Мелони примет участие в саммите "Коалиции желающих" онлайн

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в саммите Коалиции желающих, который состоится 10 мая в Киеве. Политик присоединится к встрече онлайн.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на пресс-службу правительства Италии, информирует Цензор.НЕТ.

В правительстве Италии рассказали, что Мелони в 10:30 по Киеву примет участие в "видеоконференции с европейскими лидерами по миру и безопасности в Украине".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встречам в рамках "Коалиции желающих", которые состоятся 10 мая. Детали относительно формата и места проведения встреч пока не уточняются.

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