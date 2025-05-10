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У Києві розпочалася зустріч лідерів "коаліції охочих"
У суботу, 10 травня, розпочалося засідання "коаліції охочих" у Києві за участі європейських лідерів.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
На ній присутні президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Представники ще кількох країн візьмуть участь у зустрічі в онлайн-форматі. Під час перемовин сторони мають обговорити стале припинення вогню у війні РФ проти України.
Топ коментарі
+8 Андрій Лавриненко
показати весь коментар10.05.2025 12:19
+6 Влад #584963
показати весь коментар10.05.2025 12:13
+2 igor shmatko
показати весь коментар10.05.2025 12:29
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Допомогли б організувати виготовлення (зборку) балістичних ракет на 500-1000км, то кацапи б швидко завили