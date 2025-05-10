Подружжя Зеленських та європейські лідери у Києві вшанували пам’ять полеглих українських воїнів. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська разом з європейськими лідерами, які перебувають у Києві, вшанували пам’ять полеглих українських захисників і захисниць на Майдані Незалежності.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
У Києві з візитом перебувають президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
"Вшанували памʼять воїнів, які віддали свої життя за нашу свободу, за незалежність України. Вічна слава і вдячність героям – тим, кого вже немає поруч, але хто назавжди з нами. Вічна памʼять тим, хто віддав життя, захищаючи Україну", - написав Зеленський.
Учасники церемонії встановили лампадки біля народного меморіалу національної пам’яті та вшанували памʼять загиблих воїнів хвилиною мовчання.
Європейські лідери прибули сьогодні до Києва для участі в зустрічі "коаліції охочих".
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