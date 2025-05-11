УКР
5 200 65

Очікуємо, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня. Україна готова зустрічатись, - Зеленський

зеленський про готовність до переговорів

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни - це припинення вогню.

Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - наголосив він.

Також читайте: Пропозиція Путіна про прямі переговори - перший, але недостатній крок, - Макрон

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

Зеленський Володимир (25118) переговори з Росією (1395) війна в Україні (5735)
Топ коментарі
+31
Не хотіли бачити Порошенко якій вбив свого брата та іншу кацапську брехню ....

Тримайте Зеленського який закінчить війну, але з деякими ньюансами
показати весь коментар
11.05.2025 10:51 Відповісти
+23
Катання зеленського, з обслугою на саміти міру-мір, по світу, за кошти з податків Українців (бухгалтера, з ДУС і Секретаріату КМУ, знають), толку для України не дали! Від слова - ЗОВСІМ!!
показати весь коментар
11.05.2025 10:52 Відповісти
+19
ІДІОТ. А скоріше за все просто Неукраїнець якому пофіг на нас
показати весь коментар
11.05.2025 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який порушує указ про заборону вести переговори з Пу
показати весь коментар
11.05.2025 10:58 Відповісти
Схоже, він не знає про існування такого указу, хоча сам цого начебто підписав. Таварісч Єрмак не завжди каже, що приносить на підпис.
показати весь коментар
11.05.2025 11:12 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 12:19 Відповісти
Трамп спокусив кацапів економічними няшками
показати весь коментар
11.05.2025 10:46 Відповісти
козел
показати весь коментар
11.05.2025 10:47 Відповісти
Не хотіли бачити Порошенко якій вбив свого брата та іншу кацапську брехню ....

