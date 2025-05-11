Очікуємо, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня. Україна готова зустрічатись, - Зеленський

Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни - це припинення вогню.

Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.