримає доступ до північного узбережжя росії, і ще купи преференцій і плюшок, про які ми ще не знаєм. А трамп для сі - явище тимчасове.
показати весь коментар
09.05.2025 07:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось вам і політики байден з трампом.Тупи ,недолугі політични імпотенти імпотенти.
показати весь коментар
09.05.2025 06:50 Відповісти
Не треба порівнювати Байдена з Трампом при першому Україні була надана допомога на 110 мільярди доларів і речі називались своїми іменами ,другий догоджає путіну .
показати весь коментар
09.05.2025 08:09 Відповісти
Ні,єксперти назівали цифру у 70 мільярдів.Байден таке саме чмо,як і трамп.Вони не вміють думати,програвати сітуаціі. А що в результаті у байдена-ноль.Хоча,треба ще розібратися,чому ми не взяли ленд-ліз,і чому підігрували ім у завищених цифрах допомогі.Тут цікаво.
показати весь коментар
09.05.2025 08:22 Відповісти
Люди хотя чім то допомогли, а ти тільки і можеш що всіх ображати. Мабуть с дивана навіть не встав.
показати весь коментар
09.05.2025 08:31 Відповісти
Кого я ображаю? Байдена? Яки чекав,що захоплять Украіну,бо йому так путін сказав? Так,йому велике дякуй, але толку мало.Хто тут вінен,яне знаю.Мабуть,що і ми,бо крали,як останні рік живемо,мабуть влада, що також не налазить на розум,що коілось,мабуть военни,яки не використали реванш під Харковом.
показати весь коментар
09.05.2025 08:38 Відповісти
Російсько-китайські відносини є відносно самодостатніми, тому, що тримаються на примітивному бартері, а рахують в $ . Звичайна колоніальна торгівля.
У 2024 році Росія була лідером з експорту нафти та постачання трубопровідного газу до Китаю, а також стала другою за обсягами відвантаження вугілля та третьою за експортом зрідженого природного газу.
показати весь коментар
09.05.2025 06:56 Відповісти
Поглиблення? Тобто Сі економіку Лаптеканди ще глибше дрючить буде?
показати весь коментар
09.05.2025 06:58 Відповісти
"отрив" росії від китаю ще більше поглибився. Тепер трампу можно переходить до інших світових проблем. Мабуть до переіменування Гренландії.
показати весь коментар
09.05.2025 07:07 Відповісти
100% Сі зробив Путіна улюбленою дружиною саме в пику Трампу.
показати весь коментар
09.05.2025 07:17 Відповісти
путін йому нахєр не здався. За цей візіт сі отримає доступ до північного узбережжя росії, і ще купи преференцій і плюшок, про які ми ще не знаєм. А трамп для сі - явище тимчасове.
показати весь коментар
09.05.2025 07:33 Відповісти
А ми отримаємо китайські війська в Україні
показати весь коментар
09.05.2025 07:50 Відповісти
ні, просто китайських компонентів в російській зброї стане більше.
показати весь коментар
09.05.2025 08:02 Відповісти
і навіть в ЄС ...
показати весь коментар
09.05.2025 08:20 Відповісти
Си помимо прочего, подарил Пу старинный Грамофон, и естественно все кому не лень, начали рассуждать что бы это значило, ведь многие считают что просто так они ничего не делают, во всем намеки, вот пара вариантом из интернета: 0. Ничего не значит; 1. Смени пластинку; 2. Музыку теперь заказываем мы; 3...
показати весь коментар
09.05.2025 07:26 Відповісти
Хто друг ворога - той наш ворог. Китайози нах з України.
показати весь коментар
09.05.2025 08:02 Відповісти
Китай показав хто він є насправді ,підписувати договір з злочинцем кривавим терористом тепер і сам стає співучасником злочинів проти українського народу,вісь зла оюєднуєтся.
показати весь коментар
09.05.2025 08:05 Відповісти
А то вчора нічого не було відомо про те, що, як у Середні віки, Китай це сеньйор (герцог, допустимо), а ***** з його занепадаючою Звіздорашкою це дрібний рицарчик в іржавих обладунках.
показати весь коментар
09.05.2025 08:28 Відповісти
Друзі на віки. Ху...лостан Китаю території і надра, Китай ху... лостану все що потрібно утилізувати, але жалко на це витрачати гроші
показати весь коментар
09.05.2025 08:37 Відповісти
наступна угода буде про глибоке поглиблення, далі- найглибочіше поглиблення і ще далі-про поглиблення з проникненням...
показати весь коментар
09.05.2025 08:46 Відповісти
 
 