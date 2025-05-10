В Киеве началась встреча лидеров "Коалиции желающих"
В субботу, 10 мая, началось заседание "Коалиции желающих" в Киеве при участии европейских лидеров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
На ней присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Представители еще нескольких стран примут участие во встрече в онлайн-формате. Во время переговоров стороны должны обсудить устойчивое прекращение огня в войне РФ против Украины.
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Допомогли б організувати виготовлення (зборку) балістичних ракет на 500-1000км, то кацапи б швидко завили