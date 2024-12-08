Танки Abrams, які США передали Україні, були недоукомплектовані, - Салліван
Американські танки Abrams, надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії, були недоукомплектованими та виявились недостатньо ефективними на полі бою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час форуму національної оборони у США заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
"Коли справа доходить до танків Abrams, ми відправили в Україну танки Abrams. Ці танки Abrams підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі", - сказав Салліван.
Він додав, що така оцінка цілковито сходиться з висновками американських військових.
Щодо дозволу США Україні бити ракетами ATACMS по території РФ, Салліван зазначив, що це "не панацея для цієї війни", а лише ще одна додаткова можливість для української армії.
Нагадаємо, перші танки "Abrams прибули в Україну у вересні 2023 року.
У квітні 2024 року видання Associated Press повідомило, що Україна відводить американські танки Abrams M1A1 з лінії фронту через загрозу російських дронів.
У жовтні 2024 року уряд Австралії оголосив про передання Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Хтось Миколая пересвяткував?
+ що цікаво: Коментуючи навчання українських пілотів на винищувачах F-16 радник з національної безпеки президента США заявив, що є обмежена кількість пілотів, які проходять навчання. За словами Саллівана, причина цього не в тому, що США не готові їх навчати, а тому що "українці не мають пілотів, щоб створити повний потенціал F-16 вчасно".
Мі-24 теж вважають що це літающий танк...
штурман - навідник
бортмеханік - заряджаючий
Янкі, фу!
І Бабченко ще не вповні готовий для проїзду по красній площі.
https://www.youtube.com/watch?v=63p_je_jIiM&t=10s
Это вы ещё президента Трампа не слышали
То же самое что нам сейчас обещает Трамп, и на что согласен Зеленский.
Только целая энергетика, и тысяч 300 живых воинов
============
Він трохи не так сказав. Точніше, взагалі не те говорив. А до чого тут Повітряні Сили до танків?
Або ще самі не проснулися у вихідний!
Чекаємо на наступний заголовок -
"Літаки F16, які передані Україні, були недоукомплектовані, - ВМС"
Літаки F16, які передані Україні, були недоукомплектовані, - Тернопільський хлібзавод...
Але вже виправили. Добре що хоча і не читают своє перед публікацією, то хочаб коменти читають
Альтернатива.
Или стрелять нельзя, но есть ракеты.
Или стрелять можно, но нет ракет.
дЄрмак призначає своїх людей!
І танки, і літаки -- країни НАТО проводять заміну застарілого
на нове. Леопард-1 -- зразок 1962року, F-16 вийшов у 1975році
а зараз не той час. Треба нового, *********.