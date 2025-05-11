Очікуємо, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня. Україна готова зустрічатись, - Зеленський
Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі у світі вже дуже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни - це припинення вогню.
Немає сенсу продовжувати вбивства навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню - повне, тривале й надійне, – починаючи відзавтра, 12 травня, і Україна готова зустрічатись", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню. Своєю чергою, Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
Тримайте Зеленського який закінчить війну, але з деякими ньюансами
Ланова и верного бородатого членинца из Одессы- Дмитрука, который уже находится на параше.
Якщо тільки ти, Зеленскьй, сядеш за один стіл з путіно-***** та підеш на поступки москалям, то це буде останній день у твоєму нікчемному житті! Тобі в Україні КІНЕЦЬ!
СТАМБУЛ.
📍Нагадаю, що прямі переговори з росією ЗАБОРОНЕНІ рішенням РНБО;
📍Їхати на поклон до путін і почути черговий ультиматум щодо капітуляції? А зміст?
📍 У планах путіна: ні стратегічно, ні тактично нічого не змінилося
В Стамбулі немає місця для української делегації
Надейся и жди.
Адже пу чітко окреслів свої вимоги: УСУНЕННЯ ПЕРШОПРИЧИН ВІЙНИ і далі:
Скорочення ЗСУ до 85?! тис.,
заборона поставок західн.озброєння, навчань, руzzкий- державна мова+ руzzкі попи, заборона "нацистів" і т.д. і т.п.
Тобто, повна загальна демілітаризація і денаціфікація, знищення українства як такового. І через деякий час пу легко дотягнеться до Києва, адже ні армії, ні озброєння не має, чим захищатися?
І далі, використовуючи укр.ресурс, пу попре в Європу...
адже, заважає йому розширення НАТО... яке урізало зону впливу расєї...
Дик, це ж капітуляція
Так за що кров пролівали?
Я розумію що вони поїхали де краще . Але що було зроблене ними до вторгнення ?
Вони все життя обирали російську владу, яка нищила Україну зсередини. Ржали що путін нападе. Остаточно щоб добити все, проголосували за зелених тупнів, які впустили кацапів, накрали грошей, встановили диктатуру , все інше ви знаєте.
Чому вони знищили країну і втікли , кинули решту у руїнах.
ну зачем ему останавливаться убивать украинцев ради разговора с зеленым недоумком, если это можно делать одновременно как в 2022