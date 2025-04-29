49 танків M1A1 Abrams, які Австралія мала передати Україні, досі залишаються в країні, - ABC

Зняті з озброєння танки, які уряд Австралії обіцяв передати Україні минулого року, досі не залишили країну - частково через відсутність дозволу від США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал ABC.

Зазначається, що минуло вже понад шість місяців від моменту оголошення про надання танків M1A1 Abrams у рамках австралійського пакета військової допомоги на суму 245 мільйонів доларів, однак бойові машини досі очікують остаточного дозволу на відправлення за кордон. Це спершу було пов'язано з тим, що президент США Дональд Трамп тимчасово заморозив військову допомогу Україні. Зараз же, за інформацією обізнаних джерел, процес зіткнувся з новою невизначеністю, оскільки формальний дозвіл, який мають надати Сполучені Штати перед передачею танків M1A1 іншій країні, досі не отримано.

"Ми починаємо сумніватися, чи українцям взагалі потрібні ці танки - дах Abrams є його найслабшим місцем, а це війна дронів. Крім того, незабаром може бути укладена мирна угода і буде вкрай незручно мати танки посеред океану на кораблях. До того ж в Австралії бракує офіцерів потрібного рівня для супроводу цих вантажів у морі", - заявив один із представників оборонної сфери, який говорив на умовах анонімності.

Водночас представник австралійського Міністерства оборони у коментарі телеканалу зазначив, що Австралія все ще планує виконати поставку M1A1 Abrams у 2025 році:

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"Міністерство оборони продовжує працювати з українським урядом відповідно до погоджених домовленостей щодо обіцяної техніки, у тому числі щодо доставки та підтримки".

Нагадаємо, про передачу Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн) уряд Австралії оголосив у жовтня 2024 року.