Мир, суверенитет Украины, будущее: Макрон озвучил цель визита в Киев
Президент Франции Эмманюэль Макрон, прибывший в Киев на встречу "Коалиции желающих" 10 мая вместе с европейскими коллегами, заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Вернувшись в Киев, я первой мыслью обращаюсь к украинцам. Более трех лет вы сопротивлялись с удивительным мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, здесь на кону безопасность нашего континента", - отметил Макрон.
По его словам, перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным, поэтому эту поездку он осуществляет вместе с Германией, Польшей и Великобританией.
Президент Франции заявил, что в украинскую столицу он привез три месседжа:
1. Мир
"Справедливый и длительный мир начинается с полного и безусловного прекращения огня. Это предложение, которое мы делаем вместе с США. Украина поддержала его еще 11 марта. Россия, со своей стороны, медлит, ставит условия, выигрывает время и продолжает свое вторжение", - отметил Макрон.
Он подчеркнул, если Москва будет продолжать блокировать мирные инициативы, Европа вместе с США усилит давление на РФ.
"Мы приветствуем призыв президента Трампа сделать этот шаг. Наше единство - наша сила. В этом также смысл этого путешествия: мы все стремимся к миру", - отметил французский президент.
2. Суверенитет Украины
"Мирное соглашение, которое должно быть заключено, должно гарантировать безопасность Украины. Именно над этим мы работали на встречах в Париже, Лондоне и сегодня в Киеве. Мы движемся вперед вместе", - отметил Макрон.
3. Будущее
"Украина борется за свой народ, но также и за европейский идеал, в который мы верим. Свободная, сильная, процветающая и европейская Украина - это наш горизонт. История наблюдает за нами", - добавил французский лидер.
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