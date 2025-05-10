У Києві розпочалася зустріч лідерів "коаліції охочих"

У суботу, 10 травня, розпочалося засідання "коаліції охочих" у Києві за участі європейських лідерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На ній присутні президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Представники ще кількох країн візьмуть участь у зустрічі в онлайн-форматі. Під час перемовин сторони мають обговорити стале припинення вогню у війні РФ проти України.

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