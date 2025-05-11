РУС
Ожидаем, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая. Украина готова к встречам, - Зеленский

Зеленский о готовности к переговорам

Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня.

Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - подчеркнул он.

Также читайте: Предложение Путина о прямых переговорах - первый, но недостаточный шаг, - Макрон

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) переговоры с Россией (1280) война в Украине (5696)
Топ комментарии
+31
Не хотіли бачити Порошенко якій вбив свого брата та іншу кацапську брехню ....

Тримайте Зеленського який закінчить війну, але з деякими ньюансами
11.05.2025 10:51 Ответить
+23
Катання зеленського, з обслугою на саміти міру-мір, по світу, за кошти з податків Українців (бухгалтера, з ДУС і Секретаріату КМУ, знають), толку для України не дали! Від слова - ЗОВСІМ!!
11.05.2025 10:52 Ответить
+19
ІДІОТ. А скоріше за все просто Неукраїнець якому пофіг на нас
11.05.2025 10:52 Ответить
Який порушує указ про заборону вести переговори з Пу
11.05.2025 10:58 Ответить
Схоже, він не знає про існування такого указу, хоча сам цого начебто підписав. Таварісч Єрмак не завжди каже, що приносить на підпис.
11.05.2025 11:12 Ответить
11.05.2025 12:19 Ответить
Трамп спокусив кацапів економічними няшками
11.05.2025 10:46 Ответить
козел
11.05.2025 10:47 Ответить
Не хотіли бачити Порошенко якій вбив свого брата та іншу кацапську брехню ....

Тримайте Зеленського який закінчить війну, але з деякими ньюансами
11.05.2025 10:51 Ответить
Катання зеленського, з обслугою на саміти міру-мір, по світу, за кошти з податків Українців (бухгалтера, з ДУС і Секретаріату КМУ, знають), толку для України не дали! Від слова - ЗОВСІМ!!
11.05.2025 10:52 Ответить
Параша огонь не прекратит. Янелох готов сдать Украину как и весной 2022 г. в Стамбуле.
11.05.2025 10:52 Ответить
Він готовий, але з нюансами. От лише від нього не залежить абсолютно нічого.
11.05.2025 11:14 Ответить
Вернёмся к этому вопросу, когда будет известен состав делегации в Стамбуле. Вангую: Дерьмак, Хламидия, Умеров, Верещучка. Не хватает только гвардии лейтенанта ФСБ БакЛанова и верного бородатого членинца из Одессы- Дмитрука, который уже находится на параше.
11.05.2025 12:20 Ответить
11.05.2025 10:52 Ответить
Не дочекаюсь,коли цьому ішаку пожиттєве дадуть,а краще як румунський Ніколай
11.05.2025 10:52 Ответить
ІДІОТ. А скоріше за все просто Неукраїнець якому пофіг на нас
11.05.2025 10:52 Ответить
тільки дійшло?
11.05.2025 10:54 Ответить
так, так..., треба ще в очі ***** зазирнути і всьо будет харашо.
11.05.2025 10:53 Ответить
Ну в принципі, Путін не хоче припиняти війну, хоче в Стамбулі балаболити те ж саме, що в Стамбулі минулого разу. Нейздісненні хотєлкі. Якщо Зеленський повністю обісрався на всіх фронтах та немає козирів і хоче припинити так і треба вимагати спочатку припини вогонь, потім домовляйся.
11.05.2025 10:54 Ответить
Вимагати може, але хто ж його послухає?
11.05.2025 16:17 Ответить
Ішак такий "герой", бо знає, що з того ніц не буде.
11.05.2025 11:02 Ответить
Чергова локшина...
11.05.2025 11:03 Ответить
Можеш чекати і далі.
11.05.2025 11:20 Ответить
Не підтвердить кацапня нічого. Звичайні гебняві викрутаси. Війна з Україною для *****-це особисте.
11.05.2025 11:20 Ответить
В'їб..ть по голові тим "арєшником", а ти далі чекай обранець "мудрого наріду"
11.05.2025 11:21 Ответить
Ти москальська сволота та мерзота! 🤬
Якщо тільки ти, Зеленскьй, сядеш за один стіл з путіно-***** та підеш на поступки москалям, то це буде останній день у твоєму нікчемному житті! Тобі в Україні КІНЕЦЬ!
11.05.2025 11:23 Ответить
Та невже?Смєтуни колись говорили,що в Ростов відправлять,а він смєтунам на голови пісяє шість років і довіру має 60%
11.05.2025 11:26 Ответить
73%
11.05.2025 11:47 Ответить
давай до окопа записывать женщин, а то заимели манеры чужими мужиками распоряжаться и слать их на живодерню
11.05.2025 15:51 Ответить
Через років 3 війни так і буде. Бо заброньованих бугаїв-силовиків треба зберегти для придушення виступів невдоволених українців. Якщо ще залишаться в достатній кількості хто буде здатний хоча б до мирного спротиву.
11.05.2025 16:23 Ответить
Кожній своє!
12.05.2025 08:08 Ответить
понтЫ для приезжих... ну встретятся, ну почаёвничают вискарём... и разбегутся... отчитаются перед стрампоном, что всё в ажуре и орки не получат санкций, а мы получим расходники для Пэтриотов и ф-16... может отправят в Бельгию эскадрилью ф-35, взамен передачи Украине ф-16
11.05.2025 11:31 Ответить
ЗЕ отримає нові вказівки напряму(не через Єрмака) знищувати Україну і далі
11.05.2025 11:36 Ответить
Та не буде ніякого припинення вогню з боку пуйла, Зеля бреше підігруючи оманським домовленостям..війна ще не закінчиться зебілятки
11.05.2025 11:40 Ответить
Таке враження що він взагалі не розуміє хто такий путін ,цьому злочинцйю потрібна капрітуляція України нічого не змінилось ,але хіба це може зрозуміти проросійський клоун який грає роль президента.
11.05.2025 11:40 Ответить
Немає чого доброго від кацапів очікувати. Вони вже свою вимогу сказали. Хочуть відновлення перемовин у Стамбулі І знову брешуть, що без попередніх умов.
11.05.2025 11:45 Ответить
"Дайтє єму сельодкі!" (Собаче сердце, Булгаков)
11.05.2025 11:46 Ответить
Павло Розенко-

СТАМБУЛ.

