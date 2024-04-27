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Новини
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47 ОМБр спростувала інформацію про нібито відведення танків Abrams з поля бою

абрамс

47 окрема механізована бригада спростовує заяву Associated Press, яку видання поширило з посиланням на свої джерела, що Україна нібито відводить з фронту танки Abrams через загрозу російських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.

"Abrams. Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше - залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", - стверджують у бригаді.

Також у бригаді наголошують, що не мають наміру публічно коментувати, що та куди, а, тим паче, з якою метою перекидають Збройні сили України.

"Просимо довіряти лише перевіреній інформації та ПЕРЕД публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби! Битва триває", - резюмували у 47 ОМБр.

Також читайте: Україна використовуватиме танки Abrams для добре спланованих проривних операцій, - Буданов

абрамс фейк

Як повідомлялося, Associated Press напередодні повідомило, що Україна відводить з фронту танки Abrams через загрозу російських дронів. Також Цензор.НЕТ інформував, що на початку 2024 року фахівці рекомендували на танки Abrams  встановити додаткову броню, щоб захистити їх від вибухівки, яку можуть скидати російські безпілотники.

Автор: 

танк (2058) Абрамс (27) 47 окрема механізована бригада (263)


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Топ коментарі
+6
а що каже головнокомандувач нетряпка?
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27.04.2024 15:27
+5
Це історично-правильна мова московитів.
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27.04.2024 16:18
+4
Москву затопило и русские снимающие видосики разговаривают на непонятных язах...

https://cdn.membrana.video/obz/b9403edc-mobile.mp4
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27.04.2024 15:11
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Москву затопило и русские снимающие видосики разговаривают на непонятных язах...

https://cdn.membrana.video/obz/b9403edc-mobile.mp4
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27.04.2024 15:11 Відповісти
Новомосковити
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27.04.2024 15:25 Відповісти
Це історично-правильна мова московитів.
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27.04.2024 16:18 Відповісти
Ви вже якось між собою розберіться та до чогось одного прийдіть.
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27.04.2024 15:14 Відповісти
кто должен "между собой" договариваться, 47 бригада и ассошиатед пресс?
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27.04.2024 18:17 Відповісти
а що каже головнокомандувач нетряпка?
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27.04.2024 15:27 Відповісти
фамилия Нетряпка
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27.04.2024 16:39 Відповісти
у нього немає фамілії бо це погоняло
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27.04.2024 17:58 Відповісти
я тоже опроверг на ветке ниже
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27.04.2024 16:38 Відповісти
Вы дауны? Да! Теперь мы знаем, где абрамсы , почему их выводили и почему вернули закрывая дыры! 11* бригады!
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27.04.2024 17:07 Відповісти
а кацапы ж не знают, когда напротив них абрамсы, так?
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27.04.2024 18:18 Відповісти
Краще би ці танки віддали Азову. Москалі би були би вже на своєму кордоні. Як кажуть поганому танцюристу яйця мішають. важко знайти тридцять ребів чі приставити до Абрамсів німецьких Гепардів щоб їх прикривали. Головою треба воювати а не руками. Чому в Україні до сих пір не запустили випуск гепардів?
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27.04.2024 19:20 Відповісти
Треба зберігти ці могутні танки для контрударів,а не в обороні..Надо їх скоріше відвести та сховати від"ланцетів"
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27.04.2024 19:47 Відповісти
А що Ланцети скінчаться ... скоро ? Це Притула сказав ?
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27.04.2024 20:12 Відповісти
Я не розумію. Мізки зупиняються. Коли чуєш, Абрамси сховали, це фейк і т.п. Для чого взагалі цю тему розганяти ? Сховали - добре ! Ні, на фронті - теж добре. Але ворог не повинен знати, що у нас відбувається !!! І де ці Абрамси. Я не знаю де американські Джавеліни, британські ЕНЛАВИ ? І не треба мені це знати !
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27.04.2024 20:17 Відповісти
Брехня на війні теж грає свою роль- хай кацапи вірять що танків немає там де вони є.
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27.04.2024 23:02 Відповісти
 
 