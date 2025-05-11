Предложение Путина о прямых переговорах - первый, но недостаточный шаг, - Макрон

Предложение российского диктатора Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, является "первым шагом, но недостаточным".

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Barron`s, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Безусловное прекращение огня не предшествует переговорам. Путин ищет выход, но хочет выиграть время", - сказал Макрон журналистам в Перемышле в Польше на пути из Киева домой.

Накануне Макрон побывал на саммите "Коалиции желающих" в украинской столице.

Напомним, ранее Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире: "Этот день станет великим для Украины и РФ".