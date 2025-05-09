Росія та Китай підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства між країнами

Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 8 травня, підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Виступаючи в Кремлі після переговорів із Сі, Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми, і що обидві країни продовжуватимуть збільшувати частку своїх національних валют, що використовуються у взаємних розрахунках.

Нагадаємо, Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, де озвучили шляхи для врегулювання російсько-української війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін і Сі про війну в Україні: Сторони підтримують мир, але США веде "подвійне стримування"