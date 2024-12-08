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Танки Abrams, які США передали Україні, були недоукомплектовані, - Салліван

Передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані

Американські танки Abrams, надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії, були недоукомплектованими та виявились недостатньо ефективними на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна,  про це під час форуму національної оборони у США заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

"Коли справа доходить до танків Abrams, ми відправили в Україну танки Abrams. Ці танки Abrams підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі", - сказав Салліван.

Він додав, що така оцінка цілковито сходиться з висновками американських військових.

Щодо дозволу США Україні бити ракетами ATACMS по території РФ, Салліван зазначив, що це "не панацея для цієї війни", а лише ще одна додаткова можливість для української армії.

Нагадаємо, перші танки "Abrams  прибули в Україну у вересні 2023 року.

У квітні 2024 року видання Associated Press повідомило, що Україна відводить американські танки Abrams M1A1 з лінії фронту через загрозу російських дронів.

У жовтні  2024 року уряд Австралії оголосив про передання Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 47 ОМБр спростувала інформацію про нібито відведення танків Abrams з поля бою

Автор: 

Абрамс (27) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+20
Охрініти:танки недоукомплектовані , винищувачів нуль, ракет до них нуль, гелікоптерів нуль і ще й при цьому кажуть, щоб ми мобілізували більше людей! Оце так союзнички, *****!
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08.12.2024 13:50
+19
тобто в нас повітряні сили вже коментують оснащення танків?! хоча, в принципі, нічого дивного для країни із клоуном-їбанатом на посаді президента...
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08.12.2024 13:41
+16
З тексту зрозуміло що це заявив Салліван, а не Повітряні сили, які, очевидно, взагалі ніяким боком до танків.
Хтось Миколая пересвяткував?
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08.12.2024 13:42
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тобто в нас повітряні сили вже коментують оснащення танків?! хоча, в принципі, нічого дивного для країни із клоуном-їбанатом на посаді президента...
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08.12.2024 13:41 Відповісти
Мабуть заголовки і самі новини пишуть різні люди, щоб було більше хайпу.
А так про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
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08.12.2024 14:03 Відповісти
Не критикуйте, бо я за це вже три доби в бані просидів
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08.12.2024 14:44 Відповісти
Вже виправили заголовок
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08.12.2024 15:09 Відповісти
А текст читати пробували? Чи клоуни не дають?
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08.12.2024 14:41 Відповісти
З тексту зрозуміло що це заявив Салліван, а не Повітряні сили, які, очевидно, взагалі ніяким боком до танків.
Хтось Миколая пересвяткував?
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08.12.2024 13:42 Відповісти
пишуть із посиланням на РБК-Україна, а там ні слова про повітряні сили: https://www.rbc.ua/rus/news/amerikanski-tanki-abrams-viyavilisya-duzhe-1733653251.html Американські танки Abrams виявилися не дуже корисними для України, - Салліван

+ що цікаво: Коментуючи навчання українських пілотів на винищувачах F-16 радник з національної безпеки президента США заявив, що є обмежена кількість пілотів, які проходять навчання. За словами Саллівана, причина цього не в тому, що США не готові їх навчати, а тому що "українці не мають пілотів, щоб створити повний потенціал F-16 вчасно".
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08.12.2024 13:58 Відповісти
ще 2 року тому речник ВПС заявляв, що у нас по 5 пілотів на кожен боєздатний літак, що залишився
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08.12.2024 14:06 Відповісти
це ж дилема кому вірити, речнику ВПС, котрому текст диктувала єрмОПа чи нікому не відомому Саллівану?
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08.12.2024 14:18 Відповісти
продовжують святкувати.... - за цей час уже могли би помітити помилку...
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08.12.2024 13:59 Відповісти
Повітряні сили і танки - як це в"яжеться?
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08.12.2024 13:42 Відповісти
Іл-2 був літающий танк
Мі-24 теж вважають що це літающий танк...
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08.12.2024 13:45 Відповісти
Та є цих літаючих танків - вертоліт Апач
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08.12.2024 13:47 Відповісти
АН-64
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08.12.2024 13:48 Відповісти
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08.12.2024 13:49 Відповісти
пілот - механік водій
штурман - навідник
бортмеханік - заряджаючий
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08.12.2024 13:51 Відповісти
"Команда А" мастер класс полєта на танке!!!
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08.12.2024 13:55 Відповісти
повітряні танки Abrams
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08.12.2024 14:13 Відповісти
Навіть танки некомплектні?
Янкі, фу!
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08.12.2024 13:42 Відповісти
"Абрамси" нам поставили без додаткової броні... Вона на них - зі збідненого урану... Крім того - була відсутня і система РЕБ... Це тільки те, що на даний час, відомо...
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08.12.2024 13:49 Відповісти
уранові прокладки то на М1А2, а на поставлених нам М1А1 вони були керамічні і нікуди не ділись. РЕБ там і не було ніколи - янкі хіба що СУВ роздерибанили
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08.12.2024 14:15 Відповісти
В той час багато писали що додаткову броню зі збідненого урану американці перед відправленням демонтували.
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08.12.2024 19:42 Відповісти
Некомплект, - разом із "Абрамсами" забули поставити негрів.
І Бабченко ще не вповні готовий для проїзду по красній площі.

