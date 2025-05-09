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Новини Зустріч коаліції охочих
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Зеленський: 10 травня відбудуться зустрічі "коаліції охочих"

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей у рамках так званої "коаліції охочих", що відбудуться 10 травня.

Про це він заявив під час звернення до лідерів країн Обʼєднаного експедиційного корпусу (JEF) 9 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами глави держави, коаліція об'єднує держави, які готові підтримати присутність іноземного військового контингенту на території України. Зеленський підкреслив важливість того, щоб ця коаліція була потужною і здатною гарантувати безпеку відповідно до спільного бачення.

"Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи - це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки", - зазначив президент.

Деталі щодо формату та місця проведення зустрічей наразі не уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка України та співпраця в межах коаліції охочих: Зеленський провів розмову прем’єром Австралії Албенізі

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) Коаліція охочих (4)


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Трибунал по тобі плаче
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09.05.2025 17:26 Відповісти
що за коаліція охочих?

ніби ж була коаліція #неохочих, #нерішучих, #після_війни_охочих, #охочих_коли_вже_не_треба , а про охочих щось нечутно
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09.05.2025 17:29 Відповісти
що з Уукраїною коли землі вернеш які втратив і людей на окупованих територіях Маріуполі, Мелітополі, Бердянську? - продав за свою каденцію - Трампу?
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09.05.2025 17:29 Відповісти
Нема потреби, Мерц сказав, шо на вихідних вже мир буде, розходьтеся
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09.05.2025 17:37 Відповісти
 
 