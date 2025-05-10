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Новини Фото Вшанування загиблих воїнів Зустріч коаліції охочих
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Подружжя Зеленських та європейські лідери у Києві вшанували пам’ять полеглих українських воїнів. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська разом з європейськими лідерами, які перебувають у Києві, вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць на Майдані Незалежності.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві з візитом перебувають президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Вшанували памʼять воїнів, які віддали свої життя за нашу свободу, за незалежність України. Вічна слава і вдячність героям – тим, кого вже немає поруч, але хто назавжди з нами. Вічна памʼять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну", - написав Зеленський. 

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Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Європейські лідери прибули сьогодні до Києва для участі в зустрічі "коаліції охочих".

У Києві Зеленські та лідери Європи вшанували загиблих воїнів
У Києві Зеленські та лідери Європи вшанували загиблих воїнів
У Києві Зеленські та лідери Європи вшанували загиблих воїнів
У Києві Зеленські та лідери Європи вшанували загиблих воїнів
У Києві Зеленські та лідери Європи вшанували загиблих воїнів
У Києві Зеленські та лідери Європи вшанували загиблих воїнів
У Києві Зеленські та лідери Європи вшанували загиблих воїнів

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Київ (19542) Туск Дональд (521) Макрон Емманюель (1473) Олена Зеленська (252) Стармер Кір (199) Мерц Фрідріх (94)


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А жену точно нужно было с собой брать? Все ж приехавшие без жён
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10.05.2025 11:37 Відповісти
А вже встановили, хто iх розстрiляв? Винних покарали?
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10.05.2025 11:38 Відповісти
А Єрмаки?
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10.05.2025 11:39 Відповісти
куратори не дали згоди
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10.05.2025 12:40 Відповісти
Поміняйте заголовок.🤣
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10.05.2025 11:52 Відповісти
Як же Європейці без скумбрійов?
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10.05.2025 12:14 Відповісти
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10.05.2025 12:54 Відповісти
 
 