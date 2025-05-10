РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10272 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
9 895 46

Путин выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, - глава МИД Китая Ван И

Путин сказал Си, что готов к переговорам без предварительных условий

Глава МИД Китая Ван И заявил, что диктатор РФ Владимир Путин во время визита в Москву лидера КНР Си Цзиньпина заявил о готовности начать мирные переговоры без предварительных условий.

Заявление Ван И по итогам визита Си Цзиньпина в Москву цитирует государственное агентство новостей "Синьхуа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая по украинскому кризису (так официальный Пекин называет войну РФ против Украины. - Ред.) и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения",- сказано в заявлении.

Также в рассказе Ван И говорится, что китайский лидер Си Цзиньпин отметил, что "по украинскому вопросу" КНР приветствует все усилия, направленные на достижение мира.

Ранее агентство Bloomberg писало, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что надеется увидеть "справедливое" мирное соглашение относительно Украины. Это станет последним шагом в его попытках наладить отношения с Европой на фоне торгового эмбарго со стороны США.

Читайте также: Китай надеется, что Украина и РФ найдут решение "первопричин кризиса" и заключат мирное соглашение, - глава МИД Ван И

Автор: 

переговоры (5119) путин владимир (31920) Си Цзиньпин (312) Ван И (79)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
фотка со смыслом:
переводчик тихо шепчет на ухо Си про хйло - "это п#здеж"
выражение морды лица Си - "да я и сам понял"
показать весь комментарий
10.05.2025 21:45 Ответить
+14
Пусть }{уйло готовится к мирным переговорам с Си насчёт китайских территорий сначала в Забайкалье и в Приморье, а потом и до Урала.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:43 Ответить
+12
Окупацію української території ***** умовами не вважає.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Окупацію української території ***** умовами не вважає.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:36 Ответить
це кацапняві нюанси на безумовне припинення вогню
показать весь комментарий
10.05.2025 21:45 Ответить
наплювати з гори Арарат і на ***** і на його вислови.
в цю дурню про перемир'я тільки буба і коаліція охоче вірить.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:39 Ответить
Ти забув за Трампа.
Бо насправді, ця вся мишина возня з перемир'ям - вистава для Трампа.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:52 Ответить
ну чому ж забув? - таке кожноденне не забувається...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:01 Ответить
Тут не про переговори йдеться, а про те, як вони вестимуться:
1)путлєрівський варіант - війна йде далі і ведуться "переговори".
2)трамповаріант - війна зупиняється і починаються переговори.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:39 Ответить
Украине оба варианта подходят
показать весь комментарий
10.05.2025 22:30 Ответить
Україні? а це, власне, кому???
показать весь комментарий
11.05.2025 06:45 Ответить
воюйте-воюйте.
еще не всех на улицах переловили и еще не начали в армию тянуть женщин и подростков.
показать весь комментарий
11.05.2025 06:52 Ответить
Тебе из Сызрани конечно виднее
показать весь комментарий
11.05.2025 07:54 Ответить
Кацапе - пашьол вон - сдєсь воткі нєту!
показать весь комментарий
11.05.2025 09:31 Ответить
Розумні люди давно говорили, що ***** буде затягувати перемовини. Але їх хіба хтось слухав?
показать весь комментарий
10.05.2025 23:56 Ответить
так х у й ло открыто сказал что мир может быть к концу 2026-2027 годов, а все наслушались ржавого, что он решит за 24 часа и ждут, что вот-вот все случится.
показать весь комментарий
11.05.2025 06:51 Ответить
******* - навіть віткофф сказав шо путлєр зарвався - хоче те шо й не захопив але вже собі вписав
показать весь комментарий
10.05.2025 21:40 Ответить
і пашиняна облювати заразом
показать весь комментарий
10.05.2025 21:40 Ответить
Пусть }{уйло готовится к мирным переговорам с Си насчёт китайских территорий сначала в Забайкалье и в Приморье, а потом и до Урала.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:43 Ответить
Да там и переговоров не будет, заедут колонами и сопротивляться никто не будет, потому что все на кладбище кто мог
показать весь комментарий
10.05.2025 23:40 Ответить
А кто ещё не на кладбище, так те под китайцами (самки свинособак буквально).
И их новые опарыши тоже уже как минимум наполовину китайцы.
показать весь комментарий
11.05.2025 08:24 Ответить
В мировой игнор эту плешивую крысу:

надо особо подчеркнуть, что кремлёвская крыса сразу же начала пищать о "мирных переговорах" после того, как новый канцлер Германии объявил 6 мая о том, что федеральное правительство ФРГ немедленно выделяет колоссальную сумму 500 миллиардов евро на резкое увеличение и перевооружение немецкой армии, на срочное массированное развитие оборонной промышленности для стратегического противостояния орковской экспансии против Европы.

