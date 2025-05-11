РУС
Путин отверг предложение перемирия с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле: "Без всяких предварительных условий"

Путін попонує прямі перемовини

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что предлагает Украине возобновить прямые переговоры в Турции.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ночь на воскресенье, 11 мая, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без предварительных условий" в Стамбуле, в четверг, 15 мая.

Путин сказал, что в воскресенье, 11 мая, он поговорит с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и во время разговора попросит о возможности проведения переговоров.

"Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные с их стороны в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причем, подчеркну, без каких-либо предварительных условий. Предлагаем начать без промедлений уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле - там, где они проводились раньше и где сделан перерыв".

Также в своем выступлении Путин впервые так называемую "СВО" назвал войной.

"Сейчас идут боевые действия, война. А мы предлагаем возобновить переговоры", – сказал российский диктатор.

В то же время во время своего выступления глава Кремля никоим образом не упомянул о предложении "Коалиции желающих" по поводу 30-дневного прекращения огня, которое должно было заработать с 12 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, - глава МИД Китая Ван И

+66
АХАХХАХАХХАХАХАХХАХАХАХАХ - а там буде все те саме

- російську мову верніть
- московський патріархат
- і землі віддайте

Який сенс з того?
показать весь комментарий
11.05.2025 02:01 Ответить
+61
Зато з сухумською бібізяною ...
показать весь комментарий
11.05.2025 02:01 Ответить
+58
росія повинна бути знищена
показать весь комментарий
11.05.2025 02:30 Ответить
Ти глянь, як ***** закукурікало... А коли нафта юралс опустимться до 40 баксів за бочку, то фюрер ріпоїдів і східні області віддасть.
показать весь комментарий
11.05.2025 07:37 Ответить
Ага. Карелію, Кенігсберг, Курили вже віддав...
показать весь комментарий
11.05.2025 16:13 Ответить
Закидає пробну кулю - дивіться США я теж хочу переговорів
показать весь комментарий
11.05.2025 07:46 Ответить
Ну що домовились з маніяком? Що і требувалось доказати. ***** і рашисти ніколи не відмовляться від своєї ідеї захопити всю Україну і йому переговори потрібні тільки щоб заговорювати всім зуби поки його каліч війська лізтимуть далі на Україну
показать весь комментарий
11.05.2025 08:08 Ответить
Пукін просто відкрито знущається з Трампа ("водит его за нос"😂). Скільки ще потрібно часу рудому посміховиську і його "дивовижній команді", щоб це зрозуміти?
показать весь комментарий
11.05.2025 08:20 Ответить
Думає, приїдуть Агрохімія з Дерьмаком та все порішаєм. А так звісно, тігне час і буде тянуть без "прекращенія огня".
показать весь комментарий
11.05.2025 08:27 Ответить
Трампон витер плювок ***** з морди і натхненно прорік: "Наближається великий день у відносинах між Україною та росією!Якби я був вічним президентом ,як *****,то на планеті був би рай ,котрий зображають євангєлісти,єговісти,араби ...на своїх книжках з літом і природою в гармонії.")
показать весь комментарий
11.05.2025 08:31 Ответить
Також він дружно плюнув на вчорашні заяви,зборблені вчора в Києві представниками ЄС.
показать весь комментарий
11.05.2025 08:32 Ответить
ВВХ сподобався Стамбул, а не Мінськ
показать весь комментарий
11.05.2025 08:35 Ответить
У Мінську ВВХ рятував слов'ян від англосаксів, а в Стамбулі він вже рятує православ"я.
Цитувати Лермонтова і вести розмову про "братські народи" можна було в часи Порошенко.
Це ж українським переговірникам "какая разніца". Росіяни намагаються діяти системно і підводити все під якусь основу.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:19 Ответить
"Путін відкинув копита"; коли вже дочекаємось такого заголовка.
І коротко і приємно і святково.
