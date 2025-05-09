Зеленський: 10 травня відбудуться зустрічі "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічей у рамках так званої "коаліції охочих", що відбудуться 10 травня.

Про це він заявив під час звернення до лідерів країн Обʼєднаного експедиційного корпусу (JEF) 9 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За словами глави держави, коаліція об'єднує держави, які готові підтримати присутність іноземного військового контингенту на території України. Зеленський підкреслив важливість того, щоб ця коаліція була потужною і здатною гарантувати безпеку відповідно до спільного бачення.

"Я впевнений: Європа лише виграє від такої командної роботи - це допоможе посилити всю наявну архітектуру безпеки", - зазначив президент.

Деталі щодо формату та місця проведення зустрічей наразі не уточнюються.

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