Только такой язык понимают моцковсие помойные крысы...
показать весь комментарий
11.05.2025 03:22 Ответить
В Германии, на счетах, лежат деньги. Эквивалент 50 трубопроводов "Северный поток". Канцлер волевым способом может распоряжаться суммой 500 миллиардов
показать весь комментарий
11.05.2025 06:15 Ответить
фотка со смыслом:
переводчик тихо шепчет на ухо Си про хйло - "это п#здеж"
выражение морды лица Си - "да я и сам понял"
показать весь комментарий
10.05.2025 21:45 Ответить
Так він це вже який раз говорить , тільки переговори без припинення вогню . А переговори виглядатимуть так , пуйло буде висуватиме ультиматуми і затягуватиме час .
показать весь комментарий
10.05.2025 21:47 Ответить
"Висловив" походить від коріння "СЛОВ(О)" -- тобто : жодних дій одне суцільне "бла-бла-бла" ... Тим більш , що китайцям вигідно що ***** продовжувала стебатися з "хатєлал" трампона й у стилі Жваніка : "ви були у Парижі" - "Ні , але я вже пів години хотів" !
Але одне ясно , що коли трампон остоточно зрозуміє, що на їм стебаюццця він дуже , дуже емоційно може дозволити бити "Хаймерсами" або "Першингами" (які без жодних бюрократій надасть по лізінгу за пару тижднів) прямо по бункеру ***** .
показать весь комментарий
10.05.2025 21:48 Ответить
Все ж таки куйло сходив у чемоданчик, не бажає загострень зі штатами, тому оцю муйню намагається впарить ...
показать весь комментарий
10.05.2025 21:48 Ответить
кацапнявим пора міняти ****** з 2го на 3го,
і шо б репа в пілотках росла.
генетіка - наука!
показать весь комментарий
10.05.2025 21:50 Ответить
путін-ху#ло і він бреше.
показать весь комментарий
10.05.2025 21:50 Ответить
Tomahawk І пускова установка нам потрібна ,
шановний Президент США , все 🙁
показать весь комментарий
10.05.2025 21:59 Ответить
радянський інспектор оглядає ракету Томагавк наземного базування, перед її знищенням після Холодної війни, згідно договору INF:



Залишились тільки підводного і надводного базування пускові: брати будете?
показать весь комментарий
10.05.2025 22:28 Ответить
То він вчора шептав товаріщу сі,а сьогодні уси піськова кажут що треба подумати і т д
показать весь комментарий
10.05.2025 22:08 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2025 22:13 Ответить
маршал победобісець!
показать весь комментарий
11.05.2025 00:34 Ответить
Маршал-Пообедал...
Хозяйственный и запасливый был маршал Бокасса: у него в холодильном цеху всегда была в большом количество филейная вырезка из ягодиц лидеров парламентской оппозиции.
показать весь комментарий
11.05.2025 03:27 Ответить
Мда, а Європі в столицях звернули увагу на цю заяву?
цитата - лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається побачити "справедливу" мирну угоду щодо України. Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою на тлі торгового ембарго з боку США...ось на це - Це стане останнім кроком у його спробах налагодити відносини з Європою???

Ця фраза свідчить, що війна в Європі є фактором не локальним...зійшлось багато інтересів. Була активність європейської дипломатії, в першу чергу зі складу G7? Якщо ні, то війна може затягнутися у вузол проблем - в часі це затягування. Цікаво що не публічно і про що не пишуть газети в Європі?
показать весь комментарий
10.05.2025 22:15 Ответить
А друга частина цитати - на тлі торгового ембарго з боку США? Між США і Китаєм торгова війна, Європа могли би бути майданчиком перемовин, щоб і сама отримала взаємовигідні умови, а війна України проти агресії путіна частина цих умов. А мовчання Китаю про війну в Європі один із гірших сценаріїв, напівперемир'я на Пасху приклад.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:24 Ответить
Дивно що не цензорі це не виділеним текстом? Питання війни-миру, кордонів і т.д. складається із трьох зовнішніх чинників - США, G6+ЄС та Китаю. Китай "третя сторона трикутника". Ситуація від 3 фінансових потоків навколо цієї війни.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:28 Ответить
Приехал на рабссею хозяин из Китая и путлер начал хвостиком махать?
показать весь комментарий
10.05.2025 22:23 Ответить
ботоксный сам это не может озвучить
показать весь комментарий
10.05.2025 23:18 Ответить
В конце года у орков резервный фонд благосостояния заканчивается,из которого они ыинансируют войну. Нельзя идти на перемирие,мы можем подвести рассею к экономическому краху уже в следующем году. Нужно нанимать иностранных наёмников и держать оборону. Россия не сможет воевать еще год
показать весь комментарий
11.05.2025 01:30 Ответить
Правильно пишет, ув. Олег Снижко о том, что Орда уже выдыхается
и не способна достичь военной победы:

тот, кто реально побеждает на поле боя, никогда не предлагает уже побеждённому противнику какие-то угрёбищные "мирные переговоры".

Реальный победитель предлагает только безоговорочную капитуляцию на условиях победителя.

А плешивая крыса на после 3-х лет полномасштабной войны против Украины со своей Второй армией мира достигла продвижения аж на 42 км и по сей день так и не дошла даже до Дружковки Донецкой области.

Это полный позорнейший обсёр, а не "победа"...

Переговоры могут быть только о том, чтобы крысиная орда убиралась вон в свои азиатские болота.
показать весь комментарий
11.05.2025 03:38 Ответить
Жєка Прігожін вже погодився на перемовини з х7йлом, всі знають чим скінчилося.
Почитайте , чи подивіться відео є у і-неті, що казав Президент Чечні Дудаєв про перемовини з рашистами, якого під час телефонних перемовин й вбили рашисти (за однією з версій).
Мінськ був теж.
Зе перемовлявся.
Що ж стільки наївних керівників країн..... х7йлу треба перемовини щоб зібрати сил й вдарити знову! Сподіваюсь Україна не гаятиме час якщо й буде припинення вогню якесь..... дуже Сподіваюсь.
показать весь комментарий
11.05.2025 01:55 Ответить
пашинян - гнoй
показать весь комментарий
11.05.2025 02:00 Ответить
венс присобленець.
ніколи своєї думки не мав і мати не буде...
показать весь комментарий
11.05.2025 03:48 Ответить
маршал пабеди, жюков
всіх покласти! - маршал!
Одесса памьятає....
показать весь комментарий
11.05.2025 04:40 Ответить
- грандпа я муху спіймав
- молодець, і шо будемо робити?
- двер відрий, я її випущю
відкрив, випустили...
різницю розуміємо, да?
показать весь комментарий
11.05.2025 04:50 Ответить
 
 