показать весь комментарий
11.05.2025 08:53 Ответить
Про це мріють більшість українців. Але ти пишеш не за тою адресою, за якою потрібно. Цензор не забезпечить виконання твоїх мрій. От коли б ти написав прямо Малюку і Буданову... результат був би той самий, що і на Цензор. .
показать весь комментарий
11.05.2025 15:54 Ответить
Наївно сподіватись що кривавий воєний злочинець терорист піде на якесь перемиря ,варвару мадло крові і людських страждань . Тільки ліквідація цієї паскуди може щось змінити ,варвари розуміють тільки силу.
показать весь комментарий
11.05.2025 08:56 Ответить
Путіна зупинять тільки нафта по 40 доларів за барель і потужні додаткові санкції, коли хероям СВО нічим буде платити.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:09 Ответить
путлер діє логічно. він постійно перекидає м,яч на наш бік. А чому б їх і не відновити? Лише послати туди нормальних перемовників а не Арахамій з Єрмаками і примкнувшим к ним Арестоваича. Зрозуміло, що росія захоче за базу взяти те, що ті "перемовники" наперемовляли, але тут потрібно сказати чітко-їдіть курсом свого корабля. Виставити наші нормальні умови і побачимо як росія знову заниє про 4 області. Насправлі росію війна влаштовує на 100% але і нам потрібно бути розумнішими і не валити лобом у зачинені ворота.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:16 Ответить
Путлер забив болт на Трампа та на ЄС.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:26 Ответить
Українці обрали своїм вождем не Нео, а Боневтіка. Боневтіка не розбирається в питаннях "першопричин війни". В дискусії із Звіром Апокаліпсису він навіть не Лох, а Лошара. Відповідні і перспективи всіх цих "переговорів".
показать весь комментарий
11.05.2025 09:36 Ответить
не голосувала за зє і ніколи не буду. Але скажіть: ви справді думаєте, що якби президентом був порошенко, то путін висував би інші умови?
показать весь комментарий
11.05.2025 10:33 Ответить
"що якби президентом був порошенко, то путін висував би інші умови?"
войны бы не было, условия для войны при порошенко для путина были совсем не те
показать весь комментарий
11.05.2025 10:50 Ответить
мене дивують ті , хто чомусь вважає, що при інших президентах війни б не будло. росія НІКОЛИ не змириться з фактом незалежної України. Так що війна була б при любому путіні та нашому президенті. Єдиний спосіб уникнути війни це була б своя власна армія. Армія з ******** озброєнням, власним ВПК, власними літаками та потужними ракетними військами. Все в нас було в 1991 році. І ми все це благополучно просрали. Тобто розікрали, розбазарили, порізали на металолом, передали росії. Хто це зробив? Зеленський? Ні, шановні. Це зробили Кравчук, Кучма та Ющенко за яких ми . і напевно ви. голосували. Так що бачили очі що купуваоли ,теперь їжте поки не повилазите.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:16 Ответить
"Тобто розікрали, розбазарили, порізали на металолом, передали росії. Хто це зробив? Зеленський? Ні, шановні. Це зробили Кравчук, Кучма та Ющенко"

І всі наступні.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:54 Ответить
Вже коли прийшов Янек, то все, що відноситься до армівї, вже було вкрадено.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:17 Ответить
Не все. 3 мільйони протипіхотних мін знищили в 14 - 20 роках, вже під час війни.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:21 Ответить
І гетьман також?
показать весь комментарий
11.05.2025 14:36 Ответить
.. а ти це чув у передвиборчих промовах скомороха ??? ти чув що нам потрібна зброя бо 5 !! років уже іде війна ??? ... ти чув інше , " бачу мир в очах путлера " , " зійтись пасередині ", і " майські шашлики " .. а втихаря військові заводи на 1-2 робочі дні в тиждень і зброю на продаж , челноки до криму , і дороги для путлеровських військ замість ракет .. алеж НЕВТІК !
показать весь комментарий
12.05.2025 13:54 Ответить
як пише нижче поважний пан Оліфант, "якбитологія - наука поважна"
показать весь комментарий
11.05.2025 13:10 Ответить
Якбитологія - наука поважна. Повправляймося ж і в ній.

