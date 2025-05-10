УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4312 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч коаліції охочих
121 0

Мелоні візьме участь у саміті "коаліції рішучих" онлайн

Мелоні братиме участь у саміті Коаліції охочих

Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні візьме участь у саміті Коаліції охочих, який відбудеться 10 травня в Києві. Політикиня доєднається до зустрічі онлайн.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на пресслужбу уряду Італії, інформує Цензор.НЕТ.

В уряді Італії розповіли, що Мелоні о 10:30 за Києвом візьме участь у "відеоконференції з європейськими лідерами щодо миру та безпеки в Україні".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей у межах "Коаліції охочих", що відбудуться 10 травня. Деталі щодо формату та місця проведення зустрічей наразі не уточнюються.

Читайте також: Триденного перемир’я, оголошеного Путіним, явно недостатньо, - Мелоні

Автор: 

Італія (1574) Мелоні Джорджа (142) Коаліція охочих (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 