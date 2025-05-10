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До Києва прибули Мерц, Макрон, Стармер та Туск
Зранку 10 травня до Києва з візитом прибули новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
На вокзалі у Києві європейських лідерів зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України", - сказав Сибіга на вокзалі.
Топ коментарі
+3 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар10.05.2025 09:09
+3 Александр Чуднивец #474549
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+2 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар10.05.2025 08:56
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В правой верхней четверти разворота.
Зеленський потужно спить і ігнорує Макрона, Мерца, Стармера і Туска???
Яке ганьбище.
А наш небритий дурник з бейджиком "президент" мабуть відмокає після чергового....
Навіть Єрмак вже допетрав, що європейські політики - не пацани з ларьочного базару - і натяг костюма з краваткою. Коли вже опудало "президента" перевдягнуть не у сконд-хенд?