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08.12.2024 14:14 Відповісти
Владу в США захопив "Комітет 20-ти".
https://www.youtube.com/watch?v=63p_je_jIiM&t=10s
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08.12.2024 14:19 Відповісти
Це були літаючі танки!
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08.12.2024 13:42 Відповісти
незрозуміло, як корелюються "Повітряні сили ЗСУ" в заголовку з текстом в самій інфі від Саллівана...
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08.12.2024 13:42 Відповісти
"...Танки Abrams, які США передали Україні, були недоукомплектовані, - Повітряні сили ..." - танки виявилися нелітаючими? без крил?
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08.12.2024 13:44 Відповісти
Тому все ж краще мати своє, бо обслуговування, ремонтна база, запчастини, модернізація...
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08.12.2024 13:44 Відповісти
Старик, Байден, что же ты творишььььь?
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08.12.2024 13:44 Відповісти
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08.12.2024 13:48 Відповісти
Охрініти:танки недоукомплектовані , винищувачів нуль, ракет до них нуль, гелікоптерів нуль і ще й при цьому кажуть, щоб ми мобілізували більше людей! Оце так союзнички, *****!
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08.12.2024 13:50 Відповісти
ще й замороження вимагають по "лінії путлєра"
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08.12.2024 13:53 Відповісти
Без *****!
Это вы ещё президента Трампа не слышали
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08.12.2024 15:57 Відповісти
саме цей прорашистський агент при "байді" і закадичний "дружбан" єрмака мабуть лобіював постачання не дуже якісної війскової техніки в Україну ,не кажучи,що цей членосос куйла заявляє відверту куйню, яка пару словами оправдує американських помічників рашистському окупанту-"Щодо дозволу США Україні бити ракетами ATACMS по території РФ, Салліван зазначив, що це "не панацея для цієї війни", а лише ще одна додаткова можливість для української армії. Абрамси - одна куйова не панацея,далекобійні ракети - друга куйова не панацея.і підготовка пілотів- третя американська не панацея для України.але пасивна допомога 3,14дерації...
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08.12.2024 13:51 Відповісти
Все значно простіше. Нам скинули все, що потрібно було утилізувати. А виділені гроші пустили на випуск ******** зброї, яку поклали й кладуть на склади.
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08.12.2024 14:45 Відповісти
але списали за непотріб повну суму
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09.12.2024 00:58 Відповісти
Ахеренные у нас союзники и гаранты. Сколько уже раз нас обманули даже трудно посчитать. Начиная с 91-го года когда у нас разоружили в обмен на какую то бумажку с обещаниями. Потом в 2014 помогли нам сдать крым и дамбас на очередные обещания что ***** дальше не пойдет. Потом в 2022 обещали нам помочь перед контрнаступлением но дали 10% от обещанного, с опозданием на год, и еще и недоукомплектованного старья. И теперь США в лице Тампона обещает что если Украина капитулирует то гарантирует нам какую то безопасность. Ага. Видимо такую же безопасность как обещала афганцам когда США выводили оттуда войска
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08.12.2024 13:51 Відповісти
А що було б зараз без американської зброї і грошей? Більше Абрамсів змінило б лише кількість підбитих Абрамсів. Це така війна. І сміялися б не над Україною, а над американськими танками.
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08.12.2024 14:02 Відповісти
Практически все Абрамсы как и другие западные танки были подбиты фпвишками. Нужно было меньше чесаться и давать танки когда на фронте дроны еще не применялись в таком количестве
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08.12.2024 14:24 Відповісти
США еще потянут резину надеясь что все само рассосется и ихние Тамагавки и Атакамсы будут такие же бесполезные против ПВО Сосии, Китая и даже северной кореи
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08.12.2024 14:26 Відповісти
у всьому винні США, навіть 73% зебілів-вавививерженців- це найняті ними та передислоковані корисні ідіоти? Вірно?
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08.12.2024 14:42 Відповісти
А що мішає дати дієве ППО проти кацапольотів, що швиряють КАБи? Щоб вони й на 150 км не могли підлетіти. Ф-16 за дронами шугають, бо ракет немає. Це ганьба в першу чергу сша.
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08.12.2024 14:51 Відповісти
А що було б зараз без американської зброї і грошей.
То же самое что нам сейчас обещает Трамп, и на что согласен Зеленский.
Только целая энергетика, и тысяч 300 живых воинов
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08.12.2024 16:01 Відповісти
а що б було якщо б кляті американі не роззброїли Україну?
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09.12.2024 01:00 Відповісти
Араби тікають від Абрамса, а кацапи шукають де б його знайти.
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08.12.2024 14:07 Відповісти
От всегда злой чужой дядька только и гадит! И никогда ни в чем не виноваты чистые, белые, пушистые избиратели ************ Украины.
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08.12.2024 23:42 Відповісти
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна, про це під час форуму національної оборони у США заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

