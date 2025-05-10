В Киев прибыли Мерц, Макрон, Стармер и Туск
Утром 10 мая в Киев с визитом прибыли новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшее цементирование европейской солидарности и поддержку Украины", - сказал Сибига на вокзале.
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+27 Максім ХОЙ #398010
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+14 Aleksander Lukashenko
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+13 Adam Zhorzhevych #594986
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Зеленський потужно спить і ігнорує Макрона, Мерца, Стармера і Туска???
Яке ганьбище.
А наш небритий дурник з бейджиком "президент" мабуть відмокає після чергового....
Навіть Єрмак вже допетрав, що європейські політики - не пацани з ларьочного базару - і натяг костюма з краваткою. Коли вже опудало "президента" перевдягнуть не у сконд-хенд?
Стратегія !
Йдіть краще борщами займайтесь чи "щамі", бо вони вам точно ближчі.
То що єрмак у нас президент! Чи зеленський вважає що зустрічати цих людей нижче його гідності?
Де зейло?
Верховний імпотент вже зовсім ні на що не здатний...