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Новости Встреча коалиции желающих
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Зеленский: 10 мая состоятся встречи "Коалиции желающих"

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встречам в рамках так называемой "Коалиции желающих", которые состоятся 10 мая.

Об этом он заявил во время обращения к лидерам стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) 9 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам главы государства, коалиция объединяет государства, которые готовы поддержать присутствие иностранного военного контингента на территории Украины. Зеленский подчеркнул важность того, чтобы эта коалиция была мощной и способной гарантировать безопасность в соответствии с общим видением.

"Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы - это поможет усилить всю существующую архитектуру безопасности", - отметил президент.

Детали относительно формата и места проведения встреч пока не уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К "Коалиции желающих" готовы присоединиться 10-12 стран, - Палиса

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Коалиция желающих (5)


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Трибунал по тобі плаче
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09.05.2025 17:26 Ответить
що за коаліція охочих?

ніби ж була коаліція #неохочих, #нерішучих, #після_війни_охочих, #охочих_коли_вже_не_треба , а про охочих щось нечутно
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09.05.2025 17:29 Ответить
що з Уукраїною коли землі вернеш які втратив і людей на окупованих територіях Маріуполі, Мелітополі, Бердянську? - продав за свою каденцію - Трампу?
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09.05.2025 17:29 Ответить
Нема потреби, Мерц сказав, шо на вихідних вже мир буде, розходьтеся
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09.05.2025 17:37 Ответить
А Коаліцію Сміливих, Потужних, Незламних, Бажаючих, Прагнучих, чому не запросили?
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09.05.2025 18:36 Ответить
А з Порохом зустрітись таки не бажає. Бо пронос починається чк побачить його Постать. Засранчик ти, наш віслоухий !
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09.05.2025 18:39 Ответить
Коаліція охочих.
Охочих до чого?
Шарпнути по 100 грам на шару?!
Чергове грандіозне ніх#я від найвеличнішого пі.араса.
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09.05.2025 18:44 Ответить
 
 