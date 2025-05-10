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Новини Гарантії безпеки для України Зустріч коаліції охочих
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Мир, суверенітет України, майбутнє: Макрон озвучив мету візиту до Києва

Макрон прокоментував ціль візиту до Києва 10 травня

Президент Франції Емманюель Макрон, який прибув до Києва на зустріч "коаліції охочих" 10 травня разом із європейськими колегами, заявив, що справедливий і тривалий мир в Україні починається з повного і безумовного припинення вогню. 

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувшись до Києва, я першою думкою звертаюся до українців. Більш як три роки ви чинили опір з дивовижною мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Бо так, тут на кону безпека нашого континенту", - зазначив Макрон.

За його словами, перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною, тому цю поїздку він здійснює разом із Німеччиною, Польщею та Великою Британією.

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Президент Франції заявив, що до української столиці він привіз три меседжі:

1. Мир.

"Справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми робимо разом зі США. Україна підтримала її ще 11 березня. Росія, зі свого боку, зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує своє вторгнення", - зауважив Макрон.

Він наголосив, якщо Москва продовжуватиме блокувати мирні ініціативи, Європа разом зі США посилить тиск на РФ.

"Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Наша єдність – наша сила. У цьому також сенс цієї подорожі: ми всі прагнемо миру", - зазначив французький президент.

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2. Суверенітет України.

"Мирна угода, яка має бути укладена, повинна гарантувати безпеку України. Саме над цим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом", - зазначив Макрон.

3. Майбутнє.

"Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна — це наш горизонт. Історія спостерігає за нами", - додав французький лідер.

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Автор: 

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Про непорушнісь кордонів ні слова. Але пафосно.
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10.05.2025 11:05 Відповісти
Они будут бубнить, что никогда не признают аннексию и прочее бла-бла-бла. Им похер. Это не их территорию отожмут. По сути, склонение к перемирию - склонение к капитуляции, завёрнутое в красивые, заботливые слова. Это то же что делает Трамп.
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10.05.2025 11:43 Відповісти
Мінські домовленості, протоколи також були по сутті перемир'ям. От давайте порівняємо Мінські та наступні. За Мінські, нагадаю, "зрада" кричали, і дося кричать чи не всі, в т.ч. зебіли
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10.05.2025 12:58 Відповісти
А жвачка?
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10.05.2025 11:05 Відповісти
А про Будапештській меморандум нічого не згадав?
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10.05.2025 13:20 Відповісти
 
 