Полное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня как минимум на 30 суток: Совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины

По итогам встречи в Киеве в субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины согласовали совместное заявление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, совместное заявление лидеров пяти стран опубликовал в телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

"Они согласились, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток.



Они согласились, что безусловное прекращение огня по определению не может быть ограничено никакими условиями. Если Россия будет выдвигать такие условия, это можно рассматривать лишь как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию.



Они требуют, чтобы прекращение огня было всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше.



Они подчеркнули, что это требует эффективного мониторинга, который может быть успешно реализован в тесной координации с Соединенными Штатами.



Они согласились, что прекращение огня должно длиться не менее 30 суток, чтобы создать пространство для дипломатии. В течение этого периода дипломатическая работа должна быть сосредоточена на определении безопасности, политических и гуманитарных основ мира.

Они приветствовали то, что призыв к прекращению огня и проведению содержательных переговоров поддерживает как Европа, так и Соединенные Штаты.



Они подчеркнули чрезвычайную важность укрепления Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. Основным элементом гарантий безопасности Украины также должны стать гарантийные силы (контингент).



Они согласились: если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует применить более жесткие санкции к ее банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот.



Они договорились принять мощный 17-й пакет санкций ЕС и скоординировать его с санкциями, которые ввела Великобритания и Норвегия, а также Соединенные Штаты.



Они договорились продолжить работу над эффективным использованием замороженных российских активов и обсудить этот вопрос на следующем саммите G7.



Они выразили готовность и в дальнейшем укреплять оборону Украины, особенно украинскую армию. Это должно предусматривать финансирование оборонной устойчивости и инвестиции в производство вооружений как в Украине, так и в европейских странах в рамках совместных проектов", - говорится в обнародованном Зеленским заявлении.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.