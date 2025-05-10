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До Києва прибули Мерц, Макрон, Стармер та Туск

Мерц, Макрон, Стармер прибули до Києва 10 травня

Зранку 10 травня до Києва з візитом прибули новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

На вокзалі у Києві європейських лідерів зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів "коаліції рішучих". Тому очікуємо важливі рішення, очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України", - сказав Сибіга на вокзалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мелоні візьме участь у саміті "коаліції рішучих" онлайн

Автор: 

Туск Дональд (521) Макрон Емманюель (1473) Стармер Кір (199) Мерц Фрідріх (94)


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Топ коментарі
+3
Як би не ці імпотенти ви б зараз бул поховані під завалами власного будинку або десь у дворі на дитячому майданчику разом зі своїми рідними і сусідами.Якщо не маєте поваги то хоча б майте трішки вдячності до людей які вам ні чого не винні,а допомагають лиш тому що розуміють що не можуть стояти осторонь коли вбивають невиних людей
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10.05.2025 09:09
+3
Справжнім друзям респект за підтримку України у дуже важкій війні з рашистськім рєйхам...
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10.05.2025 09:11
+2
Хто б там що не казав, але це потужно. Особливо в порівнянні з тим непотрібом що куйло вчора назбирало. Але Єрбіга Семак зайве.
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10.05.2025 08:56
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А ішак вже готовий до зустрічі?
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10.05.2025 08:53 Відповісти
Єрмак у піджаку, курва зраджує потужний стиль лідора незламності.
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10.05.2025 08:55 Відповісти
Замаскувався. Золотий медальон шукає.
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10.05.2025 08:57 Відповісти
Хто б там що не казав, але це потужно. Особливо в порівнянні з тим непотрібом що куйло вчора назбирало. Але Єрбіга Семак зайве.
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10.05.2025 08:56 Відповісти
Приехали уламывать на капитуляци. суки.
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10.05.2025 08:56 Відповісти
Суки у тебя в свидетельстве о рождении указаны.
В правой верхней четверти разворота.
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10.05.2025 09:00 Відповісти
Венчірка імпотентів. Мелоні все про них зрозуміла, тому вирішила потусути онлайн.
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10.05.2025 08:58 Відповісти
Як би не ці імпотенти ви б зараз бул поховані під завалами власного будинку або десь у дворі на дитячому майданчику разом зі своїми рідними і сусідами.Якщо не маєте поваги то хоча б майте трішки вдячності до людей які вам ні чого не винні,а допомагають лиш тому що розуміють що не можуть стояти осторонь коли вбивають невиних людей
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10.05.2025 09:09 Відповісти
Ну, из моральных и совестливых соображений они помогают в последнюю очередь, а в остальном да, даже без той "импотеннтной" помощи Украина уже проиграла бы. Но все же, они могли бы без особого напряга и большого риска помогать больше, почему не делаю не могу понять уже четвертый год, одни лишь предположения, от обнадеживающих до не очень.
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10.05.2025 09:23 Відповісти
такие мощные лидеры обязательно найдут способ аннигилировать оркостан
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10.05.2025 09:10 Відповісти
У вас мабуть всі "імпотенти", окрім шашличного лідера? Могли б просто подякувати тим, завдяки кому 1 євро не коштує в Україні 200 гривень.
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10.05.2025 09:15 Відповісти
А на якій станції Туск зіскочив з потяга?
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10.05.2025 08:59 Відповісти
Нігуя собі! - писали шо в Україну ніякий .... не приїде - як на мене це сильний посил Європи
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10.05.2025 09:02 Відповісти
От ЕС, а вот от США... Си приехал к Ху, а Тр к Зе не приехал... видать западло ему
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10.05.2025 09:15 Відповісти
тоже хотят кусок чегой-то откусить
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10.05.2025 09:04 Відповісти
Справжнім друзям респект за підтримку України у дуже важкій війні з рашистськім рєйхам...
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10.05.2025 09:11 Відповісти
Хто такий Єрмак?
Зеленський потужно спить і ігнорує Макрона, Мерца, Стармера і Туска???
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10.05.2025 09:15 Відповісти
Адмін, зайди та повидаляй бруд на союзників, який ллє кацапська ботва та місцеві недорозвинені.
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10.05.2025 09:16 Відповісти
Таку поважну делегацію зустрічає ларьочник-канцелярист і його домашня собачка-міністр.
Яке ганьбище.
А наш небритий дурник з бейджиком "президент" мабуть відмокає після чергового....
Навіть Єрмак вже допетрав, що європейські політики - не пацани з ларьочного базару - і натяг костюма з краваткою. Коли вже опудало "президента" перевдягнуть не у сконд-хенд?
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10.05.2025 09:16 Відповісти
Читаю коментарі-відчуваю іспанський сором. Для чого поливати помиями Франція, Німеччину Польщу і британію? Тут правильно підмітили-якби не ці країни, давно би вже Україна знаходилась під розвалинами, як Бахмут. Є категорія коментаторів, яким обов'язково потрібно навалити кучу г****, просто лиш би звільнити свій кишечник. Тьфу.
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10.05.2025 09:21 Відповісти
 
 