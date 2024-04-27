47-я ОМБр опровергла информацию о якобы отводе танков Abrams с поля боя

47-я отдельная механизированная бригада опровергает заявление Associated Press, которое издание распространило со ссылкой на свои источники, что Украина якобы отводит с фронта танки Abrams из-за угрозы российских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

"Abrams. Танки прекрасно показывают себя на поле боя, и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет скрываться его самого. А тем более оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки", - утверждают в бригаде.

Также в бригаде отмечают, что не намерены публично комментировать, что и куда, а тем более, с какой целью перебрасівают Вооруженные силы Украины.

"Просим доверять только проверенной информации и ПЕРЕД публикацией материалов обращаться за официальными комментариями в пресс-службу! Битва продолжается", - резюмировали в 47-й ОМБр.

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Как сообщалось, Associated Press накануне сообщило, что Украина отводит с фронта танки Abrams из-за угрозы российских дронов. Также Цензор.НЕТ информировал, что в начале 2024 года специалисты рекомендовали на танки Abrams установить дополнительную броню, чтобы защитить их от взрывчатки, которую могут сбрасывать российские беспилотники.