📍Нагадаю, що прямі переговори з росією ЗАБОРОНЕНІ рішенням РНБО;

📍Їхати на поклон до путін і почути черговий ультиматум щодо капітуляції? А зміст?

📍 У планах путіна: ні стратегічно, ні тактично нічого не змінилося

В Стамбулі немає місця для української делегації
11.05.2025 11:54 Ответить
Це зрозуміло, але доведеться їхати. Інакше болотні пропагандони на весь світ розтрублять про миролюбиву мошкандію і агресивну Україну, яка навіть не хоче спробувати домовитись.
11.05.2025 16:26 Ответить
Зе на гілляку!
11.05.2025 11:57 Ответить
Нічого їм не буде!Зелені тільки вперед ногами покинуть Банкову.Не на часі ще раз провернуть.
11.05.2025 12:30 Ответить
11.05.2025 12:26 Ответить
Свій указ не забудь відмінити.
11.05.2025 12:43 Ответить
Дурень думкою...
11.05.2025 14:03 Ответить
Вся жизнь впереди,
Надейся и жди.
11.05.2025 16:40 Ответить
Про що домовлятись?!
Адже пу чітко окреслів свої вимоги: УСУНЕННЯ ПЕРШОПРИЧИН ВІЙНИ і далі:
Скорочення ЗСУ до 85?! тис.,
заборона поставок західн.озброєння, навчань, руzzкий- державна мова+ руzzкі попи, заборона "нацистів" і т.д. і т.п.
Тобто, повна загальна демілітаризація і денаціфікація, знищення українства як такового. І через деякий час пу легко дотягнеться до Києва, адже ні армії, ні озброєння не має, чим захищатися?
І далі, використовуючи укр.ресурс, пу попре в Європу...
адже, заважає йому розширення НАТО... яке урізало зону впливу расєї...
Дик, це ж капітуляція
Так за що кров пролівали?
11.05.2025 17:36 Ответить
Чому така агресія ? В Німеччині дійсно проживає чимало українців в основному жінки та діти, які через війну втратили все своє майно і почали з нуля.Я сам знаю таких. Вони повинні повернутися і чим вони зарадять, просто вам стане легше, що ще хтось страждає?
11.05.2025 18:15 Ответить
Особисто про своє ставлення напишу.
Я розумію що вони поїхали де краще . Але що було зроблене ними до вторгнення ?
Вони все життя обирали російську владу, яка нищила Україну зсередини. Ржали що путін нападе. Остаточно щоб добити все, проголосували за зелених тупнів, які впустили кацапів, накрали грошей, встановили диктатуру , все інше ви знаєте.
Чому вони знищили країну і втікли , кинули решту у руїнах.
11.05.2025 18:38 Ответить
Ви про карму? Незаперечую, що хтось з них голосував за ЗЕ та "шашлики". Але коли твою домівку зруйновано, а дітям потрібні відповідні умови то залишається мало варіантів..
11.05.2025 18:44 Ответить
Якщо дивитись на результати виборів, то схід, південь, центр надавав зрадникам і колаборантам по 70-90 %. ті що не ходили на вибори нічим не кращі. Мовчазне піддакування кацапам. Якби вони мали українську позицію, то на вибори би пішли і голосували як треба.
11.05.2025 18:47 Ответить
ну якась так,наголосують "шашликів", а потім питають а мене то за що..
11.05.2025 18:57 Ответить
Моя знайома з першими вибухами втікала. Каже не збираюсь витрати за цю країну. Хоча голосувала за зе, а її рідня прихожани МП
11.05.2025 19:11 Ответить
Ксенія , ця війна справа США та Заходу з московією ,проти України ,була накидана в проекті ,ще з 1976 р...дерібан був оформленний , тоді їм всім була потрібна як і сьогодні Україна ...московія була вже тоді слабка ,але сьогодні Україну хоче китай , більше ніж Захід ...тому ,або українців знищать ,або дадуть можливість вижити ...єдина можливість бути Україні ,був Порошенко , а 🤡, це людина фсб і він не дурень, хоча і наркоман...а за кордон виїхали 15% тих , хто не взмозі були зупинити ,масову ейфорію за "новими ліцамі" але і ті хто привів до влади, зеленого ворога теж ,от їх би і вертати, у те житт'я ,за яке вони нагалосували ...
11.05.2025 20:04 Ответить
100500 права
11.05.2025 20:32 Ответить
х у йла можно понять.
ну зачем ему останавливаться убивать украинцев ради разговора с зеленым недоумком, если это можно делать одновременно как в 2022
11.05.2025 19:21 Ответить
В коментарях усе як завжди-зеклоун зрадник і таке інше. Але мало хто думає про те, що його (зе) можуть примушувати до цих "мирних" перемовин-як рудий чуб, так і європейські лідери. Без допомоги яких нам не встояти. Йому доведеться це зробити, але це усе одно нічого не змінить, бо х#йло усе одно не зупиниться і буде бажати як мінімум усієї Запорізької та Херсонської областей (разом з Донбасом). А так є шанс отримати більше західної зброї-бо зеклоун погодився на перемир'я, а х#йло-ні.
11.05.2025 19:42 Ответить
 
 