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Новини Зустріч коаліції охочих
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У Києві розпочалася зустріч лідерів "коаліції охочих"

У Києві почалася зустріч лідерів

У суботу, 10 травня, розпочалося засідання "коаліції охочих" у Києві за участі європейських лідерів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

На ній присутні президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Представники ще кількох країн візьмуть участь у зустрічі в онлайн-форматі. Під час перемовин сторони мають обговорити стале припинення вогню у війні РФ проти України. 

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Автор: 

Київ (19542) гарантії безпеки (129) Коаліція охочих (8)


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Топ коментарі
+8
Рідна стихія Зеленського. Корпоратів, та він ведучій балабол.
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10.05.2025 12:19
+6
зібрались охочі попустодзвонити,збиралися на днях у макарона,не натринділися?
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10.05.2025 12:13
+2
Зібралися, ********* ні про що, попили-поїли, висловили стурбованість, та занепокоїння, та й роз'їхалися по своїх домівках! Потужно! Все як боневтік робить! Чекаємо вечірній відеовисер! 🤬
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10.05.2025 12:29
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зібрались охочі попустодзвонити,збиралися на днях у макарона,не натринділися?
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10.05.2025 12:13 Відповісти
Рідна стихія Зеленського. Корпоратів, та він ведучій балабол.
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10.05.2025 12:19 Відповісти
О, фашисти-провокатори під VPN-ом підʼїхали. Все життя кацапам ті євреї чухаються.
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10.05.2025 12:27 Відповісти
Що жидло їбане хуцпате, підгорає тухес від правди, здохни худоба ****** жидівська
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10.05.2025 12:42 Відповісти
Зібралися, ********* ні про що, попили-поїли, висловили стурбованість, та занепокоїння, та й роз'їхалися по своїх домівках! Потужно! Все як боневтік робить! Чекаємо вечірній відеовисер! 🤬
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10.05.2025 12:29 Відповісти
"Коалиции желающих, но немощных."
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10.05.2025 12:35 Відповісти
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10.05.2025 12:40 Відповісти
Дайте, бл**ь Україні балістичні ракети, немочі. Оно вже Іран готується продавати кацапам ракети, Пів.Корейці продають, аж гай шумить.
Допомогли б організувати виготовлення (зборку) балістичних ракет на 500-1000км, то кацапи б швидко завили
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10.05.2025 12:42 Відповісти
купка ротшильдовських підарів зібралася, тільки ***** не вистачає
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10.05.2025 12:43 Відповісти
Усі, як подобає, при краватках, тільки обкурений ішак в зелених калісонах.
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10.05.2025 12:46 Відповісти
Українці, ви неймовірні! Ви просто космос! Але не забувайте пройти ВЛК у ТЦК. Це не означає, що вас відразу відправлять у зону бойових дій, вас всьому навчать.
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10.05.2025 12:51 Відповісти
Более идиотское название, чем "Коалиция охочих" трудно придумать. Как яхту назовешь, так она и поплывет.
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10.05.2025 13:22 Відповісти
Коаліція пістунів!!!
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10.05.2025 13:25 Відповісти
Дайте ракети, дайте літаки, дайте снаряди, дайте, дайте, дайте. А що робить зельонскай з 5-6 менеджерами уже 4-й рік повномасштабної війни? Країна досі не переведена на воєнні рейки
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10.05.2025 13:28 Відповісти
 
 