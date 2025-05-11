РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9566 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
3 181 27

Предложение Путина о прямых переговорах - первый, но недостаточный шаг, - Макрон

Макрон ответил на тарифные угрозы Трампа

Предложение российского диктатора Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, является "первым шагом, но недостаточным".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Barron`s, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Безусловное прекращение огня не предшествует переговорам. Путин ищет выход, но хочет выиграть время", - сказал Макрон журналистам в Перемышле в Польше на пути из Киева домой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 суток: Совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины

Накануне Макрон побывал на саммите "Коалиции желающих" в украинской столице.

Напомним, ранее Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире: "Этот день станет великим для Украины и РФ".

Автор: 

путин владимир (31920) Стамбул (277) Макрон Эмманюэль (1413) переговоры с Россией (1280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Яких ще переговорів? Знову вислуховувати кацапську маячню про "демілітаризацію та денацифікацію" та "віддайте Запоріжжя та Херсон"?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:37 Ответить
+9
Це звичайна гебнява провокація. Дебілу Трампу заходить.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:35 Ответить
+9
Це взагалі ніякий не крок, а наполягання на своїх їбанутих рашистських амбіціях…
показать весь комментарий
11.05.2025 09:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тобто: птн-ПНХ.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:26 Ответить
Путлєр хоче за ці дні до переговорів - чи під час - ше просунутись
показать весь комментарий
11.05.2025 09:28 Ответить
Яких ще переговорів? Знову вислуховувати кацапську маячню про "демілітаризацію та денацифікацію" та "віддайте Запоріжжя та Херсон"?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:37 Ответить
В кацапів хотєлки не міняються - може США роздупляться які вони неадеквати
показать весь комментарий
11.05.2025 10:35 Ответить
путлер крутить дітворою з Європи як йому заманеться
показать весь комментарий
11.05.2025 09:31 Ответить
Це звичайна гебнява провокація. Дебілу Трампу заходить.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:35 Ответить
Пшел вон,дебил.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:03 Ответить
Це взагалі ніякий не крок, а наполягання на своїх їбанутих рашистських амбіціях…
показать весь комментарий
11.05.2025 09:35 Ответить
Если кто-то хочет увидеть работу ботоферм по формированию румынского кейса.
Ютуб-любой немецкий новостной ресурс-вчерашняя встреча Зеленского и Мерца.
Массированнейшая атака ботов по созданию альтернативной реальности, нарратив: "Мерц-разжигатель войны" "Экономка стагнирует" "Немцы нищенствуют"!!!
показать весь комментарий
11.05.2025 09:38 Ответить
Після того, як ***** відмовилось від пропозиції, треба мовчки вводити санкції і посилювати їх кожного місяця, поки сам не почне просити миру…
не треба вже слів - це агресора лише впевнює в тому, що його бояться…
показать весь комментарий
11.05.2025 09:41 Ответить
Це крок до ще більшої ескалації, треба бути останнім дурником, щоб це не розуміти. Єдина правильна відповідь, це посилити постачання Україні озброєння.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:43 Ответить
Макрон, похоже, не понимает, что для начала переговоров необходимо иметь либо преимущество над противником, либо хотя бы равные позиции.
Такой себе Наполеон!
Хотя и Бонапарт умом не особо блистал.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:53 Ответить
Макрон ведёт войну в Украине?
показать весь комментарий
11.05.2025 10:16 Ответить
Тактика ***** зрозуміла і проста як 2 пальці.
Але рижий, дементий дід на неї ведеться.
Зараз заявить що це ВЕЛИЧЕЗНИЙ прогрес, а ***** класний хлопець
показать весь комментарий
11.05.2025 09:56 Ответить
Вже заявив!
"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна «кривава баня», як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду ВЕЛИКИЙ тиждень", - написав Трамп.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:17 Ответить
Яка ще пропозиція? ***** вас послав нахер з вашим 30-ти денним перемир'ям. Вводьте санкції які обіцяли і давайте Україні зброю. Чи зараз почнеться знову соплежування і варіанти трактування слів якими ***** вас послав?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:56 Ответить
"Njet Vladimir" https://www.youtube.com/watch?v=rgbz5lI-L0U
показать весь комментарий
11.05.2025 10:00 Ответить
А прпозиція прямих перемовин і одночасний запуск "Шахедів" по мирних українських містах - достатній крок? 🤔 Що ще повинен зробити пуцин, щоб продемонструвати свою миролюбність, запустити по Україні ядеркою?
показать весь комментарий
11.05.2025 10:11 Ответить
це як в анекдоті де з лайна робили масло, і вже були пеші успіхи, тобто на хліб вже намазується але ще воняє
показать весь комментарий
11.05.2025 10:14 Ответить
)(уйло многоходовочнік.
Як можна бути такими тупими ,щоб не розуміти ,що )(уйло за ніх водить,оцю всю західну киздобратію.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:17 Ответить
Саме так, ***** їх всіх водить за ніс і всіх обдурить, а в кінці і саме себе наіпе. От побачите.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:19 Ответить
Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про поновлення прямих переговорів між РФ та Україною у Стамбулі, є "першим кроком, ДО ПІДГОТОВКИ ЧЕРГОВОГО , ШИРОКОМАСШТАБНОГО РАШИСТСЬКОГО НАСТУПУ НА УКРАЇНУ.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:28 Ответить
Ни трампу, ни хйлуо, ни кому в мире, кроме Украины не нужны переговоры и мир.
Нужна "движуха" для черни, шоу для публики, лохотрон для плебса.
За кулисами - подковерная возня, закулисные сделки.
Деньги и власть!
показать весь комментарий
11.05.2025 10:32 Ответить
В общем пока Москва не будет гореть, гореть по настоящему, Путин от своего фашистского маразма не откажется. Европа и США скорее всего снова молча проглотят, но есть еще ВСУ, ГУР и СБУ, которые продолжат денацификацию российских подонков. Кто ждал, что дед одумается, обломитесь.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:32 Ответить
***** готує літній наступ, будуть продовжувати намагатись форсувати наш могутній Дніпро. Треба зробити так, щоб він їх проковтнув. Може ще це літо протримаємося.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:16 Ответить
Ну в общем все правильно Макрон сказал, и про первый шаг, и что этого недостаточно, и что рф хочет выиграть время... но по инерции и те кто читают только заголовок, раскритиковали его
показать весь комментарий
11.05.2025 12:20 Ответить
 
 