9 148 61

Полное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня как минимум на 30 суток: Совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины

Совместное заявление Туска, Стармера, Зеленского, Макрона и Мерца

По итогам встречи в Киеве в субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины согласовали совместное заявление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, совместное заявление лидеров пяти стран опубликовал в телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

"Они согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.

Они согласились, что безусловное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать лишь как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию.

Они требуют, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше.

Они подчеркнули, что это требует эффективного мониторинга, который может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами.

Они согласились, что прекращение огня должно длиться не менее 30 суток, чтобы создать пространство для дипломатии. В течение этого периода дипломатическая работа должна быть сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира.

Они приветствовали то, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживает как Европа, так и Соединенные Штаты.

Они подчеркнули чрезвычайную важность укрепления Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. Основным элементом гарантий безопасности Украины также должны стать гарантийные силы (контингент).

Они согласились: если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует применить более жесткие санкции к ее банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.

Они договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты.

Они договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G7.

Они выразили готовность и в дальнейшем укреплять оборону Украины, особенно украинскую армию. Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов", - говорится в обнародованном Зеленским заявлении.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

Зеленский Владимир (21568) Туск Дональд (778) Макрон Эмманюэль (1413) Стармер Кир (248) Фридрих Мерц (206)
+19
в цьому якраз суть путінських перемирь. йому за цей час іран та кндр балістику підвезуть
10.05.2025 22:28 Ответить
10.05.2025 22:28 Ответить
+18
Це ж було вже !... "Нада проста пєрєстать стрєлять ." "І сайдьомся гдє то посрєдінє..." По якій такій "середині" пьос смердячій ? По середині України ?!!!
10.05.2025 22:31 Ответить
10.05.2025 22:31 Ответить
+12
Цікаво буде порівняти умови того тимчасового перемир'я (а, тим більше, можливого двосторонньої угоди України з касапами) з мінськими протоколами 2014/15років.
10.05.2025 22:23 Ответить
10.05.2025 22:23 Ответить
Цікаво буде порівняти умови того тимчасового перемир'я (а, тим більше, можливого двосторонньої угоди України з касапами) з мінськими протоколами 2014/15років.
10.05.2025 22:23 Ответить
10.05.2025 22:23 Ответить
Як і кількість армії і озброєння, застосованого обома сторонами тоді і зараз.
10.05.2025 22:32 Ответить
10.05.2025 22:32 Ответить
А ось цікаве питання , заборони москалям накопичувати сили і налагоджувати логістику поки не заважають не буде ? Чи не призведе це потім до великих проблем ?
10.05.2025 22:24 Ответить
10.05.2025 22:24 Ответить
в цьому якраз суть путінських перемирь. йому за цей час іран та кндр балістику підвезуть
10.05.2025 22:28 Ответить
10.05.2025 22:28 Ответить
Добре що без перемир'я можна завадити підвезти балістику з Ірану і КНДР. Он вже українські ракети летять по Тегерану і Пхеньяну.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:34 Ответить
а до лінії фронту ти підвезеш? пуйло це робив з 2014р. зтягував все до ЛБЗ, потім атакував, а звинувачував Україну.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:47 Ответить
Кацапська і корейська балістика летить на 500 км і її до лінії фронту підвозити не треба.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:50 Ответить
в новинах мова йшла про ракети до 125 км.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:52 Ответить
В новинах багато про що йде мова, достатньо глянути які міста вже обстрілюються балістикою і їх відстань до лінії фронту або кордону.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:55 Ответить
я чомусь підозрюю, що в "мирній угоді" з москалями буде закріплено довічну окупацію захопленої ****** території України ше на більш невигідних умовах, ніж це було прописано в Мінських протоколах.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:30 Ответить
Так і буде.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:44 Ответить
мєдвєд вже послав їх план їм в дупи
показать весь комментарий
10.05.2025 22:26 Ответить
Гляньте на нашого: таке ділове, аж підстрибує.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:28 Ответить
як золотий ківін вхопив...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:30 Ответить
12.05.2025 08:28 Ответить
12.05.2025 08:28 Ответить
Ех.. Можна було б в ті далекі часи підсунути зеленому виродку якусь вбивчу наркоту, щоб воно скопитилось. Скільки людських життів було б врятовано.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:37 Ответить
🤣
показать весь комментарий
10.05.2025 22:30 Ответить
Це ж було вже !... "Нада проста пєрєстать стрєлять ." "І сайдьомся гдє то посрєдінє..." По якій такій "середині" пьос смердячій ? По середині України ?!!!
10.05.2025 22:31 Ответить
10.05.2025 22:31 Ответить
"валадимир валадимидовічь візьміть мене до себе - хочь за далгі"
показать весь комментарий
10.05.2025 22:32 Ответить
Якщо переосмислити жарти Зеленського ще у КВН,становиться зрозуміло,що моральна обробка українців на капітуляцію пішла ще з тих часів.
показать весь комментарий
11.05.2025 10:49 Ответить
саме так
показать весь комментарий
11.05.2025 12:16 Ответить
Вона, насправді, ніколи й не припинялася.
І проводилася весь час. Та ж сама "історія України", котру цілком офіційно викладають у навчальних закладах в Україні, написана не українцями і не на користь українцям.
показать весь комментарий
12.05.2025 08:24 Ответить
А може дійсно немає ніяких українців, а лише неправільниє русскіє? Ну подивіться самі. Такого відсотка дегенератів не переварить жодна нація.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:40 Ответить
Отже, буде масований ракетний удар по Україні. путін схоче показати де він має цих охочих. та й Трампа теж
показать весь комментарий
10.05.2025 22:35 Ответить
Швидше за все так і буде.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:48 Ответить
спокійніше,
це можуть бути кацапняві понти.
все базується на перекрите небо над кацапнявим яром,
але це можуть бути з великою вірогідністю кацапняві понти.
але зневажати навіть на потенційну каказламорду загрозу не треба - дітей в найбезпечніший куток і самі там не дуже і поближче до схованки...
показать весь комментарий
10.05.2025 22:54 Ответить
я єм буба, і я єм!
і жінка їсть і діти, тому мені на вас всіх,
ну як би це?
а от - санкції накласти!
показать весь комментарий
10.05.2025 22:36 Ответить
благати агресора про перемир'я це перемога? це слабкість. це бачить весь світ, що пйло верте всіх на бую, включно з трампом.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:50 Ответить
Потужно рішуче, ефектно..."і з одної карти зайти". Як це оцінити на 12 травня?
Ось - Очільник МЗС Китаю Ван Ї заявив, що диктатор РФ Володимир Путін під час візиту до Москви лідера КНР Сі Цзіньпіна заявив про готовність почати мирні переговори без попередніх умов. Джерело: https://censor.net/ua/n3551540
Чого тут немає? Слово перемир'я...

