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Новости
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47-я ОМБр опровергла информацию о якобы отводе танков Abrams с поля боя

абрамс

47-я отдельная механизированная бригада опровергает заявление Associated Press, которое издание распространило со ссылкой на свои источники, что Украина якобы отводит с фронта танки Abrams из-за угрозы российских дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

"Abrams. Танки прекрасно показывают себя на поле боя, и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет скрываться его самого. А тем более оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки", - утверждают в бригаде.

Также в бригаде отмечают, что не намерены публично комментировать, что и куда, а тем более, с какой целью перебрасівают Вооруженные силы Украины.

"Просим доверять только проверенной информации и ПЕРЕД публикацией материалов обращаться за официальными комментариями в пресс-службу! Битва продолжается", - резюмировали в 47-й ОМБр.

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абрамс фейк

Как сообщалось, Associated Press накануне сообщило, что Украина отводит с фронта танки Abrams из-за угрозы российских дронов. Также Цензор.НЕТ информировал, что в начале 2024 года специалисты рекомендовали на танки Abrams установить дополнительную броню, чтобы защитить их от взрывчатки, которую могут сбрасывать российские беспилотники.

Автор: 

танк (2248) Абрамс (21) 47 отдельная механизированная бригада (260)


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Топ комментарии
+6
а що каже головнокомандувач нетряпка?
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27.04.2024 15:27
+5
Це історично-правильна мова московитів.
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27.04.2024 16:18
+4
Москву затопило и русские снимающие видосики разговаривают на непонятных язах...

https://cdn.membrana.video/obz/b9403edc-mobile.mp4
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27.04.2024 15:11
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Москву затопило и русские снимающие видосики разговаривают на непонятных язах...

https://cdn.membrana.video/obz/b9403edc-mobile.mp4
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27.04.2024 15:11 Ответить
Новомосковити
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27.04.2024 15:25 Ответить
Це історично-правильна мова московитів.
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27.04.2024 16:18 Ответить
Ви вже якось між собою розберіться та до чогось одного прийдіть.
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27.04.2024 15:14 Ответить
кто должен "между собой" договариваться, 47 бригада и ассошиатед пресс?
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27.04.2024 18:17 Ответить
а що каже головнокомандувач нетряпка?
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27.04.2024 15:27 Ответить
фамилия Нетряпка
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27.04.2024 16:39 Ответить
у нього немає фамілії бо це погоняло
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27.04.2024 17:58 Ответить
я тоже опроверг на ветке ниже
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27.04.2024 16:38 Ответить
Вы дауны? Да! Теперь мы знаем, где абрамсы , почему их выводили и почему вернули закрывая дыры! 11* бригады!
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27.04.2024 17:07 Ответить
а кацапы ж не знают, когда напротив них абрамсы, так?
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27.04.2024 18:18 Ответить
Краще би ці танки віддали Азову. Москалі би були би вже на своєму кордоні. Як кажуть поганому танцюристу яйця мішають. важко знайти тридцять ребів чі приставити до Абрамсів німецьких Гепардів щоб їх прикривали. Головою треба воювати а не руками. Чому в Україні до сих пір не запустили випуск гепардів?
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27.04.2024 19:20 Ответить
Треба зберігти ці могутні танки для контрударів,а не в обороні..Надо їх скоріше відвести та сховати від"ланцетів"
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27.04.2024 19:47 Ответить
А що Ланцети скінчаться ... скоро ? Це Притула сказав ?
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27.04.2024 20:12 Ответить
Я не розумію. Мізки зупиняються. Коли чуєш, Абрамси сховали, це фейк і т.п. Для чого взагалі цю тему розганяти ? Сховали - добре ! Ні, на фронті - теж добре. Але ворог не повинен знати, що у нас відбувається !!! І де ці Абрамси. Я не знаю де американські Джавеліни, британські ЕНЛАВИ ? І не треба мені це знати !
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27.04.2024 20:17 Ответить
Брехня на війні теж грає свою роль- хай кацапи вірять що танків немає там де вони є.
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27.04.2024 23:02 Ответить
 
 