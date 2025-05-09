Зеленский: 10 мая состоятся встречи "Коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к встречам в рамках так называемой "Коалиции желающих", которые состоятся 10 мая.

Об этом он заявил во время обращения к лидерам стран Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) 9 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По словам главы государства, коалиция объединяет государства, которые готовы поддержать присутствие иностранного военного контингента на территории Украины. Зеленский подчеркнул важность того, чтобы эта коалиция была мощной и способной гарантировать безопасность в соответствии с общим видением.

"Я уверен: Европа только выиграет от такой командной работы - это поможет усилить всю существующую архитектуру безопасности", - отметил президент.

Детали относительно формата и места проведения встреч пока не уточняются.

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