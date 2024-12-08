Танки Abrams, які США передали Україні, були недоукомплектовані, - Салліван

Американські танки Abrams, надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії, були недоукомплектованими та виявились недостатньо ефективними на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це під час форуму національної оборони у США заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

"Коли справа доходить до танків Abrams, ми відправили в Україну танки Abrams. Ці танки Abrams підрозділи фактично не використовують, тому що це не найкорисніша частина обладнання для них у цій боротьбі", - сказав Салліван.

Він додав, що така оцінка цілковито сходиться з висновками американських військових.

Щодо дозволу США Україні бити ракетами ATACMS по території РФ, Салліван зазначив, що це "не панацея для цієї війни", а лише ще одна додаткова можливість для української армії.

Нагадаємо, перші танки "Abrams прибули в Україну у вересні 2023 року.

У квітні 2024 року видання Associated Press повідомило, що Україна відводить американські танки Abrams M1A1 з лінії фронту через загрозу російських дронів.

У жовтні 2024 року уряд Австралії оголосив про передання Україні 49 танків M1A1 Abrams сукупною вартістю близько AUD245 млн ($164 млн).

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