Підтримка України та співпраця в межах коаліції охочих: Зеленський провів розмову прем’єром Австралії Албенізі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед іншого, Зеленський привітав Албенізі із переконливою перемогою на виборах.

Президент подякував за те, що підтримка України залишатиметься у фокусі уваги, і відзначив участь Австралії в коаліції охочих.

Також він наголосив, що Україна потребує єдності зусиль усіх партнерів для досягнення справедливого та сталого миру.

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Зеленський поінформував про наслідки нічної російської атаки дронами та зазначив, що зміцнення ППО - ключовий пріоритет України для захисту людей і наша держава розраховує на допомогу від партнерів. Окремо йшлося про інші військові потреби та додаткове зміцнення Сил безпеки й оборони.

Сторони також обговорили важливість визволення людей, яких Росія захопила в полон.

Повідомляється, що Зеленський запросив Албенізі відвідати Україну. Лідери домовилися бути в постійному контакті.

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