Тримайте Зеленського який закінчить війну, але з деякими ньюансами
показати весь коментар
11.05.2025 10:51 Відповісти
Катання зеленського, з обслугою на саміти міру-мір, по світу, за кошти з податків Українців (бухгалтера, з ДУС і Секретаріату КМУ, знають), толку для України не дали! Від слова - ЗОВСІМ!!
показати весь коментар
11.05.2025 10:52 Відповісти
Параша огонь не прекратит. Янелох готов сдать Украину как и весной 2022 г. в Стамбуле.
показати весь коментар
11.05.2025 10:52 Відповісти
Він готовий, але з нюансами. От лише від нього не залежить абсолютно нічого.
показати весь коментар
11.05.2025 11:14 Відповісти
Вернёмся к этому вопросу, когда будет известен состав делегации в Стамбуле. Вангую: Дерьмак, Хламидия, Умеров, Верещучка. Не хватает только гвардии лейтенанта ФСБ БакЛанова и верного бородатого членинца из Одессы- Дмитрука, который уже находится на параше.
показати весь коментар
11.05.2025 12:20 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 10:52 Відповісти
Не дочекаюсь,коли цьому ішаку пожиттєве дадуть,а краще як румунський Ніколай
показати весь коментар
11.05.2025 10:52 Відповісти
ІДІОТ. А скоріше за все просто Неукраїнець якому пофіг на нас
показати весь коментар
11.05.2025 10:52 Відповісти
тільки дійшло?
показати весь коментар
11.05.2025 10:54 Відповісти
так, так..., треба ще в очі ***** зазирнути і всьо будет харашо.
показати весь коментар
11.05.2025 10:53 Відповісти
Ну в принципі, Путін не хоче припиняти війну, хоче в Стамбулі балаболити те ж саме, що в Стамбулі минулого разу. Нейздісненні хотєлкі. Якщо Зеленський повністю обісрався на всіх фронтах та немає козирів і хоче припинити так і треба вимагати спочатку припини вогонь, потім домовляйся.
показати весь коментар
11.05.2025 10:54 Відповісти
Вимагати може, але хто ж його послухає?
показати весь коментар
11.05.2025 16:17 Відповісти
Ішак такий "герой", бо знає, що з того ніц не буде.
показати весь коментар
11.05.2025 11:02 Відповісти
Чергова локшина...
показати весь коментар
11.05.2025 11:03 Відповісти
Можеш чекати і далі.
показати весь коментар
11.05.2025 11:20 Відповісти
Не підтвердить кацапня нічого. Звичайні гебняві викрутаси. Війна з Україною для *****-це особисте.
показати весь коментар
11.05.2025 11:20 Відповісти
В'їб..ть по голові тим "арєшником", а ти далі чекай обранець "мудрого наріду"
показати весь коментар
11.05.2025 11:21 Відповісти
Ти москальська сволота та мерзота! 🤬
Якщо тільки ти, Зеленскьй, сядеш за один стіл з путіно-***** та підеш на поступки москалям, то це буде останній день у твоєму нікчемному житті! Тобі в Україні КІНЕЦЬ!
показати весь коментар
11.05.2025 11:23 Відповісти
Та невже?Смєтуни колись говорили,що в Ростов відправлять,а він смєтунам на голови пісяє шість років і довіру має 60%
показати весь коментар
11.05.2025 11:26 Відповісти
73%
показати весь коментар
11.05.2025 11:47 Відповісти
давай до окопа записывать женщин, а то заимели манеры чужими мужиками распоряжаться и слать их на живодерню
показати весь коментар
11.05.2025 15:51 Відповісти
Через років 3 війни так і буде. Бо заброньованих бугаїв-силовиків треба зберегти для придушення виступів невдоволених українців. Якщо ще залишаться в достатній кількості хто буде здатний хоча б до мирного спротиву.
показати весь коментар
11.05.2025 16:23 Відповісти
Кожній своє!
показати весь коментар
12.05.2025 08:08 Відповісти
понтЫ для приезжих... ну встретятся, ну почаёвничают вискарём... и разбегутся... отчитаются перед стрампоном, что всё в ажуре и орки не получат санкций, а мы получим расходники для Пэтриотов и ф-16... может отправят в Бельгию эскадрилью ф-35, взамен передачи Украине ф-16
показати весь коментар
11.05.2025 11:31 Відповісти
ЗЕ отримає нові вказівки напряму(не через Єрмака) знищувати Україну і далі
показати весь коментар
11.05.2025 11:36 Відповісти
Та не буде ніякого припинення вогню з боку пуйла, Зеля бреше підігруючи оманським домовленостям..війна ще не закінчиться зебілятки
показати весь коментар
11.05.2025 11:40 Відповісти
Таке враження що він взагалі не розуміє хто такий путін ,цьому злочинцйю потрібна капрітуляція України нічого не змінилось ,але хіба це може зрозуміти проросійський клоун який грає роль президента.
показати весь коментар
11.05.2025 11:40 Відповісти
Немає чого доброго від кацапів очікувати. Вони вже свою вимогу сказали. Хочуть відновлення перемовин у Стамбулі І знову брешуть, що без попередніх умов.
показати весь коментар
11.05.2025 11:45 Відповісти
"Дайтє єму сельодкі!" (Собаче сердце, Булгаков)
показати весь коментар
11.05.2025 11:46 Відповісти
Павло Розенко-

СТАМБУЛ.

📍Нагадаю, що прямі переговори з росією ЗАБОРОНЕНІ рішенням РНБО;

📍Їхати на поклон до путін і почути черговий ультиматум щодо капітуляції? А зміст?

