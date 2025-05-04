Поддержка Украины и сотрудничество в рамках коалиции желающих: Зеленский провел беседу с премьером Австралии Албенизи

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди прочего, Зеленский поздравил Албенизи с убедительной победой на выборах.

Президент поблагодарил за то, что поддержка Украины будет оставаться в фокусе внимания, и отметил участие Австралии в коалиции желающих.

Также он отметил, что Украина нуждается в единстве усилий всех партнеров для достижения справедливого и устойчивого мира.

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Зеленский проинформировал о последствиях ночной российской атаки дронами и отметил, что укрепление ПВО - ключевой приоритет Украины для защиты людей и наше государство рассчитывает на помощь от партнеров. Отдельно речь шла о других военных потребностях и дополнительном укреплении Сил безопасности и обороны.

Стороны также обсудили важность освобождения людей, которых Россия захватила в плен.

Сообщается, что Зеленский пригласил Албенизи посетить Украину. Лидеры договорились быть в постоянном контакте.

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