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Росія та Китай підписали угоду про поглиблення стратегічного партнерства між країнами
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін у четвер, 8 травня, підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Виступаючи в Кремлі після переговорів із Сі, Путін заявив, що російсько-китайські відносини є самодостатніми, і що обидві країни продовжуватимуть збільшувати частку своїх національних валют, що використовуються у взаємних розрахунках.
Нагадаємо, Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін виступили зі спільною заявою, де озвучили шляхи для врегулювання російсько-української війни.
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У 2024 році Росія була лідером з експорту нафти та постачання трубопровідного газу до Китаю, а також стала другою за обсягами відвантаження вугілля та третьою за експортом зрідженого природного газу.