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Новости Передача Abrams Украине
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49 танков M1A1 Abrams, которые Австралия должна была передать Украине, до сих пор остаются в стране, - ABC.

Австралийские Abrams для Украины

Снятые с вооружения танки, которые правительство Австралии обещало передать Украине в прошлом году, до сих пор не покинули страну - частично из-за отсутствия разрешения от США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что прошло уже более шести месяцев с момента объявления о предоставлении танков M1A1 Abrams в рамках австралийского пакета военной помощи на сумму 245 миллионов долларов, однако боевые машины до сих пор ожидают окончательного разрешения на отправку за границу. Это сначала было связано с тем, что президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине. Сейчас же, по информации осведомленных источников, процесс столкнулся с новой неопределенностью, поскольку формальное разрешение, которое должны предоставить Соединенные Штаты перед передачей танков M1A1 другой стране, до сих пор не получено.

"Мы начинаем сомневаться, нужны ли украинцам вообще эти танки - крыша Abrams является его самым слабым местом, а это война дронов. Кроме того, скоро может быть заключено мирное соглашение и будет крайне неудобно иметь танки посреди океана на кораблях. К тому же в Австралии не хватает офицеров нужного уровня для сопровождения этих грузов в море", - заявил один из представителей оборонной сферы, который говорил на условиях анонимности.

В то же время представитель австралийского Министерства обороны в комментарии телеканалу отметил, что Австралия все еще планирует выполнить поставку M1A1 Abrams в 2025 году:

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"Министерство обороны продолжает работать с украинским правительством в соответствии с согласованными договоренностями по обещанной технике, в том числе по доставке и поддержке".

Напомним, о передаче Украине 49 танков M1A1 Abrams совокупной стоимостью около AUD245 млн ($164 млн) правительство Австралии объявило в октябре 2024 года.

Автор: 

Австралия (431) танк (2259) Абрамс (21)


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Топ комментарии
+10
Дякуємо за те, що пообіцяли !
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29.04.2025 06:59
+2
Тобто вони думають, що буде мирна угода і танки нам взагалі не ************?! Та ця угода - це примара, а якщо і буде - то тільки як перепочинок перед новою війною. Так що везіть той мотлох і не сумнівайтесь.
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29.04.2025 06:58
+2
А самі австралопітеки так поспішають, так поспішають...
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29.04.2025 07:18
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Правила форума Совет форумчан
Бо танки - це комфортне відмивання грошей. Для оборони вони стають або легкою ціллю, або звичайною гарматною одиницею. Яку технічно треба доглядати.
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29.04.2025 06:53 Ответить
А самі австралопітеки так поспішають, так поспішають...
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29.04.2025 07:18 Ответить
Це виглядає як тиск на Україну,війна в розпалі,а Трампушка затримує постачання озброєння.
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29.04.2025 06:56 Ответить
Тобто вони думають, що буде мирна угода і танки нам взагалі не ************?! Та ця угода - це примара, а якщо і буде - то тільки як перепочинок перед новою війною. Так що везіть той мотлох і не сумнівайтесь.
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29.04.2025 06:58 Ответить
Дякуємо за те, що пообіцяли !
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29.04.2025 06:59 Ответить
"Нас надихає на боротьбу ваша обіцяльність" 😂
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29.04.2025 07:41 Ответить
дорога ложка до обіду а після обіду нах. не потрібна
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29.04.2025 07:35 Ответить
Кенгуройоби у своєму стилі. Раніше, як раби, заглядали в рота білим господарям з домініону - Британії. Тепер чекають на "дозвіл від асашаїв". А найсцикливіші ждуни відмашки від великого дяді з Вашингтона, то й взагалі кажуть: а танки вам, українцям, взагалі непотрібні. Дах, бачте, у них слабкий, та й мирна угода на носі. Краще ми це списане застаріле озброєння віддамо на злам і переплавимо на анальні пробки для **********. Їм потрібніше, а Штати завжди були за права секс-меншин на задоволення, дозвіл не забариться
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29.04.2025 07:44 Ответить
австралійці, на жаль, живуть у паралельній реальності, ніякого миру не буде, поки живий Х-уйло, чи поки працює економіка Х-уйлостану, а це ближчим часом не станеться, хоч хотілося б помилитися
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29.04.2025 07:59 Ответить
поки не зазнає краху економіка
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29.04.2025 08:00 Ответить
Не зазнає. Північна Корея, Іран купу років під санкціями й обмеженнями, й ніфіга їм не сталось. З якого переляку у росіян має крякнутись економіка?
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29.04.2025 08:53 Ответить
економічне ембарго цивілізованих країн призвело б до занепаду х-уйловської економіки, вона й так зараз не квітне, але воно так і не відбулося, а ще Тампон зараз намагається підтримати Х-уйлостан, тому надія, дійсно, більше на саркому, чи щось таке скороплинне
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29.04.2025 08:59 Ответить
Їх у другу світову один підводний німецький човен раком поставив. Цілий континент. Там ще ті бійці.
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29.04.2025 08:17 Ответить
І Австралія стала ворогом....
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29.04.2025 07:59 Ответить
Для коментаторів форуму "Цензор"... Це подякуйте, що з нашим військово-політичним керівництвом ще взагалі хтось веде перемовини. Ви ж не знаєте подробиць угоди, его ж? Це як мій знайомий - свята наївність - хотів для МО шити форму та різні ніштяки. А йомумнатякнули: "А що ми будемо з цього мати?"

PS. Вам же позитивні блогери ясно кажуть: треба більше бусифікувати
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29.04.2025 08:05 Ответить
З цими танками як у приказці - з возу впав - віл усрав - колесо переїхало
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29.04.2025 08:30 Ответить
 
 