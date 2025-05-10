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Новости Встреча коалиции желающих
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В Киев прибыли Мерц, Макрон, Стармер и Туск

Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев 10 мая

Утром 10 мая в Киев с визитом прибыли новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшее цементирование европейской солидарности и поддержку Украины", - сказал Сибига на вокзале.

Смотрите также: "В пути в Киев": Макрон и Мерц объявили о поездке в Украину на встречу "Коалиции желающих" вместе с союзниками. ФОТО

Автор: 

Туск Дональд (741) Макрон Эмманюэль (1316) Стармер Кир (197) Фридрих Мерц (92)


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Топ комментарии
+27
Як би не ці імпотенти ви б зараз бул поховані під завалами власного будинку або десь у дворі на дитячому майданчику разом зі своїми рідними і сусідами.Якщо не маєте поваги то хоча б майте трішки вдячності до людей які вам ні чого не винні,а допомагають лиш тому що розуміють що не можуть стояти осторонь коли вбивають невиних людей
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10.05.2025 09:09
+14
Хто б там що не казав, але це потужно. Особливо в порівнянні з тим непотрібом що куйло вчора назбирало. Але Єрбіга Семак зайве.
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10.05.2025 08:56
+13
У вас мабуть всі "імпотенти", окрім шашличного лідера? Могли б просто подякувати тим, завдяки кому 1 євро не коштує в Україні 200 гривень.
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10.05.2025 09:15
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А ішак вже готовий до зустрічі?
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10.05.2025 08:53 Ответить
Єрмак у піджаку, курва зраджує потужний стиль лідора незламності.
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10.05.2025 08:55 Ответить
Замаскувався. Золотий медальон шукає.
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10.05.2025 08:57 Ответить
Хто б там що не казав, але це потужно. Особливо в порівнянні з тим непотрібом що куйло вчора назбирало. Але Єрбіга Семак зайве.
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10.05.2025 08:56 Ответить
Венчірка імпотентів. Мелоні все про них зрозуміла, тому вирішила потусути онлайн.
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10.05.2025 08:58 Ответить
Як би не ці імпотенти ви б зараз бул поховані під завалами власного будинку або десь у дворі на дитячому майданчику разом зі своїми рідними і сусідами.Якщо не маєте поваги то хоча б майте трішки вдячності до людей які вам ні чого не винні,а допомагають лиш тому що розуміють що не можуть стояти осторонь коли вбивають невиних людей
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10.05.2025 09:09 Ответить
Ну, из моральных и совестливых соображений они помогают в последнюю очередь, а в остальном да, даже без той "импотеннтной" помощи Украина уже проиграла бы. Но все же, они могли бы без особого напряга и большого риска помогать больше, почему не делаю не могу понять уже четвертый год, одни лишь предположения, от обнадеживающих до не очень.
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10.05.2025 09:23 Ответить
Досі ше на трампона оглядаються. Шкода, що пана Карні нема тут; це було б додатковою відповіддю трампону того, що він раніше йому відповів.
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10.05.2025 09:37 Ответить
Яким чином вони мали більше допомагати? Їхні армії атрофовані півстолітнім застоєм.
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10.05.2025 09:56 Ответить
Вони мають технології які нам конче потрібні ,особливо це Франції стосується.Але тут проблема в наших керівниках які не вміють домовитися, щоб отримати бажане для країни.
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10.05.2025 11:15 Ответить
За свою страну боятся, бо не дурні. Никто не был готов к такой полномасштабной войне, даже Запад.
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10.05.2025 10:12 Ответить
почему "наши" судьи депутаты чиновники министры главы госпредприятий наглядовых рад и тп получают месячную миллионную зарплату и тратят ее на себя халупы и тачки а не покупают\делают дроны по ночам или, там, пром оборудование, а какие-то французы, которые приехали хз откуда - должны помогать. им, наверное, и ближе есть кому помочь для плюса в карму.
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10.05.2025 11:09 Ответить
Певно тому,що наш "король відосів" вдягається як кімченин,але замість все для перемоги, організував циркові вистави для задоволення плебсу.
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10.05.2025 11:20 Ответить
У вас мабуть всі "імпотенти", окрім шашличного лідера? Могли б просто подякувати тим, завдяки кому 1 євро не коштує в Україні 200 гривень.
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10.05.2025 09:15 Ответить