Якби не розмінували були Чонгар, Путін мав би ті самі позиції на землі?

Якби не згорнули були ракетні програми, Путін так само надимов би щоки?

Якби не "сходились були посередині", він прагнув би другий раз зійтися посередині?
показать весь комментарий
11.05.2025 13:01 Ответить
а хіба між кримом і Україною не зберігалося сполучення? я сама не їздила, але моя сусідка їздила до мами щороку. Там були якісь труднощі, пов'язані з перевірками документів,але дорога була. Нахєр рашистам шось там заміноване-розміноване, якщо є дорога?
показать весь комментарий
11.05.2025 13:08 Ответить
Дорога, шановна пані, вузенька. Поставити недалечко десяток гармат - і можна нищити колону за колоною. А кількадесят метрів праворуч чи ліворуч - мінне поле: можна й не стріляти, самі підірвуться.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:14 Ответить
А чому б їх і не відновити, кажете ви. Але для чого пертися аж до Стамбула, в нас є багато про чудових локацій - Херсон, Куп'янськ, Вовчанськ, тут і вимога припинення вогню частково вирішиться.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:07 Ответить
Нафіга збиратись, якщо ніяких попередніх умов?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:19 Ответить
Мда, "потужно"...Повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 діб: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України Джерело: https://censor.net/ua/n3551544

Можна із впевненістю писати, що перемовини в...Женеві провалилися - США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3551549

Як це повязано? Путін висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, - глава МЗС Китаю Ван Ї Джерело: https://censor.net/ua/n3551540 В заяві немає слова перемир'я...а Щоб щось із цього вийшло 12 травня, треба щоб хтось дзвонив в Пекін уточнити позицію, справа делікатна із ситуації. "Напевно" Мелоні... не встигли чи не було, або не планувалося згідно установ формату"мирного плану" Трампа.

Заява Путіна, згідно установ КПК та тезисів зовнішньої політики лідера Сі)), заводить ситуацію в глухий кут, щоб Китай почули.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:22 Ответить
Хіба хтось мав сумнів, що ***** не потрібен мир?
Дарма бубочка меньжувався і відмовився від атаки на бєсів, на день пабєдабєсія…
показать весь комментарий
11.05.2025 09:33 Ответить
Особа, зовні схожа на Сі , прикрила своїм тілом пу і парад терористів у москві від українських дронів. Це схоже означає, що вдячний пу тепер виконуватиме вказівки лише Сі, в тому числі і про припинення вогню. Заяви пу більше не мають практичного значення. Всі питання до Сі.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:30 Ответить
Не обовʼязково по червоному майдану- можна було зробити на маацквє святковий блекаут, наприклад або навітатись туди, звідки кацапи познімали з переляку ППО для маацкви…
показать весь комментарий
11.05.2025 20:21 Ответить
"прямі переговори" не в інтересах України: путін хоче капітуляції

"без попередніх умов" значить без виводу військ з України, без створення демілітарізованої сірої зони, без підписів країн-гарантів безпеки України (знаю, що це тільки дипломатія, але й вона важлива)