PS "і з одної карти зайти", знаєте чому 12 травня? Тому що 12 червня день незалежності росії.
показать весь комментарий
10.05.2025 22:51 Ответить
Щоб щось із цього вийшло 12 травня, треба щоб хтось дзвонив в Пекін уточнити позицію, справа делікатна із ситуації. "Напевно" Мелоні...
показать весь комментарий
11.05.2025 00:08 Ответить
Пройшла ніч, настав день - Путін відкинув пропозицію перемир'я з 12 травня і запропонував Джерело: https://censor.net/ua/n3551559

Перемовини в Женеві зайшли в глухий кут, без знака запитання...США та Китай провели перемовини у Женеві щодо припинення торгової війни, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3551549
показать весь комментарий
11.05.2025 09:24 Ответить
Просто цікаво, коли Європа (G7---) почне формувати свою чітку політичну та фінансово-економічну позицію, яка запустить рішення безпекових питань в Європі?
показать весь комментарий
11.05.2025 09:26 Ответить
Про МЗС України із "мирними планами" можна взагалі не писати...просто не дано від природи.
показать весь комментарий
11.05.2025 09:27 Ответить
збіговисько імпотентів
показать весь комментарий
10.05.2025 23:04 Ответить
Не зовсім так...тут не одна "вистава".
показать весь комментарий
10.05.2025 23:16 Ответить
Ультра Турбо Потужне занепокоєння.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:50 Ответить
Ну припустимо що ***** погодиться на те перемир'я. 30 днів пройде, а далі що?
показать весь комментарий
10.05.2025 23:51 Ответить
Вот это сильный и умный вопрос. Респект, пани Оксана.