📍 У планах путіна: ні стратегічно, ні тактично нічого не змінилося

В Стамбулі немає місця для української делегації
показати весь коментар
11.05.2025 11:54 Відповісти
Це зрозуміло, але доведеться їхати. Інакше болотні пропагандони на весь світ розтрублять про миролюбиву мошкандію і агресивну Україну, яка навіть не хоче спробувати домовитись.
показати весь коментар
11.05.2025 16:26 Відповісти
Зе на гілляку!
показати весь коментар
11.05.2025 11:57 Відповісти
Нічого їм не буде!Зелені тільки вперед ногами покинуть Банкову.Не на часі ще раз провернуть.
показати весь коментар
11.05.2025 12:30 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2025 12:26 Відповісти
Свій указ не забудь відмінити.
показати весь коментар
11.05.2025 12:43 Відповісти
Дурень думкою...
показати весь коментар
11.05.2025 14:03 Відповісти
Вся жизнь впереди,
Надейся и жди.
показати весь коментар
11.05.2025 16:40 Відповісти
Про що домовлятись?!
Адже пу чітко окреслів свої вимоги: УСУНЕННЯ ПЕРШОПРИЧИН ВІЙНИ і далі:
Скорочення ЗСУ до 85?! тис.,
заборона поставок західн.озброєння, навчань, руzzкий- державна мова+ руzzкі попи, заборона "нацистів" і т.д. і т.п.
Тобто, повна загальна демілітаризація і денаціфікація, знищення українства як такового. І через деякий час пу легко дотягнеться до Києва, адже ні армії, ні озброєння не має, чим захищатися?
І далі, використовуючи укр.ресурс, пу попре в Європу...
адже, заважає йому розширення НАТО... яке урізало зону впливу расєї...
Дик, це ж капітуляція
Так за що кров пролівали?
показати весь коментар
11.05.2025 17:36 Відповісти
Чому така агресія ? В Німеччині дійсно проживає чимало українців в основному жінки та діти, які через війну втратили все своє майно і почали з нуля.Я сам знаю таких. Вони повинні повернутися і чим вони зарадять, просто вам стане легше, що ще хтось страждає?
показати весь коментар
11.05.2025 18:15 Відповісти
Особисто про своє ставлення напишу.
Я розумію що вони поїхали де краще . Але що було зроблене ними до вторгнення ?
Вони все життя обирали російську владу, яка нищила Україну зсередини. Ржали що путін нападе. Остаточно щоб добити все, проголосували за зелених тупнів, які впустили кацапів, накрали грошей, встановили диктатуру , все інше ви знаєте.
Чому вони знищили країну і втікли , кинули решту у руїнах.
показати весь коментар
11.05.2025 18:38 Відповісти
Ви про карму? Незаперечую, що хтось з них голосував за ЗЕ та "шашлики". Але коли твою домівку зруйновано, а дітям потрібні відповідні умови то залишається мало варіантів..
показати весь коментар
11.05.2025 18:44 Відповісти
Якщо дивитись на результати виборів, то схід, південь, центр надавав зрадникам і колаборантам по 70-90 %. ті що не ходили на вибори нічим не кращі. Мовчазне піддакування кацапам. Якби вони мали українську позицію, то на вибори би пішли і голосували як треба.
показати весь коментар
11.05.2025 18:47 Відповісти
ну якась так,наголосують "шашликів", а потім питають а мене то за що..
показати весь коментар
11.05.2025 18:57 Відповісти
Моя знайома з першими вибухами втікала. Каже не збираюсь витрати за цю країну. Хоча голосувала за зе, а її рідня прихожани МП
показати весь коментар
11.05.2025 19:11 Відповісти
Ксенія , ця війна справа США та Заходу з московією ,проти України ,була накидана в проекті ,ще з 1976 р...дерібан був оформленний , тоді їм всім була потрібна як і сьогодні Україна ...московія була вже тоді слабка ,але сьогодні Україну хоче китай , більше ніж Захід ...тому ,або українців знищать ,або дадуть можливість вижити ...єдина можливість бути Україні ,був Порошенко , а 🤡, це людина фсб і він не дурень, хоча і наркоман...а за кордон виїхали 15% тих , хто не взмозі були зупинити ,масову ейфорію за "новими ліцамі" але і ті хто привів до влади, зеленого ворога теж ,от їх би і вертати, у те житт'я ,за яке вони нагалосували ...
показати весь коментар
11.05.2025 20:04 Відповісти
100500 права
показати весь коментар
11.05.2025 20:32 Відповісти
х у йла можно понять.
ну зачем ему останавливаться убивать украинцев ради разговора с зеленым недоумком, если это можно делать одновременно как в 2022
показати весь коментар
11.05.2025 19:21 Відповісти
В коментарях усе як завжди-зеклоун зрадник і таке інше. Але мало хто думає про те, що його (зе) можуть примушувати до цих "мирних" перемовин-як рудий чуб, так і європейські лідери. Без допомоги яких нам не встояти. Йому доведеться це зробити, але це усе одно нічого не змінить, бо х#йло усе одно не зупиниться і буде бажати як мінімум усієї Запорізької та Херсонської областей (разом з Донбасом). А так є шанс отримати більше західної зброї-бо зеклоун погодився на перемир'я, а х#йло-ні.
показати весь коментар
11.05.2025 19:42 Відповісти
 
 