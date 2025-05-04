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Новини Підтримка Україні Коаліція охочих
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Підтримка України та співпраця в межах коаліції охочих: Зеленський провів розмову прем’єром Австралії Албенізі

Зеленський поговорив з прем’єром Австралії Албенізі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед іншого, Зеленський привітав Албенізі із переконливою перемогою на виборах.

Президент подякував за те, що підтримка України залишатиметься у фокусі уваги, і відзначив участь Австралії в коаліції охочих.

Також він наголосив, що Україна потребує єдності зусиль усіх партнерів для досягнення справедливого та сталого миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49 танків M1A1 Abrams, які Австралія мала передати Україні, досі залишаються в країні, - ABC

Зеленський поінформував про наслідки нічної російської атаки дронами та зазначив, що зміцнення ППО - ключовий пріоритет України для захисту людей і наша держава розраховує на допомогу від партнерів. Окремо йшлося про інші військові потреби та додаткове зміцнення Сил безпеки й оборони.

Сторони також обговорили важливість визволення людей, яких Росія захопила в полон.

Повідомляється, що Зеленський запросив Албенізі відвідати Україну. Лідери домовилися бути в постійному контакті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралія відкрита до розгляду прохань про відправлення миротворців в Україну, - прем’єр Альбанезе

Автор: 

Австралія (430) Зеленський Володимир (23946) Коаліція охочих (3)


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Топ коментарі
+4
Самозванець продовжує імітацію діяльності...
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04.05.2025 13:08
+2
У білоруському бітумі зав'язли.
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04.05.2025 13:13
+2
Вибач, не дуее добре розумію ваш підерастичний діалект.

Вас ОП за мовною ознакою набирає у ботоферму чи за обмеженими розумовими здібностями?
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04.05.2025 13:17
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Самозванець продовжує імітацію діяльності...
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04.05.2025 13:08 Відповісти
Почему австралиец самозванец? Ну Зеленского понятно так называют Скабеева с Соловьёвым и ****** в придачу , а австралиец тут при чём?
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04.05.2025 13:11 Відповісти
Вибач, не дуее добре розумію ваш підерастичний діалект.

Вас ОП за мовною ознакою набирає у ботоферму чи за обмеженими розумовими здібностями?
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04.05.2025 13:17 Відповісти
Щось ти знов таке набекав кацапською.

Сам за собою прибереш лайно чи адміна напрягати?
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04.05.2025 14:00 Відповісти
Танки где ?
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04.05.2025 13:09 Відповісти
У білоруському бітумі зав'язли.
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04.05.2025 13:13 Відповісти
Не зрозуміє. 😁 Воно ж тупе.
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04.05.2025 13:19 Відповісти
Розмови-велика сила,особливо телефонна.
По перше,уважно вислухали,друге-дали знати,що співчувають,по третє-величезна економія коштів,порівняно з розмовами в Африці безпосередньо.
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04.05.2025 13:19 Відповісти
І цінний матеріал для новин та відосиків:

Наше сонечко ЗЄ встало, просралося, поснідало, поговорило.

Скоро будуть, як про Сталіна розповідати: "А вночі у нього завжди світиться віконце бо він завжди працює".
А ні... Яке ж віконце у бункері. 😁
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04.05.2025 13:24 Відповісти
Ні він уже замість слова потужно виучило слово анонсірую ,кожен день
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04.05.2025 15:07 Відповісти
Австралія обіцяла нам поставити вертольоти - потім танки - може Албенізі ще щось пообіцяє?
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04.05.2025 13:22 Відповісти
Кенгуру, розфарбованих у зелене. Вони прикольні.
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04.05.2025 13:26 Відповісти
Бумерангів, бо свою граблі вже поламали, тупцюйучись на них. Тепер бумеранги будуть вертатись.
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04.05.2025 13:43 Відповісти
Підтвердження ПРАВОТИ слів, Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта (таке, як орбан і фіцо) мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
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04.05.2025 13:38 Відповісти
 
 