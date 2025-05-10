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Новости Встреча коалиции желающих
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Мелони примет участие в саммите "Коалиции желающих" онлайн

Мелони примет участие в саммите Коалиции желающих

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в саммите Коалиции желающих, который состоится 10 мая в Киеве. Политик присоединится к встрече онлайн.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на пресс-службу правительства Италии, информирует Цензор.НЕТ.

В правительстве Италии рассказали, что Мелони в 10:30 по Киеву примет участие в "видеоконференции с европейскими лидерами по миру и безопасности в Украине".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встречам в рамках "Коалиции желающих", которые состоятся 10 мая. Детали относительно формата и места проведения встреч пока не уточняются.

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Автор: 

Италия (1645) Джорджа Мелони (114) Коалиция желающих (5)


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На Мелоні приємно дивитись - італьянка . Не те що та гробова шафа Меркель
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10.05.2025 05:09 Ответить
Заголовок - Коаліція рішучих.
Перше речення - коаліція охочих.
Напишіть - коаліція стурбованих, не прогадаєте!
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10.05.2025 06:35 Ответить
 
 