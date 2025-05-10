Мелони примет участие в саммите "Коалиции желающих" онлайн
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в саммите Коалиции желающих, который состоится 10 мая в Киеве. Политик присоединится к встрече онлайн.
Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на пресс-службу правительства Италии, информирует Цензор.НЕТ.
В правительстве Италии рассказали, что Мелони в 10:30 по Киеву примет участие в "видеоконференции с европейскими лидерами по миру и безопасности в Украине".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встречам в рамках "Коалиции желающих", которые состоятся 10 мая. Детали относительно формата и места проведения встреч пока не уточняются.
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