👍 Достойный ответ! Спасение утопающих дело рук самих утопающих ... как-то так ... Ни фига не делали, деньги пилили , а мудрый нарид при постоянной угрозе с севера еще и понавыбирает себе правительство из цирка ...
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10.05.2025 10:04 Ответить
А на якій станції Туск зіскочив з потяга?
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10.05.2025 08:59 Ответить
Нігуя собі! - писали шо в Україну ніякий .... не приїде - як на мене це сильний посил Європи
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10.05.2025 09:02 Ответить
От ЕС, а вот от США... Си приехал к Ху, а Тр к Зе не приехал... видать западло ему
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10.05.2025 09:15 Ответить
У нього суботній вікенд у гольф-клубі,там віткоф йому розминає плечі перед подачею і розповідає байки який він великий лідер всесвіту, все порішав- Іран відмовився навіть думати про я/з, а РФ путіна стала на шлях добра і справедливого миру.
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10.05.2025 11:28 Ответить
Справжнім друзям респект за підтримку України у дуже важкій війні з рашистськім рєйхам...
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10.05.2025 09:11 Ответить
Хто такий Єрмак?
Зеленський потужно спить і ігнорує Макрона, Мерца, Стармера і Туска???
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10.05.2025 09:15 Ответить
Він новий відосік записує потужний ,зайнятий
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10.05.2025 10:25 Ответить
Адмін, зайди та повидаляй бруд на союзників, який ллє кацапська ботва та місцеві недорозвинені.
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10.05.2025 09:16 Ответить
Таку поважну делегацію зустрічає ларьочник-канцелярист і його домашня собачка-міністр.
Яке ганьбище.
А наш небритий дурник з бейджиком "президент" мабуть відмокає після чергового....
Навіть Єрмак вже допетрав, що європейські політики - не пацани з ларьочного базару - і натяг костюма з краваткою. Коли вже опудало "президента" перевдягнуть не у сконд-хенд?
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10.05.2025 09:16 Ответить
А можливо він в цей час за шашликами наглядає, завхоз довірив, ну тими майськими.
Стратегія !
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10.05.2025 10:05 Ответить
Читаю коментарі-відчуваю іспанський сором. Для чого поливати помиями Франція, Німеччину Польщу і британію? Тут правильно підмітили-якби не ці країни, давно би вже Україна знаходилась під розвалинами, як Бахмут. Є категорія коментаторів, яким обов'язково потрібно навалити кучу г****, просто лиш би звільнити свій кишечник. Тьфу.
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10.05.2025 09:21 Ответить
Оля, що вам винні Німеччина з Францією? Які "обязатєльства" вони мають перед Україною?
Йдіть краще борщами займайтесь чи "щамі", бо вони вам точно ближчі.
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10.05.2025 09:32 Ответить
А пані Мелоні місцеві комуняки до Києва не відпустили?
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10.05.2025 09:27 Ответить
Мелони из трамповской колоды, сейчас на распутье. Товарищ гадит Европе.
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10.05.2025 09:48 Ответить
Степан, Ви хочете, щоб Мелоні приїхала до Києва і дала нашому президенту пораду, нагадавши слова Муссоліні: "Для порятунку Італії треба розстріляти пару десятків депутатів"?😃
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10.05.2025 10:25 Ответить
Чотирьох глав держав і урядів провідних Європейських країн зустрічає єрмак?!

То що єрмак у нас президент! Чи зеленський вважає що зустрічати цих людей нижче його гідності?
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10.05.2025 09:49 Ответить
У зелупи будун,він вчора Дєнь пабєди празнавал,і можливо хильнув зайвого і можливо штани порохом пропахли...
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10.05.2025 11:29 Ответить
Яке показове фото. Єрмак десь стоїть у стороні...
Де зейло?
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10.05.2025 09:58 Ответить
В піонерський табір приїхали дорослі...
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10.05.2025 10:03 Ответить
Дорослий сидить в Білому домі, і по ітогу вся ця зелупонь знову переадресується до нього, бо самі вони - ніхто.
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10.05.2025 10:35 Ответить
Знову ж таки, що в такій компанії робить завгосп? Чи наш в
Верховний імпотент вже зовсім ні на що не здатний...
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10.05.2025 10:14 Ответить
Агент "Козир" вимушений посміхатись...
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10.05.2025 10:16 Ответить
Поважну делегацію зустрів гівняк, їх це не обурило? Від цього ларьочника сморід розповсюдився по всій Україні.
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10.05.2025 10:34 Ответить
Наші вітання.
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10.05.2025 11:03 Ответить
 
 