те, що він пропонує з подачі трампа, Україну не влаштовує
показать весь комментарий
11.05.2025 09:41 Ответить
***** і без твого трампа це пропонував завжди. Зараз, ви трампісти, з ****** робите спільну справу, бо Україна вам, наче прищ на дупі. Якби ми капітулювали, Трамп спокійно б почав торгувати та співпрацювати з ******, про що він нещодавно казав.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:31 Ответить
ну так я хоч не приховую за кого голосував
а ти взагалі не голосувала тому твій голос це порожній звук
показать весь комментарий
11.05.2025 13:16 Ответить
Бачу ти насолоджуєшся тим пістєцом, який влаштовує нам твій бох. Ну, твоя карма тобі ще прилетить. Очікуй.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:45 Ответить
Топчуться, як табун гусей. Гуртуються, докупки. Шиї витягають! Хтось навіть шипить. А от прийде лисий в чорному костюмі з хворостиною, і підуть рядочком
показать весь комментарий
11.05.2025 09:50 Ответить
Та, раді Бога! Зрозу міло, що склад української делегації має бути повністю змінений. Покласти перед кацапами Статут ООН, Заключний акт Гельсінкі-1975, Договір про кордони і все інше, й спитати: "Ваші підписи?", "Виконуйте! Інакше, який сенс з вами про щось домовлятися?".
показать весь комментарий
11.05.2025 09:56 Ответить
Я жарена глиста мечеться. Буде висувати нові ультиматумии.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:05 Ответить
переговори від куйла і війна від куйла, а навіщо потрібна оця вся куйня від куйла???ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ І ПРОДОВЖЕННЯ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
показать весь комментарий
11.05.2025 10:37 Ответить
и как таких гондонов Земля держит?
показать весь комментарий
11.05.2025 10:38 Ответить
Путіна, як перед першою світовою війною Гітлеру, насправді активно "умиротворюють" за рахунок України.

Розклад фігур на великій шахівниці майже такий же, - на користь Кремля: перед другою світовою умовний Захід був у позиції "бойся!", намагаючись здачею сусідів умиротворити Гітлера, а США самоізолювалися; тепер же Трамп - опортуніст адвокат Путіна, - подає Путіну обнадійливо-заохочувальні сигнали "Давай, Вован..."

Тим часом весь партер світового політиканства на стороні Кремля. Хто відверто, а хто "во глубине души".

Китай - головна фігура, - на стороні Путіна. Китай ніби урівноважує умовний Захід... Зі значним потенціалом змістити терези історії на свою користь...

Китай працює на вічність, а все те, що відбувається, - навколо "українська криза", каталізується "українською кризою" - для Китаю банальна "суета сует" ************************************************************************************************************"Перемир'я" НЕРЕАЛЬНО ще і тому, що зупиняти м'ясний КОНВЕЄР для Путіна небезпечно

Зупинити можна, а запустити знову може стати неможливо.

Посилиться бродіння як в армії, так і в тилу. Розпочнеться процес похмілля, усвідомлення, вічне "Мне это надо?", Кто виноват?, Что делать?

