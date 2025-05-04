РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине Коалиция желающих
298 17

Поддержка Украины и сотрудничество в рамках коалиции желающих: Зеленский провел беседу с премьером Австралии Албенизи

Зеленский поговорил с премьером Австралии Албенизи

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди прочего, Зеленский поздравил Албенизи с убедительной победой на выборах.

Президент поблагодарил за то, что поддержка Украины будет оставаться в фокусе внимания, и отметил участие Австралии в коалиции желающих.

Также он отметил, что Украина нуждается в единстве усилий всех партнеров для достижения справедливого и устойчивого мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49 танков M1A1 Abrams, которые Австралия должна была передать Украине, до сих пор остаются в стране, - ABC

Зеленский проинформировал о последствиях ночной российской атаки дронами и отметил, что укрепление ПВО - ключевой приоритет Украины для защиты людей и наше государство рассчитывает на помощь от партнеров. Отдельно речь шла о других военных потребностях и дополнительном укреплении Сил безопасности и обороны.

Стороны также обсудили важность освобождения людей, которых Россия захватила в плен.

Сообщается, что Зеленский пригласил Албенизи посетить Украину. Лидеры договорились быть в постоянном контакте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия открыта к рассмотрению просьб об отправке миротворцев в Украину, - премьер Альбанезе

Автор: 

Австралия (432) Зеленский Владимир (20474) Коалиция желающих (3)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Самозванець продовжує імітацію діяльності...
показать весь комментарий
04.05.2025 13:08
+2
У білоруському бітумі зав'язли.
показать весь комментарий
04.05.2025 13:13
+2
Вибач, не дуее добре розумію ваш підерастичний діалект.

Вас ОП за мовною ознакою набирає у ботоферму чи за обмеженими розумовими здібностями?
показать весь комментарий
04.05.2025 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самозванець продовжує імітацію діяльності...
показать весь комментарий
04.05.2025 13:08 Ответить
Почему австралиец самозванец? Ну Зеленского понятно так называют Скабеева с Соловьёвым и ****** в придачу , а австралиец тут при чём?
показать весь комментарий
04.05.2025 13:11 Ответить
Вибач, не дуее добре розумію ваш підерастичний діалект.

Вас ОП за мовною ознакою набирає у ботоферму чи за обмеженими розумовими здібностями?
показать весь комментарий
04.05.2025 13:17 Ответить
Щось ти знов таке набекав кацапською.

Сам за собою прибереш лайно чи адміна напрягати?
показать весь комментарий
04.05.2025 14:00 Ответить
Танки где ?
показать весь комментарий
04.05.2025 13:09 Ответить
У білоруському бітумі зав'язли.
показать весь комментарий
04.05.2025 13:13 Ответить
Не зрозуміє. 😁 Воно ж тупе.
показать весь комментарий
04.05.2025 13:19 Ответить
Розмови-велика сила,особливо телефонна.
По перше,уважно вислухали,друге-дали знати,що співчувають,по третє-величезна економія коштів,порівняно з розмовами в Африці безпосередньо.
показать весь комментарий
04.05.2025 13:19 Ответить
І цінний матеріал для новин та відосиків:

Наше сонечко ЗЄ встало, просралося, поснідало, поговорило.

Скоро будуть, як про Сталіна розповідати: "А вночі у нього завжди світиться віконце бо він завжди працює".
А ні... Яке ж віконце у бункері. 😁
показать весь комментарий
04.05.2025 13:24 Ответить
Ні він уже замість слова потужно виучило слово анонсірую ,кожен день
показать весь комментарий
04.05.2025 15:07 Ответить
Австралія обіцяла нам поставити вертольоти - потім танки - може Албенізі ще щось пообіцяє?
показать весь комментарий
04.05.2025 13:22 Ответить
Кенгуру, розфарбованих у зелене. Вони прикольні.
показать весь комментарий
04.05.2025 13:26 Ответить
Бумерангів, бо свою граблі вже поламали, тупцюйучись на них. Тепер бумеранги будуть вертатись.
показать весь комментарий
04.05.2025 13:43 Ответить
Підтвердження ПРАВОТИ слів, Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта (таке, як орбан і фіцо) мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
показать весь комментарий
04.05.2025 13:38 Ответить
 
 