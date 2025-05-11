Путин отверг предложение перемирия с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле: "Без всяких предварительных условий"

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что предлагает Украине возобновить прямые переговоры в Турции.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ночь на воскресенье, 11 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без предварительных условий" в Стамбуле, в четверг, 15 мая.

Путин сказал, что в воскресенье, 11 мая, он поговорит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и во время разговора попросит о возможности проведения переговоров.

"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные с их стороны в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без каких-либо предварительных условий. Предлагаем начать без промедлений уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле - там, где они проводились раньше и где сделан перерыв".

Также в своем выступлении Путин впервые так называемую "СВО" назвал войной.

"Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры", – сказал российский диктатор.

В то же время во время своего выступления глава Кремля никоим образом не упомянул о предложении "Коалиции желающих" по поводу 30-дневного прекращения огня, которое должно было заработать с 12 мая.

