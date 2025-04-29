49 танков M1A1 Abrams, которые Австралия должна была передать Украине, до сих пор остаются в стране, - ABC.

Снятые с вооружения танки, которые правительство Австралии обещало передать Украине в прошлом году, до сих пор не покинули страну - частично из-за отсутствия разрешения от США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что прошло уже более шести месяцев с момента объявления о предоставлении танков M1A1 Abrams в рамках австралийского пакета военной помощи на сумму 245 миллионов долларов, однако боевые машины до сих пор ожидают окончательного разрешения на отправку за границу. Это сначала было связано с тем, что президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине. Сейчас же, по информации осведомленных источников, процесс столкнулся с новой неопределенностью, поскольку формальное разрешение, которое должны предоставить Соединенные Штаты перед передачей танков M1A1 другой стране, до сих пор не получено.

"Мы начинаем сомневаться, нужны ли украинцам вообще эти танки - крыша Abrams является его самым слабым местом, а это война дронов. Кроме того, скоро может быть заключено мирное соглашение и будет крайне неудобно иметь танки посреди океана на кораблях. К тому же в Австралии не хватает офицеров нужного уровня для сопровождения этих грузов в море", - заявил один из представителей оборонной сферы, который говорил на условиях анонимности.

В то же время представитель австралийского Министерства обороны в комментарии телеканалу отметил, что Австралия все еще планирует выполнить поставку M1A1 Abrams в 2025 году:

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"Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями по обещанной технике, в том числе по доставке и поддержке".

Напомним, о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн) правительство Австралии объявило в октябре 2024 года.