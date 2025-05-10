До Києва прибули Мерц, Макрон, Стармер та Туск

Зранку 10 травня до Києва з візитом прибули новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

На вокзалі у Києві європейських лідерів зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України", - сказав Сибіга на вокзалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелоні візьме участь у саміті "коаліції рішучих" онлайн