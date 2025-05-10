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Новости Встреча коалиции желающих
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В Киеве началась встреча лидеров "Коалиции желающих"

В Киеве началась встреча лидеров

В субботу, 10 мая, началось заседание "Коалиции желающих" в Киеве при участии европейских лидеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

На ней присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Представители еще нескольких стран примут участие во встрече в онлайн-формате. Во время переговоров стороны должны обсудить устойчивое прекращение огня в войне РФ против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чета Зеленских и европейские лидеры в Киеве почтили память павших украинских воинов. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25588) гарантии безопасности (129) Коалиция желающих (5)


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Топ комментарии
+12
Рідна стихія Зеленського. Корпоратів, та він ведучій балабол.
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10.05.2025 12:19
+7
зібрались охочі попустодзвонити,збиралися на днях у макарона,не натринділися?
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10.05.2025 12:13
+3
Зібралися, ********* ні про що, попили-поїли, висловили стурбованість, та занепокоїння, та й роз'їхалися по своїх домівках! Потужно! Все як боневтік робить! Чекаємо вечірній відеовисер! 🤬
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10.05.2025 12:29
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зібрались охочі попустодзвонити,збиралися на днях у макарона,не натринділися?
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10.05.2025 12:13 Ответить
Рідна стихія Зеленського. Корпоратів, та він ведучій балабол.
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10.05.2025 12:19 Ответить
О, фашисти-провокатори під VPN-ом підʼїхали. Все життя кацапам ті євреї чухаються.
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10.05.2025 12:27 Ответить
Я українець, а ти троль-провокатор
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10.05.2025 13:33 Ответить
Зібралися, ********* ні про що, попили-поїли, висловили стурбованість, та занепокоїння, та й роз'їхалися по своїх домівках! Потужно! Все як боневтік робить! Чекаємо вечірній відеовисер! 🤬
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10.05.2025 12:29 Ответить
"Коалиции желающих, но немощных."
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10.05.2025 12:35 Ответить
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10.05.2025 12:40 Ответить
Дайте, бл**ь Україні балістичні ракети, немочі. Оно вже Іран готується продавати кацапам ракети, Пів.Корейці продають, аж гай шумить.
Допомогли б організувати виготовлення (зборку) балістичних ракет на 500-1000км, то кацапи б швидко завили
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10.05.2025 12:42 Ответить
Усі, як подобає, при краватках, тільки обкурений ішак в зелених калісонах.
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10.05.2025 12:46 Ответить
Українці, ви неймовірні! Ви просто космос! Але не забувайте пройти ВЛК у ТЦК. Це не означає, що вас відразу відправлять у зону бойових дій, вас всьому навчать.
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10.05.2025 12:51 Ответить
Более идиотское название, чем "Коалиция охочих" трудно придумать. Как яхту назовешь, так она и поплывет.
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10.05.2025 13:22 Ответить
Коаліція пістунів!!!
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10.05.2025 13:25 Ответить
Дайте ракети, дайте літаки, дайте снаряди, дайте, дайте, дайте. А що робить зельонскай з 5-6 менеджерами уже 4-й рік повномасштабної війни? Країна досі не переведена на воєнні рейки
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10.05.2025 13:28 Ответить
А він їх розпродував 30 років?
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10.05.2025 13:57 Ответить
 
 