30 дней - это всего лишь 4 выходных. А дальше что? Война идёт уже больше тысячи дней, что могут решить эти 30 дней перемирия ?
показать весь комментарий
11.05.2025 00:10 Ответить
На "горішник" може бути тільки 2 відповіді: Ленд-ліз та 2-ий фронт.
Крапка.
показать весь комментарий
10.05.2025 23:52 Ответить
Да хоть 3 фронта- это поможет? Победить россию невозможно- только ядерная война....и штаты и европа это понимают
показать весь комментарий
11.05.2025 10:03 Ответить

показать весь комментарий
11.05.2025 10:52 Ответить
Россию всегда побеждали, всегда.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:48 Ответить
Когда, на уме только русско- японская и первая мировая и то там заключен мир на не выгодных условиях россии. Разгрома не было никогда!
показать весь комментарий
11.05.2025 15:59 Ответить
Что по твоему разгром? Что по твоему победа? Сожженная мацква тоже победа? И тоже одна россия победила? Почитай на досуге: https://tsn.ua/ru/exclusive/pyat-voyn-v-kotoryh-rossiya-proigrala-sozhzhenie-moskvy-i-pozornye-kapitulyacii-2366845.html
показать весь комментарий
11.05.2025 16:12 Ответить
пітьмі - https://x.com/brewerov/status/1921286337702846645 гаплик.
показать весь комментарий
11.05.2025 00:31 Ответить
А тоді - відведення військ. Відведення і відведення.
показать весь комментарий
11.05.2025 02:12 Ответить
Как будто только дошло до них что россия не хочет останавливаться пока Украина с карты полностью не исчезнет . Россия ни когда не остановится за временных санкций так как территория дороже любых санкций .
показать весь комментарий
11.05.2025 02:41 Ответить
Як же ви клоуни дістали не вірив не вірю та не повірю жодній владі кругом брехуни гуманоїди. Поки не ліквідуємо внутрішніх ворогів зовнішніх не переможемо!
показать весь комментарий
11.05.2025 04:58 Ответить
потужне та незламне комьюнике.

что дальше? х у йлу ведь по х у й на вас
показать весь комментарий
11.05.2025 05:28 Ответить
Заяви тих що нічого не вирішують , все що можуть це робити заяви і крутити з зеленим х..лом гроші на війні.
показать весь комментарий
11.05.2025 05:36 Ответить
а потом потужные заявители прийду к
ржавой обоссаной собаке и скажут
"соблаговолите милостиво соизволить и принять нашу видение челобитную" к сведению
показать весь комментарий
11.05.2025 05:39 Ответить
Фух, ще одна заява. День пройшов не дарма
показать весь комментарий
11.05.2025 11:10 Ответить
Єдиний позитивний момент із цієї події - поява Німеччини. Ні, не тому, що вона наймогутніша нині держава Європи (до речі, неядерна). А тому, що тільки спільними зусиллями Англії, Франції та Німеччини можна зупинити сповзання світу до катастрофи (куди його почати заганяти в 1943 сралін та Ф.Д.Рузвельт). По-перше, такий союз неодмінно підтримає всі Північна Європа, Чехія, Польща й Україна, Хорватія, Словенія, Болгарія. По-друге, його можуть підтримати Італія, Японія, Респ.Корея та Країна Гаошань (Тайвань). За таких умов навіть спільні багатомільйонні армії Московії, Китаю та США, нинішніх імперій Зла, будуть приречені на неминучу поразку. Але до бойових дій справа може не дійти.
показать весь комментарий
11.05.2025 11:59 Ответить
Сначала союзнички делали все, чтобы сохранить лицо путину. Теперь делают все чтобы сохранить лицо трампу.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:20 Ответить
Почему наш лидор не в шортах и шлепках?
показать весь комментарий
11.05.2025 15:46 Ответить
Не вірююююю!!!!!!!!
показать весь комментарий
11.05.2025 16:43 Ответить
Нарешті ***** взяли за яйця спільними зусиллями!
Кацапи, шо з ******?

А те, що перемир'я підари зірвуть -- так це ж добре!
Саме цього домагається українська і європейська дипломатія.
Треба ж потратити фонд у 800 МЛРД. євро, щоб нарешті закатати фашистську ********* в асфальт.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:57 Ответить
 
 