Мир, суверенітет України, майбутнє: Макрон озвучив мету візиту до Києва
Президент Франції Емманюель Макрон, який прибув до Києва на зустріч "коаліції охочих" 10 травня разом із європейськими колегами, заявив, що справедливий і тривалий мир в Україні починається з повного і безумовного припинення вогню.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Повернувшись до Києва, я першою думкою звертаюся до українців. Більш як три роки ви чинили опір з дивовижною мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Бо так, тут на кону безпека нашого континенту", - зазначив Макрон.
За його словами, перед обличчям російської агресії відповідь має бути колективною, тому цю поїздку він здійснює разом із Німеччиною, Польщею та Великою Британією.
Президент Франції заявив, що до української столиці він привіз три меседжі:
1. Мир.
"Справедливий і тривалий мир починається з повного та безумовного припинення вогню. Це пропозиція, яку ми робимо разом зі США. Україна підтримала її ще 11 березня. Росія, зі свого боку, зволікає, ставить умови, виграє час і продовжує своє вторгнення", - зауважив Макрон.
Він наголосив, якщо Москва продовжуватиме блокувати мирні ініціативи, Європа разом зі США посилить тиск на РФ.
"Ми вітаємо заклик президента Трампа зробити цей крок. Наша єдність – наша сила. У цьому також сенс цієї подорожі: ми всі прагнемо миру", - зазначив французький президент.
2. Суверенітет України.
"Мирна угода, яка має бути укладена, повинна гарантувати безпеку України. Саме над цим ми працювали на зустрічах у Парижі, Лондоні та сьогодні в Києві. Ми рухаємося вперед разом", - зазначив Макрон.
3. Майбутнє.
"Україна бореться за свій народ, але також і за європейський ідеал, у який ми віримо. Вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна — це наш горизонт. Історія спостерігає за нами", - додав французький лідер.
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