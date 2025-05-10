Мелоні візьме участь у саміті "коаліції рішучих" онлайн
Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні візьме участь у саміті Коаліції охочих, який відбудеться 10 травня в Києві. Політикиня доєднається до зустрічі онлайн.
Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на пресслужбу уряду Італії, інформує Цензор.НЕТ.
В уряді Італії розповіли, що Мелоні о 10:30 за Києвом візьме участь у "відеоконференції з європейськими лідерами щодо миру та безпеки в Україні".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей у межах "Коаліції охочих", що відбудуться 10 травня. Деталі щодо формату та місця проведення зустрічей наразі не уточнюються.
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