Це вам не будівництво теремка зупинити на св'ята-вихідні, а конвеєр смерті з його вічним і природним "никто не хотел умирать".
показать весь комментарий
11.05.2025 10:44 Ответить
Все вірно, а Трамп профан і досі цього не зрозумів, буде Америка великою перед Мексікою, а перед Китаєм-Росією буде карликом. Ось до чого доводять дурні у владі.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:53 Ответить
Фюрер тепер на коні - має підтримку Китая, а Трамп в жопі.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:45 Ответить
***** смердюче умови ставить .На шибеницю **** .
показать весь комментарий
11.05.2025 10:53 Ответить
Суку.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:27 Ответить
Всьо, пістєц! ***** - властєлін колєц!
показать весь комментарий
11.05.2025 11:05 Ответить
Ну от вам і перша умова путькіна продовжувати переговори в Стамбулі.Далі будуть багато інших умов від диктатора путькіна.А 12 травня нічого не буде,про що ви разом співали.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:43 Ответить
Не факт ,що нічого не буде, можливо буде черговий ракетний обстріл,а можливо потужніший за попередні.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:37 Ответить
Ніяких перемовин без реального припинення війни. Кацапи хочуть продовжувати вбивства людей на тлі виставляння чергових ультиматумів
показать весь комментарий
11.05.2025 11:53 Ответить
Кожен день удари по москві, та розробка української ядерної зброї.Кацапи мають зникнути з планети Земля.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:07 Ответить
То чому не розробляєш і не вдаряєш? Чи, як завжди, все робити має ХТОСЬ, а ви з диванів лише будете підганяти і вимагати?
показать весь комментарий
11.05.2025 12:56 Ответить
***** предложило переговоры без единого условия, только ушаков озвучил, на основе Стамбульских договоренностей и условий по земле!!!! Почему именно Стамбульские, а не Минские или Будапештский?!
Переговоры и договора могут быть только на основе Международного права и Устава ООН, другие невозможны априори!!!
показать весь комментарий
11.05.2025 12:13 Ответить
Пуйлу пох, він як сцяв на голови ціх сцикунів так і сцить!!!! Поки не буде достатньо необхідної зброї ніякого толку не буде
показать весь комментарий
11.05.2025 12:47 Ответить
Толку не буде поки НАТО повноцінно не вступить у війну. Просто зброя вже не допоможе.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:50 Ответить
Все ж таки здається, що путін трохи збентежений пртходом до влади нового канцлера Німеччини.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:52 Ответить
Похрін йому на всіх канцлерів. Як не збирався закінчувати війну, так і не збирається.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:57 Ответить
Закінчувати не збирається, але Мерц для нього проблема
показать весь комментарий
11.05.2025 13:01 Ответить
Яка?
показать весь комментарий
11.05.2025 13:47 Ответить
Падіння цін еа нафту це як бальзам на душу.
показать весь комментарий
11.05.2025 12:54 Ответить
...а взагалі - стільки коментарів, стільки слів, думок... а мало б бути одне: пуцька, пшолнах
показать весь комментарий
11.05.2025 13:11 Ответить
І всі дружно в тцк. Не зважаючи ні на вік, ні на стать.
показать весь комментарий
11.05.2025 13:49 Ответить
Ти мене з кимось переплутало.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:23 Ответить
- і одразу в чергу до ТЦК , так ...?
показать весь комментарий
11.05.2025 14:11 Ответить
а хтось вірить що цього вдасться уникнути рано чи пізно?
показать весь комментарий
11.05.2025 14:49 Ответить
Не будьте наивными. Единственаня причина ,что дед заднюю дает- у россии заканчиваются деньги в их фонде благосостояния,из которого они финансируют войну. Если горячая фаза войны продолжится и не будут сняты санкции, их фонд закончится в декабре этого гогда, вот и все. Россиия выгодна заморозка, чтобы денег накопить
показать весь комментарий
11.05.2025 14:14 Ответить
Заднюю оно даст когда войска начнет отводить с оккупированных наших территорий,а пока он на "коне" раз пренебрегает мирными инициативами европейских лидеров,даже Трампа и отчасти друга Си...
показать весь комментарий
11.05.2025 14:40 Ответить
Мирные инициативы друга Си? Очень смешно. Китай интересует ситуация в Тайване, также важен конфликт между Индией и Пакистаном, а Украина их волнует, как тебя колумбийские повстанцы или ущемление прав аборигенов в джунглях Амазонки.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:50 Ответить
Для Китая намного важнее ситуация вокруг Ирана, потому что они у персов нефть покупают или военные базы США на Филиппинских островах, да у них целый ворох проблем, включая Латинскую Америку и Африку куда вбухали огромную кучу бабла, но Украиной они точно голову не забивают.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:05 Ответить
В какой,какой прагрессии? З берези гепнувся,свинособака?
показать весь комментарий
12.05.2025 15:06 Ответить
🤣 скільки разів цього хрича старого вже нафуй на Стамбул послали?
показать весь комментарий
11.05.2025 14:44 Ответить
Ну очікувано...
путін - єто вайна, вайна - єто путін
Не для того ліліпутін розпочинав війну щоб мирний договір підписувати з Україною.
Це єдина методичка яку знає ліліпутін - перемовини та ескалація щоб вибити кращі умови...
показать весь комментарий
11.05.2025 14:53 Ответить
Я смотрю тут все патриоьы такие пишут. Воевать до победы, никакихтуступок путину и тд....а как капнншь, так каждый комментатор то с канады пишет, то с австралии, то он инвалид старше 60 и воювати не повинен, то он воивал и умил 105000 кацапов но теперь по ранению царапины жопы или яиц демобилизован и тд....а есть тут хоть реальные военные с передовой, на ротации и тд? Отпишитесь- воевать хотите до победы?
показать весь комментарий
11.05.2025 15:54 Ответить
Кацапа, я - реальный... бо муйлуша(хутин пуй) -шьоколядний заясь, он - ласкавый мерзавесь он сладкий на все 100500...ла-ла, ла-а.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:17 Ответить
Реальним воїнам нема ні часу, ні можливості, ні інтересу сидіти на Цензорі. Тут виключно маразматичні войовничі пенси, жінки та різний заброньований непотріб. Тобто, всі ті, що самі воювати ніколи не будуть. Адекватні з"являються рідко і ненадовго. Бо тут адекватність не вітається.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:27 Ответить
До заброньованого на англоземлях... а ти у гай ходила, по квiтку ось яку! А там дерева лю-лi i все отак зозулi: "Ку-ку, ку-ку, ку-ку".
показать весь комментарий
11.05.2025 19:15 Ответить
Воістину ***** бреше кожного разу, як відкриває пащу.

"Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані з їхнього боку наприкінці 2022 року"

Несподівано Україна "перервала" переговори не в квітні 2022 року, як роzzія завжди заявляла з 2022 року, а "наприкінці" 2022 року.

Всі ж, сподіваюсь, зрозуміли, чому він так сказав?
показать весь комментарий
11.05.2025 16:58 Ответить
а для тих хто не хоче пригадувати деталі,
ось вам ясно заявлені вимоги рашки на "переговорах в четверг":
всі 4 первісні цілі СВО плюс Херсонська і Запорізька область
показать весь комментарий
11.05.2025 17:07 Ответить
ну, хз чего ожидали от Хйла Трамп и компания, а также наши хапуги, все было очевидно
показать весь комментарий
11.05.2025 20:12 Ответить
Зеля!
Якщо буде погоджено хоча б щось від москальського *****, тобі в Україні кінець!
Шибиницю для тебе Народ України поставить прямо на Хрещатику!
показать весь комментарий
12.05.2025 08:30 Ответить
***** і мир - не сумісні речі!
***** віри не було, немає й не буде!
***** пропозиції - пастка для України!
показать весь комментарий
12.05.2025 13:20 Ответить
>Також у своєму виступі Путін вперше так звану "СВО" назвав війною.

Это не так.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:29 Ответить
И где жесткие санции и оружие, обещанное Трампом и евроссыкунами?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:30 Ответить
Той хто хоче мати Свою рідну країну, то повинен воювати зі зброєю в руках. До речі і ті, хто назвали себе "Американці", це просто багато колоністів, які вирішили ризикувати життям за ту землю, яку назвали своєю. Ось так і вийшов НАРОД США. Народ це той, хто воює за свою землю.
як завгодно тут кожен може це називати - боротьбою за особисте виживання, боротьбою за своїх нащадків та братів, раціональним прийняттям ризику (прорахований ризик теорія), кличом крові, пристрастю до свободи, патріотизмом, шляхетністю чи націоналістом, прагненням до справедливості - назви вторинні. А ось необхідність ризикувати власним життям зі зброєю в руках - ось це головна та необхідна умова.

Це не порада (я не маю наміру радити іншим людям ризикувати) - це просто факт.

Євреї його наглядно довели за 2000 + 80 років: 2000 років за свою землю не воювали і їх убивали без землі. А останні 80 років за Свою землю воюють зі ЗБРОЮ В РУКАХ і тому тому є земля.
показать весь комментарий
12.05.2025 14:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 