============
Він трохи не так сказав. Точніше, взагалі не те говорив. А до чого тут Повітряні Сили до танків?
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08.12.2024 13:53 Відповісти
цензорята перевіряють нас на увагу і на адекватність..
Або ще самі не проснулися у вихідний!
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08.12.2024 13:55 Відповісти
Вазелінові вже на неукомплектованих абрамсах літати зібрались😀 он воно що, амера абрамсами контрнинаступ зірвали🤣😂😂🤣😀🤣😂😂😂🤣😀😀🤣😂
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08.12.2024 13:58 Відповісти
а ще Україна немає підготовлених танкістів тому танки більше не дають . бити по території ворога це не по стандартам нато . найкориснішими методами цієї війни є бусифікація , лобові бої і наступ на мінних полях на чотири лінії суровікина . це наші союзники чи кацапів ?
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08.12.2024 13:58 Відповісти
Добре ,що не сказали це до передачі((А то на радість москалям і танки *****" ,і міни неякісні...(((
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08.12.2024 14:00 Відповісти
Танки Abrams, які США передали Україні, були недоукомплектовані, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n3524007

Чекаємо на наступний заголовок -
"Літаки F16, які передані Україні, були недоукомплектовані, - ВМС"
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08.12.2024 14:02 Відповісти
Таке уже писали.
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08.12.2024 14:18 Відповісти
Угу...

Літаки F16, які передані Україні, були недоукомплектовані, - Тернопільський хлібзавод...
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08.12.2024 14:23 Відповісти
Так ракет же немає. Так воно і є.
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08.12.2024 14:52 Відповісти
Нема ракет, значить дійсно недоукомплектовані. Але питання не цьому, а в тім хто про це доповість - Мінздрав, Мінсільгосп чи МНС?

Але вже виправили. Добре що хоча і не читают своє перед публікацією, то хочаб коменти читають
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08.12.2024 15:26 Відповісти
Тут всё просто:
Альтернатива.
Или стрелять нельзя, но есть ракеты.
Или стрелять можно, но нет ракет.
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08.12.2024 16:06 Відповісти
А ви ще сміялися, що Уйло, після України, націлився захопити пів Європи...
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08.12.2024 14:08 Відповісти
З них броню познімали.Але наприклад з Челленджера,ніхто ніде не казав,що секретна броня знята.
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08.12.2024 14:11 Відповісти
Ця "секретна броня" тільки на передній частині башти. Вона ніяк би не допомогла.
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08.12.2024 14:30 Відповісти
Танки вже літають або хтось знову щось наплутав
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08.12.2024 14:21 Відповісти
Погано літали?
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08.12.2024 14:27 Відповісти
ОООО..... Замінили ПС на Салліван! Салліван - цомандувач Повітряних Сил? Не знав...
дЄрмак призначає своїх людей!
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08.12.2024 14:28 Відповісти
Цинічний мерзотник.
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08.12.2024 14:34 Відповісти
Справа в іншому. За відсутності переваги в повітрі та наянсті у супротивника засобів РЕБ, хвалений Абрамс ніяк не кращий за Леопард або наш Т-64
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08.12.2024 14:35 Відповісти
Недоумок, який весь час боявся ескалації, щось там розповідає про ефективність зброї, в чому не має жодного поняття.
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08.12.2024 14:40 Відповісти
Сраліван
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08.12.2024 14:44 Відповісти
Салліван почав щиросердні зізнання
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08.12.2024 14:48 Відповісти
А де він був такий ''вумний'' до того як нам почали передавати не укомплектовані танки?
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08.12.2024 14:51 Відповісти
Американці спочатку самі зробили ці танки недоукомплектованими, познімавши з них уранову броню, ******* бойові блоки. А тепер цинічно заявляють, що 31 танк виявився неефективним.
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08.12.2024 15:02 Відповісти
Виникає риторичне запитання.А на... агент ФСБ тов.Сєліванов про це розповідає?Нас...и демам,так їи і так торба.Засучила совість? Сумніваюсь.А може для того,щоби показати ,США ,як країну падлюк,брехунів та моральних уродів...?
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08.12.2024 15:11 Відповісти
Тільки хотів написати
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08.12.2024 15:46 Відповісти
це взагалі не новина і коментувати тут нічого. 36 танків, це для якої війни?
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08.12.2024 17:08 Відповісти
Україні передають все те , що іде як застаріле ,або списане.
І танки, і літаки -- країни НАТО проводять заміну застарілого
на нове. Леопард-1 -- зразок 1962року, F-16 вийшов у 1975році
а зараз не той час. Треба нового, *********.
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08.12.2024 17:27 Відповісти
Трамп заявив,що при ньому буде меньше допомоги....Так,що ці танки ще згодяться....з паршивої вівці...,як кажуть....
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08.12.2024 18:13 Відповісти
Салліван це ссиклива мразота типу Меркель,яка всі свої поступки і плазування перед рашкою буде виправдовувати дутими аргументами.
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08.12.2024 21:02 Відповісти
 
 