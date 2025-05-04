Поддержка Украины и сотрудничество в рамках коалиции желающих: Зеленский провел беседу с премьером Австралии Албенизи
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди прочего, Зеленский поздравил Албенизи с убедительной победой на выборах.
Президент поблагодарил за то, что поддержка Украины будет оставаться в фокусе внимания, и отметил участие Австралии в коалиции желающих.
Также он отметил, что Украина нуждается в единстве усилий всех партнеров для достижения справедливого и устойчивого мира.
Зеленский проинформировал о последствиях ночной российской атаки дронами и отметил, что укрепление ПВО - ключевой приоритет Украины для защиты людей и наше государство рассчитывает на помощь от партнеров. Отдельно речь шла о других военных потребностях и дополнительном укреплении Сил безопасности и обороны.
Стороны также обсудили важность освобождения людей, которых Россия захватила в плен.
Сообщается, что Зеленский пригласил Албенизи посетить Украину. Лидеры договорились быть в постоянном контакте.
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Вас ОП за мовною ознакою набирає у ботоферму чи за обмеженими розумовими здібностями?
Сам за собою прибереш лайно чи адміна напрягати?
По перше,уважно вислухали,друге-дали знати,що співчувають,по третє-величезна економія коштів,порівняно з розмовами в Африці безпосередньо.
Наше сонечко ЗЄ встало, просралося, поснідало, поговорило.
Скоро будуть, як про Сталіна розповідати: "А вночі у нього завжди світиться віконце бо він завжди працює".
А ні... Яке ж віконце у бункері. 😁
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