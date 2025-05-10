В Киев прибыли Мерц, Макрон, Стармер и Туск

Утром 10 мая в Киев с визитом прибыли новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

На вокзале в Киеве европейских лидеров встретили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня будет насыщенный день. Чрезвычайно важные встречи. Мы приветствуем в Украине четырех европейских лидеров, лидеров "коалиции решительных". Поэтому ожидаем важные решения, ожидаем дальнейшее цементирование европейской солидарности и поддержку Украины", - сказал Сибига на вокзале.

Смотрите также: "В пути в Киев": Макрон и Мерц объявили о поездке в Украину на встречу "Коалиции желающих" вместе с союзниками. ФОТО