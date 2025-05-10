Мир, суверенітет України, майбутнє: Макрон озвучив мету візиту до Києва

Президент Франції Емманюель Макрон, який прибув до Києва на зустріч "коаліції охочих" 10 травня разом із європейськими колегами, заявив, що справедливий і тривалий мир в Україні починається з повного і безумовного припинення вогню.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувшись до Києва, я першою думкою звертаюся до українців. Більш як три роки ви чинили опір з дивовижною мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Бо так, тут на кону безпека нашого континенту", - зазначив Макрон.

За його словами, перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною, тому цю поїздку він здійснює разом із Німеччиною, Польщею та Великою Британією.

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Президент Франції заявив, що до української столиці він привіз три меседжі:

1. Мир.

"Справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми робимо разом зі США. Україна підтримала її ще 11 березня. Росія, зі свого боку, зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує своє вторгнення", - зауважив Макрон.

Він наголосив, якщо Москва продовжуватиме блокувати мирні ініціативи, Європа разом зі США посилить тиск на РФ.

"Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Наша єдність – наша сила. У цьому також сенс цієї подорожі: ми всі прагнемо миру", - зазначив французький президент.

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2. Суверенітет України.

"Мирна угода, яка має бути укладена, повинна гарантувати безпеку України. Саме над цим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом", - зазначив Макрон.

3. Майбутнє.

"Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна — це наш горизонт. Історія спостерігає за нами", - додав французький лідер.

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