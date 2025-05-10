Путин выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, - глава МИД Китая Ван И

Глава МИД Китая Ван И заявил, что диктатор РФ Владимир Путин во время визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина заявил о готовности начать мирные переговоры без предварительных условий.

Заявление Ван И по итогам визита Си Цзиньпина в Москву цитирует государственное агентство новостей "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису (так официальный Пекин называет войну РФ против Украины. - Ред.) и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения",- сказано в заявлении.

Также в рассказе Ван И говорится, что китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что "по украинскому вопросу" КНР приветствует все усилия, направленные на достижение мира.

Ранее агентство Bloomberg писало, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение относительно Украины. Это станет последним шагом в его попытках наладить отношения с Европой на фоне торгового эмбарго со стороны США.

Читайте также: Китай надеется, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение, - глава МИД Ван И