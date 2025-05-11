Ожидаем, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая. Украина готова к встречам, - Зеленский
Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня.
Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
Тримайте Зеленського який закінчить війну, але з деякими ньюансами
Ланова и верного бородатого членинца из Одессы- Дмитрука, который уже находится на параше.
Якщо тільки ти, Зеленскьй, сядеш за один стіл з путіно-***** та підеш на поступки москалям, то це буде останній день у твоєму нікчемному житті! Тобі в Україні КІНЕЦЬ!
СТАМБУЛ.
📍Нагадаю, що прямі переговори з росією ЗАБОРОНЕНІ рішенням РНБО;
📍Їхати на поклон до путін і почути черговий ультиматум щодо капітуляції? А зміст?
📍 У планах путіна: ні стратегічно, ні тактично нічого не змінилося
В Стамбулі немає місця для української делегації
Надейся и жди.
Адже пу чітко окреслів свої вимоги: УСУНЕННЯ ПЕРШОПРИЧИН ВІЙНИ і далі:
Скорочення ЗСУ до 85?! тис.,
заборона поставок західн.озброєння, навчань, руzzкий- державна мова+ руzzкі попи, заборона "нацистів" і т.д. і т.п.
Тобто, повна загальна демілітаризація і денаціфікація, знищення українства як такового. І через деякий час пу легко дотягнеться до Києва, адже ні армії, ні озброєння не має, чим захищатися?
І далі, використовуючи укр.ресурс, пу попре в Європу...
адже, заважає йому розширення НАТО... яке урізало зону впливу расєї...
Дик, це ж капітуляція
Так за що кров пролівали?
Я розумію що вони поїхали де краще . Але що було зроблене ними до вторгнення ?
Вони все життя обирали російську владу, яка нищила Україну зсередини. Ржали що путін нападе. Остаточно щоб добити все, проголосували за зелених тупнів, які впустили кацапів, накрали грошей, встановили диктатуру , все інше ви знаєте.
Чому вони знищили країну і втікли , кинули решту у руїнах.
ну зачем ему останавливаться убивать украинцев ради разговора с зеленым недоумком, если это можно делать одновременно как в 2022