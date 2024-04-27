47 ОМБр спростувала інформацію про нібито відведення танків Abrams з поля бою

47 окрема механізована бригада спростовує заяву Associated Press, яку видання поширило з посиланням на свої джерела, що Україна нібито відводить з фронту танки Abrams через загрозу російських дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал бригади.

"Abrams. Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше - залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", - стверджують у бригаді.

Також у бригаді наголошують, що не мають наміру публічно коментувати, що та куди, а, тим паче, з якою метою перекидають Збройні сили України.

"Просимо довіряти лише перевіреній інформації та ПЕРЕД публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби! Битва триває", - резюмували у 47 ОМБр.

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Як повідомлялося, Associated Press напередодні повідомило, що Україна відводить з фронту танки Abrams через загрозу російських дронів. Також Цензор.НЕТ інформував, що на початку 2024 року фахівці рекомендували на танки Abrams встановити додаткову броню, щоб захистити їх від вибухівки, яку можуть скидати російські безпілотники.